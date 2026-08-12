टॉम क्रूज का है मल्लिका शेरावत पर क्रश! 'द ट्रेटर्स 2' के सेट पर एक्ट्रेस का चौंकाने वाला दावा

बॉलीवुड में अपनी बेबाकी और ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक रियलिटी शो के दौरान किया गया उनका एक हैरान करने वाला खुलासा है। मल्लिका जल्द ही अमेजन प्राइम वीडियो के चर्चित शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आने वाली हैं।

हाल ही में शो से मल्लिका शेरावत का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मल्लिका ने दावा किया है कि हॉलीवुड के सुपरस्टार और 'टॉप गन' फेम टॉम क्रूज का उन पर क्रश है।

Mallika Sherawat claiming Tom Cruise has a crush on her is next level delusion. ????



If Tom Cruise is sending her snaps then Ryan Gosling is literally texting me right now to hang out.



The only Mission Impossible here is getting us to believe this story. pic.twitter.com/B2PxKRWv2z — (@ReignOfBateman) August 11, 2026

वीडियो में देखा जा सकता है कि शो के कंटेस्टेंट और मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू) मल्लिका से एक हल्का-फुल्का सवाल पूछते हैं। आदित्य कहते हैं— 'आपको किसी पर क्रश आया है कभी? या सबको आप पर ही आता है?'

इस सवाल का मल्लिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिग्नेचर स्टाइल में जवाब दिया। मल्लिका ने कहा, "नहीं, सबको मेरे पर ही आता है। टॉम क्रूज को आया हुआ है आज कल... मैं झूठ नहीं बोल रही हूं।"

मल्लिका के इस बयान से वहां मौजूद बाकी कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए। जब शो के साथियों ने इस बात पर थोड़ा अचरज जताया, तो मल्लिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर रूल्स के मुताबिक उनका फोन उनके पास होता, तो वह टॉम क्रूज के भेजे हुए वीडियोज भी सबको दिखा देतीं।

जब उनसे पूछा गया कि किस तरह के वीडियोज, तो मल्लिका ने साफ किया कि जब वे हॉलीवुड में साथ पार्टी कर रहे थे, उस वक्त के ये वीडियोज हैं। उन्होंने हॉलीवुड एक्टर की तारीफ करते हुए उन्हें "फैबुलस" (शानदार) भी बताया।

मल्लिका के इस दावे के बाद इंटरनेट पर मिला-जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कुछ यूजर्स इसे शो की पब्लिसिटी और 'माइंड गेम' का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं मल्लिका के फैंस उनके बचाव में उतरे हैं। समर्थकों का कहना है कि मल्लिका ने लंबे समय तक लॉस एंजिल्स में वक्त बिताया है और हॉलीवुड स्टार जैकी चैन के साथ फिल्म 'द मिथ' में काम करने की वजह से उनके इंटरनेशनल कनेक्शन काफी मजबूत रहे हैं।

वहीं कई यूजर्स मल्लिका का मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए।' एक अन्य ने लिखा, 'अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल फेकू।'

'द ट्रेटर्स 2' से जुड़ी खास बातें

करण जौहर द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' इसी महीने 13 अगस्त से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रहा है। इस बार शो में माइंड गेम्स, धोखे और रणनीति का तगड़ा तड़का देखने को मिलेगा। शो में मल्लिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी, आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), पारुल गुलाटी, दलीप ताहिल, अभिषेक मल्हान, रणबीर ब्रार, क्रिस्टल डिसूजा नजर आने वाले हैं।