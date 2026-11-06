दिवाली पार्टी में रुमार्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग पहुंचीं मलाइका अरोरा, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर से हुआ सामना!

बॉलीवुड में त्योहारों का सीजन शुरू होते ही सितारों की भव्य पार्टियों की चमक-धमक देखने लायक होती है। हाल ही में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने मुंबई स्थित घर पर एक शानदार दिवाली पार्टी का आयोजन किया। बी-टाउन के कई दिग्गज सितारों से सजी इस महफिल में बॉलीवुड की 'स्टाइल क्वीन' मलाइका अरोरा ने अपने ग्लैमरस अवतार से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

हालांकि, पार्टी में मलाइका स्टाइल के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ और नए रिश्ते की चर्चाएं भी काफी गर्म रहीं। इस फेस्टिव नाइट के लिए मलाइका अरोरा ने बेहद खूबसूरत और पारंपरिक लुक चुना था। उन्होंने पिंक और व्हाइट शेड का शिमरी लहंगा पहना था, जिसे उन्होंने व्हाइट टॉप के साथ पेयर किया था। अपने लुक को और भी रॉयल बनाने के लिए मलाइका ने एक स्टेटमेंट डायमंड नेकलेस और हाथों में डायमंड रिंग्स कैरी की थीं।

रेड कार्पेट पर पहुंचते ही पैपराजी के कैमरों की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। मलाइका ने शुरुआत में अकेले ही रेड कार्पेट पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा और सोलो तस्वीरें खिंचवाईं। इसके बाद वह अपने बी-टाउन दोस्तों के साथ मिलीं और सभी के साथ मिलकर ग्रुप फोटोज के लिए पोज दिए।

कैमरों से बचते नजर आए हर्ष मेहता

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में मलाइका अरोरा के साथ उनके कथित बॉयफ्रेंड और जाने-माने बिजनेसमैन हर्ष मेहता की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं। हर्ष मेहता ने पपराजी और रेड कार्पेट की चकाचौंध से दूरी बनाए रखी। वह सीधे पार्टी के अंदर चले गए।

पार्टी के थीम के अनुसार हर्ष मेहता भी इंडियन एथनिक सूट में बेहद सलीकेदार नजर आए। रेड कार्पेट स्किप करने के बाद, अंदर पार्टी में वह मलाइका के साथ ही वक्त बिताते दिखे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों को एक साथ पार्टी से निकलते हुए भी देखा गया।

बता दें कि पिछले कुछ समय से मलाइका और हर्ष के अफेयर की खबरें काफी चर्चा में हैं। दोनों को अक्सर मुंबई में दोस्तों के साथ डिनर डेट्स, इवेंट्स और वेकेशन एन्जॉय करते हुए देखा जा चुका है। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अपने इस रिश्ते पर आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है।

एक ही छत के नीचे आए एक्स-कपल मलाइका और अर्जुन कपूर

इस पार्टी का सबसे चर्चित मोड़ तब आया जब मलाइका अरोरा के एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी इसी दिवाली पार्टी में पहुंचे। एक समय पर मलाइका और अर्जुन बी-टाउन के सबसे चर्चित कपल्स में से एक माने जाते थे। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों के अलग होने की खबरें सामने आई थीं।

ऐसे में एक ही छत के नीचे मलाइका, उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता और एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि, पार्टी के अंदर मलाइका और अर्जुन का आमना-सामना हुआ या उनके बीच कोई बातचीत हुई या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

बॉलीवुड हस्तियों से सजी रही मनीष मल्होत्रा की दिवाली नाइट्स

मनीष मल्होत्रा की यह दिवाली पार्टी सिर्फ मलाइका और अर्जुन की वजह से ही नहीं, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चेहरों की मौजूदगी के कारण भी सुर्खियों में रही। इस महफिल में बॉलीवुड के कई पावर कपल्स ने भी शिरकत की। पार्टी में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी केमिस्ट्री बिखेरते नजर आए, तो वहीं सैफ अली खान और करीना कपूर खान भी अपने नवाबी अंदाज में पहुंचे।