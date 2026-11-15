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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Sunday, 15 November 2026 (12:26 IST)

'रामायण' में 'देवराज इंद्र' बनकर छाए कुणाल कपूर, थाईलैंड से मिल रहे बेइंतहा प्यार पर एक्टर ने जताया आभार

Kunal Kapoor
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sun, 15 Nov 2026 (12:28 IST)
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निर्देशक नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद से ही वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस महागाथा को भारत के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भी जबरदस्त सराहना मिल रही है। 
 
हालांकि, इस भव्य फिल्म की सफलता के बीच बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरे हैं। फिल्म में ‘देवराज इंद्र’ के संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली किरदार ने उन्हें थाईलैंड और आसपास के देशों में रातों-रात एक नई और समर्पित फैन फॉलोइंग दिला दी है।
विदेशी फैंस बना रहे कलाकृतियां और लिख रहे कविताएं
फिल्म में कुणाल कपूर के शाही अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने थाईलैंड के दर्शकों को इस कदर मंत्रमुग्ध कर दिया है कि सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। थाई प्रशंसक उनकी तुलना स्वर्ग से उतरे देवता से करते हुए कविताएं लिख रहे हैं और शानदार डिजिटल आर्टवर्क बना रहे हैं।
 
एक फैन ने सोशल मीडिया पर कुणाल की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "सुनहरी आभा वाले देवराज मिल गए! उनकी सुंदरता स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे इंद्र के समान है, जो चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं। थाई लोगों के सपनों के इंद्र।" वहीं एक अन्य फैन ने भावनात्मक संदेश में कहा कि 'रामायण' ने भारत और थाईलैंड के सांस्कृतिक रिश्तों को जोड़ने के लिए एक सेतु का काम किया है और थाई लोग लंबे समय से भारतीय सिनेमा के प्रति अपना यह स्नेह व्यक्त करना चाहते थे। 
 
कुणाल कपूर ने अलग-अलग संस्कृतियों के 'इंद्र' का किया जिक्र
दुनिया भर से मिल रहे इस अप्रत्याशित प्यार और सम्मान से अभिभूत होकर कुणाल कपूर ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़े अपने किरदार के पोस्टर साझा किए। उन्होंने विभिन्न एशियाई संस्कृतियों में देवराज इंद्र के प्रचलित नामों का उल्लेख करते हुए लिखा, "इंद्र। फ्रा इन (Phra In)। बतारा इंद्र। थाग्यामिन। प्रीह एन। ताइशाकुतेन। स्वर्ग का एक ही राजा, जिसे कई देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। यह अविश्वसनीय है कि हम सबके बीच कितनी समानताएं हैं।"
 
अभिनेता ने आगे लिखा कि भारत, थाईलैंड, पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया और दुनिया के उन कोनों से मिल रहे प्यार ने उन्हें भावुक कर दिया है, जहां से उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने उन सभी कलाकारों का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने उनके किरदार से प्रेरित होकर खूबसूरत कलाकृतियां बनाई हैं। 
कुणाल ने कहा कि अच्छी कहानियां हमेशा लोगों को आपस में जोड़ती हैं और रामायण जैसे कालजयी महाकाव्य को हर जगह प्यार मिलते देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव है। (गौरतलब है कि थाईलैंड के राष्ट्रीय महाकाव्य 'रामकियेन' में भगवान इंद्र को 'फ्रा इन' के रूप में पूजा और सराहा जाता है, यही वजह है कि वहां के लोग इस किरदार से गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं।)
 
कैमियो रोल में छोड़ी गहरी छाप
'रामायण: पार्ट 1' में कुणाल कपूर का किरदार भले ही एक कैमियो है, लेकिन कहानी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। फिल्म में वह दो बड़े युद्ध दृश्यों में नजर आते हैं, जिनमें से एक में उनका सीधा सामना लंकापति रावण (यश) से होता है। इसके अलावा, एक निर्णायक दृश्य में वह ब्रह्मा के वरदान से शक्तिशाली हो चुके रावण के अंत के लिए भगवान विष्णु से नया अवतार लेने का आग्रह करते दिखाई देते हैं।
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