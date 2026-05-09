सस्पेंस और थ्रिल से भरी 'राव बहादुर' की रिलीज डेट आउट, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की GMB एंटरटेनमेंट ने A+S मूवीज और श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स के साथ मिलकर, मशहूर फिल्ममेकर वेंकटेश महा की मच-अवेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'राव बहादुर' की ग्रैंड वर्ल्डवाइड रिलीज डेट का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है।

महेश बाबू द्वारा प्रस्तुत और जाने-माने फिल्ममेकर वेंकटेश महा के निर्देशन में बन रही 'राव बहादुर', इंडियन सिनेमा की सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक बनकर उभरी है। जब से इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है, तब से ही फिल्म ने दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना दिया है।

इसके टीज़र ने एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है जो एकदम नई और दिलचस्प लगती है, और पर्दे पर आमतौर पर दिखने वाली चीज़ों से काफी अलग है। सत्य देव को एक कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन में दिखाते हुए, इस टीज़र ने अपने अनोखे अंदाज़ और कहानी कहने के तरीके से लोगों को काफी इम्प्रेस किया है और सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही लूटी है।

अब, इस प्रोजेक्ट को लेकर भारी उत्सुकता पैदा करने के बाद, मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर फिल्म की ग्रैंड वर्ल्डवाइड रिलीज डेट लॉक कर दी है। 'राव बहादुर' 3 जुलाई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो इसे इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित थिएट्रिकल रिलीज में से एक बनाता है।

अनाउंसमेंट शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “एक नई तारीख। एक कभी न भूलने वाला सिनेमाई अनुभव। #RaoBahadur 3 जुलाई 2026 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में।

'राव बहादुर' के टीज़र ने दर्शकों को एक ऐसी डरावनी और अनोखी दुनिया से रूबरू कराया है, जहाँ संदेह सबसे बड़े राक्षस का रूप ले लेता है। साइकोलॉजिकल ड्रामा और मिस्टिकल रियलिज्म के मेल के साथ, यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति के भावनात्मक पतन को दिखाती नजर आती है जो वास्तविकता और अंधेरे के बीच फंसा हुआ है।

साथ ही, यह फिल्म उस पुराने ठाठ-बाट, खानदानी रुतबे और ताकत के खत्म होते दौर को भी दिखाती है। वेंकटेश महा ने खुद इस फिल्म को लिखा, डायरेक्ट और एडिट किया है। यह एक ऐसी इमोशनल कहानी होने वाली है जो हमारी भारतीय जड़ों से जुड़ी है, लेकिन इसे दुनिया में कहीं भी बैठा इंसान समझ पाएगा। एक बेहतरीन टीम और सत्य देव के इस चैलेंजिंग रोल ने 'राव बहादुर' को इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बना दिया है।

सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की 'GMB एंटरटेनमेंट' द्वारा प्रेजेंट की जा रही 'राव बहादुर', मशहूर फिल्ममेकर वेंकटेश महा की अगली फिल्म है। वेंकटेश महा को 'C/o कांचरपालम' और 'उमा महेश्वर उग्र रूपस्य' जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है।

​इस फिल्म को तेलुगु सिनेमा के दो बड़े बैनर्स 'A+S मूवीज' और 'श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स' मिलकर बना रहे हैं। 'A+S मूवीज' ने इससे पहले GMB एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर सुपरहिट फिल्म 'मेजर' बनाई थी, वहीं 'श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट' ने काफी तारीफ बटोरने वाली फिल्म 'KA' को प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म 3 जुलाई 2026 को रिलीज होने वाली है।