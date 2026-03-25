बुधवार, 25 मार्च 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. mahakumbh viral girl monalisa allegations against sanoj mishra
Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : बुधवार, 25 मार्च 2026 (13:26 IST)

फरमान खान संग शादी के बाद मोनालिसा का बड़ा खुलासा, निर्देशक सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप

Mahakumbh viral girl Monalisa
प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी सादगी और खूबसूरती से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनने वाली मोनालिसा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा ने फरमान खान संग शादी रचाकर हर किसी को चौंका दिया। मोनालिसा के शादी रचाने के बाद उन्हें एक्ट्रेस बनाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कई आरोप लगाए थे। सनोज ने मोनालिसा की शादी को लव जिहाद बताया था। 
 
अब मोनालिसा ने सनोज मिश्रा को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने अपनी पहली फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर मोनालिसा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 
 
वीडियो में मोनालिसा बेहद भावुक नजर आ रही हैं। अपनी आपबीती सुनाते हुए उनके आंसू नहीं रुक रहे। मोनालिसा ने आरोप लगाया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर उनके साथ कई बार गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई। उन्होंने कहा, सनोज मिश्रा एक अच्छे इंसान नहीं हैं। उन्होंने मुझे सेट पर करीब 10 बार गलत तरीके से छुआ।
 
मीडिया से बात करते हुए मोनालिसा ने कहा, मेरे और फरमान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है सुसाइड। अगर दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। खुलेआम हमें काटने, मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमारे पोस्टर जलाए जा रहे हैं। 
 
मोनालिसा ने सनोज ‍मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा, जो सनोज मिश्रा कह रहे हैं कि मुझे मोनालिसा का नाम लेते हुए शर्म आ रही है, वो मेरी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेगी। मुझे खुद उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना है। क्योंकि वो बेहद घटिया इंसान हैं। उनका नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है। 
 
मोनालिसा ने कहा, मुझे गंदा महसूस हो रहा है। वो छोटी-छोटी लड़कियों को फिल्म का झांसा देकर छेड़छाड़ करता है। वो वादा करता है कि मैं आपको ‍ये फिल्म दूंगा, वो रोल दूंगा। वो फिल्मों के नाम पर गलत काम करता है। सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार उसने गलत तरीके से टच किया। 
 
फैमिली ने नहीं दिया साथ
मोनालिसा ने आगे कहा, जब उन्होंने पहली बार अपने परिवार को इस शोषण के बारे में बताया, तो उन्हें समर्थन मिलने के बजाय 'चुप रहने' की सलाह दी गई। मैंने अपनी फैमिली को बोला तो उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पर क्या बीती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए। परिवार ने कहा क पहली फिल्म है। तो क्या पहली फिल्म के लिए मेरा रेप करवाओगे? 
 
डायरेक्टर सनोज मिश्रा की चुप्पी और विवाद
सनोज मिश्रा, जो अपनी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के विवादास्पद कंटेंट को लेकर पहले ही चर्चा में थे, अब इन गंभीर आरोपों के बाद मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी सनोज मिश्रा कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं। हालांकि, मोनालिसा द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर डायरेक्टर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या सफाई सामने नहीं आई है।
 
फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का क्या होगा?
मोनालिसा ने साफ कर दिया है कि वह अब चुप नहीं रहेंगी और उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। एक्ट्रेस को अब उनके पति फरमान खान का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस विवाद के बाद फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का भविष्य अधर में लटकता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर लोग मोनालिसा की हिम्मत की दाद दे रहे हैं और इंडस्ट्री में नए कलाकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'धुरंधर 2' में भारत विरोधी डायलॉग पर अर्जुन रामपाल ने मांगी माफी, बोले- मैं दिल से हूं देशभक्त

सलमान खान की 'मातृभूमि' के नए गाने 'चांद देख लेना' को लेकर हिमेश रेशमिया ने कही यह बात

सलमान खान की 'मातृभूमि' के नए गाने 'चांद देख लेना' को लेकर हिमेश रेशमिया ने कही यह बातसलमान खान फिल्म्स ने हाल ही में अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का गाना 'चांद देख लेना' रिलीज किया है। सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया यह गाना ईद के मौके पर ड्रॉप किया गया, जो प्यार, जुदाई और तड़प जैसे फिल्म के गहरे इमोशन्स को सामने लाता है।

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 दिन में तोड़ा 'एनिमल' का रिकॉर्ड

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' का बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 दिन में तोड़ा 'एनिमल' का रिकॉर्डरणवीर सिंह ने 'धुरंधर 2: द रिवेंज' के साथ आधिकारिक तौर पर बॉक्स ऑफिस की चर्चा पर कब्ज़ा जमा लिया है। 'धुरंधर 2' के साथ, अभिनेता ने एक ऐतिहासिक और पीढ़ी को परिभाषित करने वाला प्रदर्शन दिया है, जो न सिर्फ वर्तमान पर हावी है बल्कि हाल के वर्षों में बने बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे रहा है, जिनमें रणबीर कपूर की चर्चित फिल्म ‘एनिमल’ भी शामिल है।

'धुरंधर 2' में भारत विरोधी डायलॉग पर अर्जुन रामपाल ने मांगी माफी, बोले- मैं दिल से हूं देशभक्त

'धुरंधर 2' में भारत विरोधी डायलॉग पर अर्जुन रामपाल ने मांगी माफी, बोले- मैं दिल से हूं देशभक्तआदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में आईएसआई मास्टरमाइंड मेजर इकबाल का किरदार निभाने वाले अर्जुन रामपाल ने फिल्म में भारत विरोधी संवादों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। अर्जुन कहते हैं, माफ करना, मैंने फिल्म में भारत को इतनी गालियां दी, लेकिन मैं दिल से देशभक्त हूं। वह आखिरी में कहते हैं 'भारत माता की जय।'

फरमान खान संग शादी के बाद मोनालिसा का बड़ा खुलासा, निर्देशक सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोप

फरमान खान संग शादी के बाद मोनालिसा का बड़ा खुलासा, निर्देशक सनोज मिश्रा पर लगाए गंभीर आरोपप्रयागराज महाकुंभ 2025 में अपनी सादगी और खूबसूरती से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनने वाली मोनालिसा अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। मोनालिसा ने फरमान खान संग शादी रचाकर हर किसी को चौंका दिया। मोनालिसा के शादी रचाने के बाद उन्हें एक्ट्रेस बनाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कई आरोप लगाए थे। सनोज ने मोनालिसा की शादी को लव जिहाद बताया था।

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की अदाकारी से मुरीद हुए राम गोपाल वर्मा, लियोनार्डो डिकैप्रियो से की तुलना

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह की अदाकारी से मुरीद हुए राम गोपाल वर्मा, लियोनार्डो डिकैप्रियो से की तुलनाआदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह की दमदार अदाकारी की हर कोई तारीफ कर रहा है। रजनीकांत, एसएस राजामौली, अनुपम खेर, डग्गुबाती वेंकटेश, आलिया भट्ट, उदयबीर संधू, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव के बाद अब राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह की प्रस्तुति की जमकर सराहना की है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?

धुरंधर द रिवेंज की कहानी: रणवीर सिंह फिर तैयार, क्या सीक्वल पार करेगा 1500 करोड़ का आंकड़ा?‘धुरंधर’ का पहला भाग हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रहा। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल के दमदार किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ से बॉक्स ऑफिस पर और बड़े धमाके की उम्मीद है। जानिए पूरी कहानी, कास्ट, रिलीज डेट और संभावित कमाई का अनुमान।

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीजयश की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह पीरियड गैंगस्टर ड्रामा गोवा के ड्रग कार्टेल की अंधेरी दुनिया को दिखाती है। फिल्म में यश डबल रोल में हैं। कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। टीजर रिलीज के बाद फिल्म विवादों में भी रही है।

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलर

बंदर मूवी प्रिव्यू: सच्ची घटना से प्रेरित बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की क्राइम थ्रिलरअनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘बंदर: मंकी इन अ केज’ एक सच्ची घटना से प्रेरित क्राइम-थ्रिलर है। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का प्रीमियर 2025 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 22 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राज

सुबह 4:30 बजे उठती हैं तमन्ना भाटिया, जानिए क्या है उनकी फिटनेस और डाइट का असली राजनो क्रैश डाइट, नो शॉर्टकट! तमन्ना भाटिया ऐसे रखती हैं खुद को सुपर फिट और एनर्जेटिक

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज

बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इक्का सहित सनी देओल की इस साल ये 5 फिल्में और होंगी रिलीज2026 में सनी देओल का साल पूरी तरह एक्शन, देशभक्ति और मेगा प्रोजेक्ट्स से भरा रहने वाला है। बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, गबरू जल्द आ रही है जिसमें सलमान खान का कैमियो है। 1947 लाहौर आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिवाली पर रामायण और साथ में इक्का भी लाइनअप में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com