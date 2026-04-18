शनिवार, 18 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. malayalam tv actor siddharth venugopal death due to cancer at 41
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शनिवार, 18 अप्रैल 2026 (11:50 IST)

कैंसर से जंग हारे मशहूर टीवी एक्टर, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Siddharth Venugopal death
मलयालम मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपाल का निधन हो गया है। उन्हें फैंस प्यार से 'विनीश' भी बुलाते थे। अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने महज 41 वर्ष की उम्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। 
 
सिद्धार्थ पिछले दो सालों से बीमार चल रहे थे, लेकिन अंततः वे जिंदगी की यह जंग हार गए। सिद्धार्थ के निधन की पुष्टि उनकी मार्गदर्शक और मशहूर अभिनेत्री सीमा जी नायर ने की। सीमा पिछले दो सालों से सिद्धार्थ के इलाज में साये की तरह उनके साथ थीं। उन्होंने फेसबुक पर एक दिल दहला देने वाली पोस्ट साझा की।
 
सीमा ने लिखा, सारी उम्मीदें खत्म हो गईं... लोकप्रिय सीरियल अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपाल अब एक दर्द रहित दुनिया में चले गए हैं। पिछले दो सालों से मैं तुम्हारे लिए लड़ती रही, जब मेरा शरीर और मन थक गया था, तब भी तुम्हारी सांसें बचाने के लिए दौड़ती रही। आज ईश्वर ने तय किया कि तुम्हें और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ, मैं यह सहन नहीं कर पा रही, मैं पूरी तरह टूट गई हूं।
 
सिद्धार्थ करीब दो साल पहले कैंसर की चपेट में आए थे। उनके संघर्ष के दिनों में मलयालम टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार उनके साथ खड़े रहे। सीमा जी नायर ने उनके इलाज के लिए धन जुटाने से लेकर अस्पताल की भागदौड़ तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
 
सिद्धार्थ वेणुगोपाल का जन्म त्रिशूर के चालाकुडी में हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें अभिनय और कला का गहरा शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रजेंटर के रूप में की थी। हालांकि, उन्हें असली पहचान टेलीविजन धारावाहिकों से मिली। 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
मां के निधन के 10 दिन बाद छलका जरीन खान का दर्द, शेयर किया किया इमोशनल पोस्ट

मां के निधन के 10 दिन बाद छलका जरीन खान का दर्द, शेयर किया किया इमोशनल पोस्ट

मां के निधन के 10 दिन बाद छलका जरीन खान का दर्द, शेयर किया किया इमोशनल पोस्टबॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान इन दिनों अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। अभिनेत्री की मां परवीन खान का 8 अप्रैल 2026 को मुंबई में निधन हो गया था। जरीन अपनी मां के बेहद करीब थीं। अब मां के जाने के 10 दिन बाद जरीन ने सोशल मीडिया के जरिए अपना दर्द साझा किया है।

कैंसर से जंग हारे मशहूर टीवी एक्टर, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

कैंसर से जंग हारे मशहूर टीवी एक्टर, 41 साल की उम्र में ली अंतिम सांसमलयालम मनोरंजन जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। मशहूर टेलीविजन अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपाल का निधन हो गया है। उन्हें फैंस प्यार से 'विनीश' भी बुलाते थे। अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने महज 41 वर्ष की उम्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया।

'मायसा' में दिखेगा रश्मिका मंदाना का असली एक्शन अवतार, बैंकॉक में ली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग

'मायसा' में दिखेगा रश्मिका मंदाना का असली एक्शन अवतार, बैंकॉक में ली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग'नेशनल क्रश' रश्मिका मंदाना अपने करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में कदम रख रही हैं, और इसकी वजह है उनकी आने वाली पैन-इंडिया एक्शन ड्रामा फिल्म 'मायसा'। फिल्म की इंटेंस झलक ने पहले ही काफी चर्चा बटोर ली थी, लेकिन अब रश्मिका की ऑफ-स्क्रीन मेहनत उम्मीदों को और भी ज्यादा बढ़ा रही है।

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने पहले ही दिन मचाया धमाल, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शन

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' ने पहले ही दिन मचाया धमाल, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कलेक्शनअक्षय कुमार की 'भूत बंगला' अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में थी, और इसके ट्रेलर ने इसकी बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी दुनिया की झलक दिखाई थी। हंसी और डर का बेहतरीन मिश्रण पेश करने वाली यह फिल्म एक शानदार फैमिली एंटरटेनर साबित होने का वादा करती है। अब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है।

क्यों हुई थी गुलशन कुमार की हत्या? राम गोपाल वर्मा ने खोला 90s बॉलीवुड का काला सच

क्यों हुई थी गुलशन कुमार की हत्या? राम गोपाल वर्मा ने खोला 90s बॉलीवुड का काला सच90 के दशक का बॉलीवुड आज की तरह चमक-धमक वाला नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के काले साये में लिपटा हुआ था। हाल ही में फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने क्राइम राइटर एस. हुसैन जैदी के साथ बातचीत में उस दौर की कड़वी सच्चाइयों को फिर से कुरेदा है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com