  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. lady gaga becomes mother first child with fiance michael polansky
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 12 September 2026 (13:28 IST)

पॉप स्टार लेडी गागा बनीं मां, मंगेतर माइकल पोलैंस्की संग पहले बच्चे का किया स्वागत

Lady Gaga baby news
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (13:30 IST)
google-news
म्यूजिक इंडस्ट्री की ग्लोबल आइकन और हॉलीवुड अभिनेत्री लेडी गागा के फैंस के लिए बेहद खुशखबरी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 39 वर्षीय पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलैंस्की अपने पहले बच्चे के माता-पिता बन गए हैं।
 
खबरों के अनुसार, कपल को हाल ही में उत्तरी कैलिफोर्निया में अपने नन्हें मेहमान के साथ देखा गया। हालांकि, गागा और माइकल ने अभी तक इस खुशखबरी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। बच्चे का नाम, जेंडर और जन्म की सटीक तारीख जैसी जानकारियां अभी गोपनीय रखी गई हैं।
 
उत्तरी कैलिफोर्निया में पहली बार नजर आया नन्हा मेहमान
लेडी गागा को आखिरी बार अगस्त में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक फैन के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया था। उससे पहले मई में वे लॉस एंजिल्स के 'द ग्रोव' में स्पॉट हुई थीं। लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखने के कारण उनके फैंस लगातार अटकलें लगा रहे थे। अब कैलिफोर्निया से आई इस खबर ने उन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है और फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।
 
लेडी गागा ने हमेशा से ही परिवार बसाने और मां बनने की अपनी इच्छा को खुलकर व्यक्त किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने मातृत्व को अपना "अंतिम लक्ष्य" बताया था। द स्टीफन कोल्बर्ट शो में बातचीत के दौरान गागा ने कहा था, “मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं एक मां बनना चाहती हूं। यह मेरी जिंदगी का अगला सबसे बड़ा रोल होगा।”
 
लेडी गागा और टेक बिजनेसमैन माइकल पोलैंस्की के अफेयर की खबरें पहली बार साल 2020 में सामने आई थीं, जब उन्हें लास वेगास में नए साल की पार्टी में एक साथ देखा गया था। इसके बाद मियामी में हुए सुपर बाउल इवेंट के दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया।
 
साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के दौरान लेडी गागा ने फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री गेब्रियल अताल से बातचीत में माइकल को अपना "मंगेतर" कहकर संबोधित किया था, जिससे उनकी सगाई की आधिकारिक पुष्टि हुई थी। माइकल पोलैंस्की एक जाने-माने बिजनेसमैन और पार्कर इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर इम्यूनोथेरेपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'हनुमान अंश' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी 200 करोड़ कमाने वाली सबसे कम बजट की फिल्म

'मिर्जापुर: द मूवी' से 'विंध्यवासिनी की जय हो' म्यूजिक वीडियो हुआ रिलीज, श्रिया और हर्षिता के डांस ने मचाई धूम

'मिर्जापुर: द मूवी' से 'विंध्यवासिनी की जय हो' म्यूजिक वीडियो हुआ रिलीज, श्रिया और हर्षिता के डांस ने मचाई धूमएक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेज़न MGM स्टूडियोज की पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फ़ज़ल स्टारर 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक कल्ट फ्रैंचाइज़ी से सिल्वर स्क्रीन तक का रास्ता तय करने वाली यह फिल्म अपने अनाउंसमेंट के समय से ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा रही है।

BMW के ब्रांड एंबेसडर बने रणवीर सिंह, नई 7 सीरीज के लॉन्च पर दिखा दमदार अंदाज

BMW के ब्रांड एंबेसडर बने रणवीर सिंह, नई 7 सीरीज के लॉन्च पर दिखा दमदार अंदाजन्यू दिल्ली में एक विशेष और लैंडमार्क लॉन्च किया गया, जो डेडिकेशन को एक ट्रिब्यूट था। इस दौरान दो बड़े आइकॉन्स की मौजूदगी देखी गई जिसमें से एक मॉडर्न लग्जरी तो दूसरे सिनेमैटिक एक्सीलेंस की ऊंचाइयों पर हैं। दरअसल, इस खास मौके पर भारत के अल्टीमेट शोमैन कहे जाने वाले बेहद एनर्जेटिक रणवीर सिंह को देखा गया, जिन्हें इस मौके पर BMW इंडिया के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर पेश किया गया।

Bigg Boss 20: घर में कनिका मान और गुल्लू की बढ़ती नजदीकियां, माही विज-आम्रपाली दुबे में कैटफाइट!

Bigg Boss 20: घर में कनिका मान और गुल्लू की बढ़ती नजदीकियां, माही विज-आम्रपाली दुबे में कैटफाइट!रियालिटी शो 'बिग बॉस' में ड्रामा, रोमांस और विवादों का दौर शुरू हो चुका है। शो के छठे दिन घर के सदस्यों के असली चेहरे और उनके खेलने का तरीका खुलकर दर्शकों के सामने आ गया है। जहां कुछ कंटेस्टेंट्स का एग्रेशन अपने चरम पर पहुंच गया है, वहीं कुछ सदस्य अभी भी सिर्फ साइड कैरेक्टर्स की तरह पासिंग शॉट्स ही देते नज़र आ रहे हैं।

नीना गुप्ता के प्रेग्नेंट होने की उड़ी अफवाह, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा करारा जवाब

नीना गुप्ता के प्रेग्नेंट होने की उड़ी अफवाह, एक्ट्रेस ने दिया ऐसा करारा जवाबहिंदी सिनेमा की दिग्गज और वर्सेटाइल एक्ट्रेस नीना गुप्ता हमेशा अपनी दमदार अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। चाहे बात सिनेमा की हो या फिर निजी जिंदगी की, नीना कभी भी अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटतीं। अक्सर अपनी बेबाकी से सुर्खियों में रहने वाली इस अभिनेत्री ने हाल ही में पर्सनल लाइफ में होने वाली गैर-जरूरी दखलअंदाजी और बॉडी-शेमिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

रकुल प्रीत सिंह ने ऑफ-व्हाइट थ्री-पीस लुक में ढाया कहर, बोल्ड अंदाज देख फैंस हुए दीवाने

रकुल प्रीत सिंह ने ऑफ-व्हाइट थ्री-पीस लुक में ढाया कहर, बोल्ड अंदाज देख फैंस हुए दीवानेबॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह एक बार फिर अपने नए और स्टनिंग लुक को लेकर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रकुल ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं।

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण

यश की 'Toxic' का बॉक्स ऑफिस पर निकला दम, 3000 करोड़ का सपना चकनाचूर; जानें सुपर फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण'KGF' फेम यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। फिल्म से 3000 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक कलेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यह औंधे मुंह गिर गई है, जिससे पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ओवर कॉन्फिडेंस, बेदम कहानी, जरूरत से ज्यादा हिंसा और यश पर हद से ज्यादा निर्भरता ने इस फिल्म का तिलिस्म तोड़ दिया। आइए जानते हैं वो 5 मुख्य कारण, जिन्होंने 'टॉक्सिक' को साल की सबसे बड़ी डिजास्टर बना दिया।

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारण

बिना स्टार, बिना प्रमोशन... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई 'हनुमान अंश', बाबा नीब करौरी के चमत्कार या कुछ और? जानें 5 बड़े कारणबिना किसी बड़े स्टार, भारी बजट और प्रमोशन के रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। बाबा नीब करौरी के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि अगर कहानी में दम हो, तो कमर्शियल मसालों की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर क्या है इस फिल्म की सफलता का राज? आइए जानते हैं 'हनुमान अंश' के सुपरहिट होने के 5 बड़े कारण, जिन्होंने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया है।

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लान

यश की ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा? सुनामी आने को तैयार, 5 दिन में रिकॉर्डतोड़ कमाई का प्लानयश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बुधवार की रिलीज के बाद राखी की छुट्टी और वीकेंड मिलाकर फिल्म को पांच दिनों का शानदार मौका मिलेगा। चार साल बाद यश की वापसी, ‘केजीएफ’ के बाद उनकी पैन इंडिया लोकप्रियता, ट्रेलर को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स, बड़ा बजट, एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट फिल्म की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके बाद फिल्म की लंबी रेस उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करेगी।

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियां

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर क्यों हुई धड़ाम? भारी पड़ गईं ये 5 बड़ी गलतियांरिलीज से पहले सनी देओल और राजकुमार संतोषी की 'बंटवारा 1947' को लेकर भारी क्रेज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने इसे बुरी तरह पछाड़ दिया। समीक्षकों की तारीफों के बावजूद यह 150 करोड़ की फिल्म दर्शकों को तरस गई। सनी की एक्शन इमेज से खिलवाड़, युवाओं से दूरी, कमजोर संगीत और मौजूदा माहौल से कटी कहानी जैसे कारणों ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरा दिया।

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइल

दिशा पाटनी की टोन्ड बॉडी का खुला राज: रोज करती हैं ये वर्कआउट, ऐसी है उनकी डाइट और लाइफस्टाइलबॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली दिशा पाटनी अपनी टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन उनकी फिटनेस केवल अच्छी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासित डाइट और नियमित वर्कआउट का परिणाम है। जानिए दिशा पाटनी का पूरा फिटनेस रूटीन, वह कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाती हैं और अपने परफेक्ट फिगर को कैसे मेंटेन रखती हैं।