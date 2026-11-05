'रामायण' रिलीज होते ही इमोशनल हुईं लारा दत्ता, बोलीं- कैकेयी इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिला

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायणम्: पार्ट 1' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस महागाथा को लेकर देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस महाकाव्य में बॉलीवुड अभिनेत्री लारा दत्ता राजा दशरथ की तीन रानियों में से एक, माता कैकेयी के शक्तिशाली और जटिल किरदार में नज़र आ रही हैं।

फिल्म के वैश्विक रिलीज के साथ ही लारा दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और विचारोत्तेजक पोस्ट साझा किया है। अपने इस पोस्ट में उन्होंने माता कैकेयी के किरदार, उनकी मानवीय संवेदनाओं और इतिहास में उनकी छवि को लेकर कई गहरे विचार व्यक्त किए हैं।

इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिला

पौराणिक कथाओं में माता कैकेयी को अक्सर भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास में भेजने वाली रानी के रूप में याद किया जाता है। हालांकि, लारा दत्ता ने इस पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर अपने किरदार को एक नया और संवेदनशील परिप्रेक्ष्य दिया है।

लारा ने इंस्टाग्राम पर अपने विभिन्न रूपों वाली तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, जिसके अंतिम चित्र में उनकी नथ और अंगूठी उतरकर रखी हुई दिखाई देती है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लारा ने लिखा, कई साल पहले एक दिली ख्वाहिश के तौर पर यह सफर शुरू हुआ था—खुद से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बनना। कुछ ऐसा जो समय की सीमाओं से परे हो और जो हमारे जीवन के ताने-बाने में रचा-बसा हो। आज उस ख्वाहिश को इस अमर कहानी में जगह मिली है।

उन्होंने आगे लिखा, एक ऐसी मां का किरदार निभाना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, जिसे शायद इतिहास की सबसे गलत समझी गई महिलाओं में से एक माना गया है। उनके भीतर के इंसान को जीवित करने की जिम्मेदारी संभालना—उनका गुस्सा, उनकी कमजोरियां, उनका अपराधबोध और उनका पछतावा प्रस्तुत करना एक अद्भुत अनुभव रहा। वे एक ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया, या यूँ कहें कि इतिहास को उसी दिव्य मार्ग पर ले गईं जिस पर उसे हमेशा चलना तय था।

लारा दत्ता ने अपने संदेश के अंत में दर्शकों से एक विशेष आग्रह भी किया। उन्होंने लिखा कि यह दिव्य कथा अब जनता के बीच है। उन्हें उम्मीद है कि दर्शक सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच से परे जाकर देखेंगे और नियति व दिव्य भविष्यवाणी को सच करने में माता कैकेयी के उस बेहद अहम और अपरिहार्य योगदान को समझेंगे और स्वीकार करेंगे। अपने पोस्ट के अंत में अभिनेत्री ने भक्तिभाव से 'जय श्री राम' लिखा।

4,000 करोड़ का बजट और 59,000 स्क्रीन्स पर महा-रिलीज़

रणबीर कपूर स्टारर 'रामायणम्' ने अपनी रिलीज़ के साथ ही बॉक्स ऑफिस और सिनेमाई दुनिया के कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दो भागों में बन रही इस सिनेमाई यात्रा का कुल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी बनाता है।

फिल्म को दुनिया भर के लगभग 100 देशों में 59,000 से अधिक स्क्रीन्स पर एक साथ रिलीज किया गया है। अकेले भारत में दर्शकों की भारी मांग को देखते हुए 9,000 अतिरिक्त स्क्रीन्स दी गई हैं। सिनेमाघरों में आने से ठीक एक हफ्ते पहले इस फिल्म का भव्य वर्ल्ड प्रीमियर लॉस एंजिल्स के प्रतिष्ठित 'एकेडमी थिएटर' में हुआ था, जहां इसे वैश्विक समीक्षकों से जबरदस्त सराहना मिली।