गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. malaika arora fluntes her curvy figure in revealing dress video viral
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (13:14 IST)

मुंबई की सड़क पर दिखा मलाइका अरोरा का बोल्ड अवतार, रिवीलिंग ड्रेस पहन बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

Malaika Arora viral video
मलाइका अरोरा 52 साल की उम्र में भी अपने बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। मलाइका अरोरा हाल ही में मुंबई की सड़कों पर स्पॉट हुईं, इस दौरान उन्होंने अपने रिवीलिंग आउटफिट और अपनी अदाओं से पैपराजी का ध्यान खींच लिया। 
 
वायरल वीडियो में मलाइका अरोड़ा ऑल-ब्लैक को-ऑर्ड सेट में नजर आ रही हैं। उन्होंने एक रिवीलिंग डीप-नेक टॉप के साथ ब्लैक लैदर पैंट्स और एक मैचिंग क्रॉप जैकेट कैरी की है। 
 
बड़े डार्क सनग्लासेस और हाथों में स्टाइलिश क्लच उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा था। इस दौरान एक्ट्रेस का नया हेयरस्टाइल भी देखने को मिला। मलाइका की डीपनेक ड्रेस ने सभी का ध्यान अपनी और खिंचा। हालांकि भीड़ के बीच वह अपने आउटफिट को एडजस्ट करती दिखाई दीं। 
 
मलाइका के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पैपराजी को देखते ही उन्होंने ग्रेसफुली पोज दिए, जो उनकी फिटनेस और स्टाइल के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।
 
मलाइका अरोरा का करियर 90 के दशक में बतौर MTV VJ शुरू हुआ था। उन्हें असली पहचान शाहरुख खान के साथ 'छैय्या-छैय्या' गाने से मिली। इसके बाद उन्होंने मुन्नी बदनाम हुई, अनारकली डिस्को चली और माही वे जैसे गानों से बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी टूटने पर नंदीश संधू ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था

पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी टूटने पर नंदीश संधू ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था

पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना की शादी टूटने पर नंदीश संधू ने तोड़ी चुप्पी, बोले- दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार थाबॉलीवुड संगीतकार-सिंगर पलाश मुच्छल बीते काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश की शादी बीते साल 23 नवंबर को भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना से होने वाली थीं। अब इस पूरे मामले पर पलाश के करीबी दोस्त एक्टर नंदीश संधू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नंदीश भी इस शादी में शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन अचानक शादी टूटने की खबर ने उन्हें दुख पहुंचाया था।

मुंबई की सड़क पर दिखा मलाइका अरोरा का बोल्ड अवतार, रिवीलिंग ड्रेस पहन बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मुंबई की सड़क पर दिखा मलाइका अरोरा का बोल्ड अवतार, रिवीलिंग ड्रेस पहन बढ़ाया इंटरनेट का तापमानमलाइका अरोरा 52 साल की उम्र में भी अपने बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। मलाइका अरोरा हाल ही में मुंबई की सड़कों पर स्पॉट हुईं, इस दौरान उन्होंने अपने रिवीलिंग आउटफिट और अपनी अदाओं से पैपराजी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने एक रिवीलिंग डीप-नेक टॉप के साथ ब्लैक लैदर पैंट्स और एक मैचिंग क्रॉप जैकेट कैरी की है।

बड़े पर्दे पर मचेगा भौकाल, 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज डेट आई सामने

बड़े पर्दे पर मचेगा भौकाल, 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज डेट आई सामनेभारत की सबसे बड़ी और फैन-फेवरेट फ्रैंचाइजी 'मिर्जापुर' अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सल एंटरटेनमेंट 'मिर्जापुर: द मूवी' ला रहे हैं। अब मेकर्स ने 'मिर्जापुर: द ‍मूवी' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

ट्रेडिशनल ड्रेस में तृप्ति डिमरी का बोल्ड अंदाज, नेशनल क्रश की कातिलाना अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

ट्रेडिशनल ड्रेस में तृप्ति डिमरी का बोल्ड अंदाज, नेशनल क्रश की कातिलाना अदाओं ने बढ़ाया इंटरनेट का पाराबॉलीवुड की नई सेंसेशन तृप्ति डिमरी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से हर तरफ छाई हुई हैं। तृप्ति हाल ही में नेटफ्लिक्स के साल 2026 के स्लेट लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं। इस इवेंट में तृप्ति ने पने ट्रेडिशनल अवतार से सभी का दिल जीत लिया। तृप्ति डिमरी ने अपनी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

'शतक' को मिला अजय देवगन का समर्थन, बोले- आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर बधाइयां...

'शतक' को मिला अजय देवगन का समर्थन, बोले- आरएसएस के सौ साल पूरे होने पर बधाइयां...राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'शतक: संघ के 100 वर्ष' का टीजर हाल ही में जारी किया गया है। संघ के शताब्दी वर्ष के साथ प्रस्तुत यह फिल्म उसके वैचारिक सफर, सामाजिक योगदान और राष्ट्र जीवन में भूमिका को रेखांकित करती है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com