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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (16:01 IST)

रक्षाबंधन एड को लेकर चर्चा के बीच GIVA का बयान, कृति सेनन वाले विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटाया

Kriti Sanon GIVA advertisement
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (16:02 IST)
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GIVA के हालिया रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर चल रही चर्चा ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। कृति सेनन की खासियत वाले इस विज्ञापन को लेकर ज्वेलरी ब्रांड ने आधिकारिक बयान जारी कर अभियान को लेकर उठ रही बातों पर अपनी सफाई दी है। विज्ञापन में कृति सेनन आइवरी रंग के खूबसूरत एथनिक आउटफिट में नजर आई थीं। 
 
ऑनलाइन इस एड को लेकर खास तौर पर फेस्टिव फैशन की मॉडर्न व्याख्या और कैंपेन में एक्ट्रेस के प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चा हुई। अब ब्रांड ने विज्ञापन के पीछे अपनी सोच साफ करते हुए भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति अपने सम्मान को दोहराया है।
 
सोशल मीडिया पर अपना आधिकारिक बयान शेयर करते हुए ब्रांड ने कहा, हम भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों के प्रति बेहद सम्मान और गहरा आदर रखते हैं। एक ब्रांड के तौर पर हम हमेशा से इन खुशी के पलों को पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करने में विश्वास रखते हैं और इस बार हम इस प्यार और जश्न में अपने पालतू जानवरों को भी शामिल करना चाहते थे।
 
उन्होंने लिखा, अगर हमारे हालिया विज्ञापन से अनजाने में समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हमारा ऐसा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने इस विज्ञापन को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। इस त्योहार के मौसम में आप सभी को ढेर सारा प्यार और सकारात्मकता मिले, यही हमारी शुभकामना है। 
यह बयान ब्रांड की ओर से यह साफ करने के लिए आया है कि इस कैंपेन का मकसद रक्षाबंधन की भावना को सेलिब्रेट करना और त्योहार की खुशियों में परिवार के हर सदस्य के साथ पालतू जानवरों को भी शामिल करना था। ब्रांड ने अपने बयान में भारतीय परंपराओं और त्योहारों से जुड़ी भावनाओं के प्रति अपने सम्मान को भी दोहराया है।
 
विज्ञापन को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए इसे सभी मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए ब्रांड ने सांस्कृतिक और पारंपरिक मौकों को संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पेश करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। अपने बयान के आखिर में ब्रांड ने सभी को त्योहार के मौसम के लिए प्यार और सकारात्मकता की शुभकामनाएं दीं और साथ ही साथ मिलकर त्योहार मनाने की भावना पर जोर दिया।
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