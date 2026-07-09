मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का निधन, एक्टर ने दी दी भावभीनी श्रद्धांजलि

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मनीष पॉल की मां उर्मिल पॉल का निधन, एक्टर ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और टीवी होस्ट मनीष पॉल के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मनीष पॉल की मां, उर्मिल पॉल का 77 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस दुखद खबर की पुष्टि खुद मनीष पॉल की पीआर टीम द्वारा की गई है। मां के अचानक चले जाने से मनीष पॉल और उनका पूरा परिवार गहरे सदमे में है।
मनीष पॉल की टीम ने मीडिया और प्रशंसकों के साथ दुख साझा करते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया। इस बयान में लिखा, अत्यंत दुखी मन से हमें आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि अभिनेता मनीष पॉल ने दिल्ली में अपनी 77 वर्षीय मां को खो दिया है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनकी आत्मा को शाश्वत शांति प्रदान करे।
मनीष पॉल ने भी लिखा इमोशनल पोस्ट
मनीष पॉल ने अपनी मां को याद करते हुए लिखा, आज दुनिया थोड़ी शांत लग रही है। आज सुबह मैंने अपनी मां को अलविदा कहा—जो मेरा पहला घर थीं, मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली थीं और अब तक की मेरी ज़िंदगी की सबसे मज़बूत महिला थीं।
उन्होंने आगे लिखा, मेरे लिए आपकी क्या अहमियत थी या आपके जाने से जो खालीपन आया है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अपने साथ आपका प्यार, आपकी हिम्मत, आपकी नेकी और आपके सिखाए हर सबक को लेकर आगे बढ़ूंगा। ये सब ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। उम्मीद है कि अब आपको सुकून मिल गया होगा। मुझे उस तरह प्यार करने के लिए शुक्रिया, जैसा सिर्फ़ एक मां ही कर सकती है। फिर मिलने तक हमेशा-हमेशा आपसे प्यार करता रहूंगा।
मनीष पॉल अक्सर इंटरव्यूज और सोशल मीडिया पर अपनी मां के साथ अपने बेहद करीबी और खूबसूरत रिश्ते का जिक्र करते रहे हैं। वह हर साल मदर्स डे और मां के जन्मदिन पर उनके लिए भावुक पोस्ट साझा करना नहीं भूलते थे। साल 2025 के मदर्स डे पर मनीष ने एक बेहद पुरानी तस्वीर साझा कर अपनी मां को याद किया था, जो उनके प्रशंसकों के दिलों को छू गई थी।
मनीष ने लिखा था, मेरी सबसे पहली मेकअप आर्टिस्ट को, जिन्होंने मुझे स्कूल की सभी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया और यह सुनिश्चित किया कि मैं जीतूं! उस पहली शख्सियत को, जिन्होंने मुझे आज मैं जो कुछ भी हूं, बनने का आत्मविश्वास दिया—मेरी मां! हैप्पी मदर्स डे मम्मी! मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।
मनीष पॉल के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे।
जब संजीव कुमार ने बिना संवाद बोले जीत लिया था हर दिल, जानिए उनकी अनसुनी कहानी
बॉलीवुड में संजीव कुमार को ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलो मे खास पहचान बनाई। मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्में संजीव कुमार बचपन से ही फिल्मों में नायक बनने का सपना देखा करते थे। इस सपने को पूरा करने के लिये उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया।
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भारत की सबसे बड़ी ओटीटी फ्रेंचाइजी 'मिर्जापुर' अब 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ इतिहास रचने जा रही है। पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा और अली फज़ल स्टारर यह फिल्म बड़े पर्दे पर आने वाली पहली भारतीय स्ट्रीमिंग फ्रेंचाइजी बनने जा रही है। हाल ही में रिलीज हुए इसके टीजर ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है और इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।