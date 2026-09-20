रोल्स रॉयस में दिखीं मैथिली ठाकुर तो मचा हंगामा, कंगना रनौत बोलीं- क्या अच्छी जिंदगी जीना गुनाह है?

मशहूर लोकगायिका और बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा की सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में हैं। हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध गणेशोत्सव के दौरान वह लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची थीं। हालांकि, उनके दर्शन से ज्यादा ध्यान उस लग्जरी कार ने खींचा, जिससे वह पंडाल पहुंचीं।

नीले रंग की बेहद लग्जरी रोल्स रॉयस कुलीनन की पिछली सीट पर बैठी मैथिली का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही ट्रोल्स के निशाने पर आ गया। इस कार की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। राजनीति में कदम रखे अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, ऐसे में आलोचकों ने उनके चुनावी घोषणापत्र का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

हालांकि, इस कठिन समय में बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत मैथिली ठाकुर के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तीखा और स्पष्ट पोस्ट शेयर किया।

कंगना ने लिखा, जब भी लोग किसी राजनीतिज्ञ को अच्छी जिंदगी जीते देखते हैं, तो कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। अब हमारी युवा विधायक को एक लग्जरी कार का इस्तेमाल करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। माना कि हम समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, लेकिन हमारा अपना करियर, निजी जिंदगी और लोकप्रियता भी तो है।

उन्होंने लिखा, हम निस्वार्थ भाव से जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हम खुद अच्छी जिंदगी जी लें तो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्या हम एक अच्छी लाइफस्टाइल के हकदार नहीं हैं? हमें जनता के पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमसे यह उम्मीद करना कि हम हमेशा गरीब और लाचार रहें, बेहद बेतुका है।

कंगना का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके साथ ही कंगना ने हाल ही में अभिनेत्री तृषा कृष्णन से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को अक्सर बिना वजह चरित्र हनन और आलोचना का शिकार बनाया जाता है।

क्या मैथिली ठाकुर की है यह रोल्स रॉयस?

सोशल मीडिया पर जहां दावा किया जा रहा है कि यह कार मैथिली ठाकुर ने अपनी विधायकी के दौरान खरीदी है, वहीं वाहन पंजीयन और जमीनी रिपोर्ट के अनुसार स्थिति कुछ और ही नजर आती है। गाड़ी की नंबर प्लेट के मुताबिक, यह रोल्स रॉयस मुंबई के पास वाशी RTO में रजिस्टर्ड है।

अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह गाड़ी मैथिली ठाकुर की निजी संपत्ति है, किराए पर ली गई थी, या फिर मुंबई यात्रा के दौरान किसी आयोजक या मेजबान की तरफ से उनके लिए उपलब्ध कराई गई थी। बिना तथ्यों की पड़ताल किए बिना केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा।

मैथिली का प्रेरणादायक सफर

बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव से ताल्लुक रखने वाली मैथिली ठाकुर का बचपन से ही संगीत से गहरा नाता रहा है। उनके पिता रमेश ठाकुर खुद एक संगीत शिक्षक हैं। वर्ष 2017 में रियलिटी शो राइज़िंग स्टार इंडिया से राष्ट्रीय पहचान बनाने वाली मैथिली ने शास्त्रीय, भोजपुरी, मैथिली और भक्ति भजनों के दम पर यूट्यूब पर करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीता।

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर अलीनगर सीट से उतरकर मैथिली ने राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता बिनोद मिश्रा को भारी मतों से हराकर बिहार की सबसे युवा विधायक बनने का कीर्तिमान स्थापित किया।