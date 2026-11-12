'रामायण' के कॉस्ट्यूम विवाद पर लारा दत्ता ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- हमें पता है हमने ऐसे कपड़े क्यों चुने

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों से सजी इस महागाथा को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म के किरदारों के पहनावे को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छिड़ गई है।

अब फिल्म में महारानी कैकेयी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री लारा दत्ता ने इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। फिल्म के ट्रेलर और रिलीज के बाद से ही इंटरनेट पर एक वर्ग ने मुख्य किरदारों की वेशभूषा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। खासतौर पर माता सीता के रूप में साई पल्लवी और कैकेयी के रूप में लारा दत्ता के लुक्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहे।

कई दर्शकों का मानना था कि त्रेता युग की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में अभिनेत्रियों के कपड़े काफी आधुनिक दिख रहे हैं। ट्रेलर में लारा दत्ता द्वारा साड़ी के साथ पहने गए पूरी आस्तीन के ब्लाउज को लेकर लोगों ने सबसे ज्यादा आपत्ति जताई और इसकी तुलना आजकल के टीवी सीरियल्स से कर डाली।

लारा दत्ता ने दी आलोचकों को नसीहत

हाल ही में न्यूज 18 संग बातचीत के दौरान लारा दत्ता ने पहली बार इन आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किरदारों के कपड़ों के चयन के पीछे मेकर्स की एक सोची-समझी रणनीति थी। लारा ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि हमने खास तरह के परिधान ही क्यों चुने और उन्हें किस तरह पर्दे पर दिखाने की योजना थी। जब आप इतने बड़े पैमाने और भव्य स्तर पर किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो दर्शकों को ऐसी छोटी-छोटी बातों पर बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए।

क्यों नहीं दिखाए गए कैकेयी के अलग गहने?

अभिनेत्री ने निर्देशक नितेश तिवारी के साथ हुई अपनी शुरुआती चर्चा का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैकेयी की वेशभूषा को अन्य रानियों यानी कौशल्या और सुमित्रा से अलग दिखाने पर विचार हुआ था। लारा ने कहा, नितेश सर के साथ मेरी पहली बातचीत में यह सवाल उठा था कि चूंकि कैकेयी कैकेय राज्य से आई थीं, तो क्या उनके गहने बाकी दोनों रानियों से बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए? क्या वह अपने साथ अलग 'स्त्रीधन' लेकर नहीं आई होंगी?

हालांकि, इस विचार को अमल में न लाने की वजह बताते हुए लारा ने कहा, अगर आप इतनी बारीक ऐतिहासिक और क्षेत्रीय जानकारियों में उतरेंगे, तो एक तरह से 'पैंडोरा बॉक्स' खुल जाएगा। इसके बाद इतिहासकार और अन्य विशेषज्ञ सामने आकर सवाल उठाने लगेंगे कि इसे ऐसे क्यों दिखाया गया। इसलिए, मेकर्स ने तीन मुख्य राज्यों—मिथिला, अयोध्या और लंका—की संस्कृतियों में अंतर दिखाने के लिए एक निश्चित मानकीकरण अपनाने का फैसला किया।

लारा ने यह भी कहा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से निर्देशक के विजन के हवाले कर दिया था, क्योंकि वह छोटी चीजों पर सवाल उठाने के बजाय फिल्म की बड़ी तस्वीर देखने में विश्वास रखती हैं।

डिजाइनरों ने भी किया था बचाव

गौरतलब है कि इससे पहले फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने भी इन लुक्स का बचाव किया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म में पुरातत्व से ज्यादा 'आस्था' को प्राथमिकता दी गई है। कैकेयी के हरे रंग के ब्लाउज को धरती माता के प्रतीक और गहरी मैरून साड़ी को उनके भीतर चल रहे भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाने के लिए प्राकृतिक रंगों से तैयार किया गया था।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी है फिल्म

नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' दो भागों में बनी है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और साउथ सुपरस्टार यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में अंतरराष्ट्रीय तकनीशियनों की एक बड़ी टीम जुड़ी है, जिसमें एआर रहमान और हंस जिमर का संगीत तथा डीनेग के शानदार विजुअल इफेक्ट्स शामिल हैं। पहले भाग की अपार सफलता के बाद अब इसका दूसरा भाग दिवाली 2028 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।