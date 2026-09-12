पॉप स्टार लेडी गागा बनीं मां, मंगेतर माइकल पोलैंस्की संग पहले बच्चे का किया स्वागत

म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्लोबल आइकन और हॉलीवुड अभिनेत्री लेडी गागा के फैंस के लिए बेहद खुशखबरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 39 वर्षीय पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलैंस्की अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गए हैं।

खबरों के अनुसार, कपल को हाल ही में उत्तरी कैलिफोर्निया में अपने नन्हें मेहमान के साथ देखा गया। हालांकि, गागा और माइकल ने अभी तक इस खुशखबरी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। बच्चे का नाम, जेंडर और जन्म की सटीक तारीख जैसी जानकारियां अभी गोपनीय रखी गई हैं।

Lady Gaga and Michael Polansky welcome their first baby together pic.twitter.com/NMLoBb3jrU — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 12, 2026

उत्तरी कैलिफोर्निया में पहली बार नजर आया नन्हा मेहमान

लेडी गागा को आखिरी बार अगस्त में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक फैन के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया था। उससे पहले मई में वे लॉस एंजिल्स के 'द ग्रोव' में स्पॉट हुई थीं। लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखने के कारण उनके फैंस लगातार अटकलें लगा रहे थे। अब कैलिफोर्निया से आई इस खबर ने उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है और फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

लेडी गागा ने हमेशा से ही परिवार बसाने और मां बनने की अपनी इच्छा को खुलकर व्यक्त किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने मातृत्व को अपना "अंतिम लक्ष्य" बताया था। द स्टीफन कोल्बर्ट शो में बातचीत के दौरान गागा ने कहा था, “मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं एक मां बनना चाहती हूं। यह मेरी जिंदगी का अगला सबसे बड़ा रोल होगा।”

लेडी गागा और टेक बिजनेसमैन माइकल पोलैंस्की के अफेयर की खबरें पहली बार साल 2020 में सामने आई थीं, जब उन्हें लास वेगास में नए साल की पार्टी में एक साथ देखा गया था। इसके बाद मियामी में हुए सुपर बाउल इवेंट के दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया।

साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के दौरान लेडी गागा ने फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री गेब्रियल अताल से बातचीत में माइकल को अपना "मंगेतर" कहकर संबोधित किया था, जिससे उनकी सगाई की आधिकारिक पुष्टि हुई थी। माइकल पोलैंस्की एक जाने-माने बिजनेसमैन और पार्कर इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर इम्यूनोथेरेपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।