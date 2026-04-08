इस वीक की OTT रिलीज़: ओ रोमियो, तू या मैं से लेकर 'The Boys' Season 5 और 'Big Mistakes' तक

इस सप्ताह OTT पर कुछ फिल्में और वेबसीरिज स्ट्रीम होने वाली हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के कुछ प्रमुख OTT रिलीज़ के बारे में।

O Romeo (Amazon Prime Video)

रिलीज़ डेट: 10 अप्रैल

कास्ट: शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी

पहले केवल रेंटल मोड में उपलब्ध, अब यह रोमांटिक ड्रामा फिल्म मुफ्त स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित, इस फिल्म में प्रेम और रिश्तों को एक नाटकीय मोड़ के साथ पेश किया गया है।

Tu Yaa Main (Netflix)

रिलीज़ डेट: 10 अप्रैल

रोमांस और सर्वाइवल का एक अनोखा मिश्रण, इस फिल्म में दो अलग-अलग इन्फ्लुएंसर एक खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं, जहां वे एक गहरे स्विमिंग पूल में एक मगरमच्छ के साथ फंसे होते हैं। बिजॉय नांबियार द्वारा निर्देशित, इस फिल्म में इमोशनल ड्रामा और टेंशन का बेहतरीन संतुलन है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका डेब्यू हो रहा है।

Kaakkee Circus (Zee5)

रिलीज़ डेट: 10 अप्रैल

"काक्की सर्कस" एक तमिल वेब सीरीज़ है, जिसमें पुलिस और एक छोटे अपराधी के बीच एक साधारण किट एंड माउस खेल दिखाया गया है। यह शो जटिलता के बजाय सरलता में छिपी मस्ती और मिस्ट्री को पेश करता है। ज़ी5 पर इस सीरीज़ का प्रीमियर हो चुका है और इसमें अनपेक्षित मोड़ों के साथ कहानी आगे बढ़ती है।

Thaai Kizhavi (JioHotstar)

रिलीज़ डेट: 10 अप्रैल

यह तमिल फिल्म राधिका सरथकुमार द्वारा अभिनीत एक बहुत ही प्रत्याशित रिलीज़ है। इस फिल्म की कहानी और प्रदर्शन पहले से ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। तेलुगु वर्शन भी उपलब्ध है, जिससे यह फिल्म और भी व्यापक दर्शकों तक पहुंच रही है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है।

The Boys Season 5 (Amazon Prime Video)

रिलीज़ डेट: 8 अप्रैल

दुनिया की सबसे लोकप्रिय सुपरहीरो ड्रामा सीरीज़ का आखिरी सीजन एक नया लेवल लेकर आया है। होमलैंडर अब यूएस को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। वहीं, द बॉयज़ अब खतरों में घिरे हुए हैं और स्टारलाइट तथा ए-ट्रेन एक प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे हैं। बचर अब एक खतरनाक योजना पर काम कर रहा है, जो सभी सुपरहीरोज़ को खत्म कर सकती है। इसके अलावा, सोल्जर बॉय की वापसी इस कहानी को और भी रोमांचक बना देती है।

Big Mistakes (Netflix)

रिलीज़ डेट: 9 अप्रैल

यह कॉमेडी-थ्रिलर शो तब एक दिलचस्प मोड़ लेता है, जब दो भाई-बहन एक अपराध की दुनिया में घुस जाते हैं, सिर्फ अपनी दादी की मदद करने के लिए। डैन लेवी द्वारा निर्मित, यह शो हास्य और अपराध को एक अप्रत्याशित तरीके से पेश करता है। यह शो आपको हंसी के साथ-साथ अपराध के जाल में भी खींच लेगा।

Star Wars: Maul – Shadow Lord (JioHotstar)

रिलीज़ डेट: 10 अप्रैल

क्लोन वॉर्स के बाद की यह एनीमेटेड सीरीज़ एक नए स्टार वार्स पात्र "मौल" के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी आपराधिक साम्राज्य को फिर से बनाने की कोशिश करता है। यह शो नए पात्रों और कहानियों के साथ स्टार वार्स ब्रह्मांड का विस्तार करता है।

Hacks Season 5 (JioHotstar)

रिलीज़ डेट: 10 अप्रैल

पुरस्कार विजेता सीरीज़ का आखिरी सीजन डेबोरा वांस की वापसी के साथ आता है, जो अपनी तेज़ी से बदलती स्थिति के बावजूद अपने करियर को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का इरादा रखती है। इस सीजन में उनके और एवा के बीच रिश्ते में उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं।