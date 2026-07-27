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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Monday, 27 July 2026 (11:37 IST)

इंजीनियर से नेशनल अवॉर्ड विनर बनने तक, जानिए कृति सेनन की प्रेरणादायक कहानी

Kriti Sanon Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (11:40 IST)
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बॉलीवुड की 'परम सुंदरी' यानी कृति सेनन 27 जुलाई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन कृति सेनन ने अपनी कड़ी मेहनत, बेमिसाल अभिनय और सही फैसलों के दम पर आज बॉलीवुड की टॉप-लिस्ट एक्ट्रेसेस में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
 
आउटसाइडर होने के बावजूद इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल करने वाली कृति की लाइफ स्टोरी किसी फिल्मी पटकथा से कम इंस्पायरिंग नहीं है। आइए, उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी, पढ़ाई, करियर, नेट वर्थ और लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ी हर दिलचस्प बात।
 
दिल्ली की सादगी से बॉलीवुड तक
कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली के एक पढ़े-लिखे और संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनके पिता राहुल सेनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जबकि उनकी मां डॉ. गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में प्रोफेसर हैं। कृति की एक छोटी बहन नूपुर सेनन भी हैं, जो एक सिंगर और एक्ट्रेस हैं।
एक गैर-फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से कृति के लिए ग्लैमर वर्ल्ड में जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन उनके परिवार ने हमेशा उनके सपनों का समर्थन किया। कृति सेनन केवल अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि वह सही मायने में 'ब्यूटी विद ब्रेन्स' की मिसाल हैं।
 
कृति ने नोएडा के मशहूर 'जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी' (JIIT) से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बी.टेक की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई में अव्वल रहने के साथ-साथ कृति एक ट्रेन्ड कथक डांसर भी हैं। इतना ही नहीं, वह स्कूल के दिनों में स्टेट लेवल की बॉक्सर भी रह चुकी हैं।
 
मॉडलिंग से डेब्यू तक: कैसे बदली किस्मत?
इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही कृति का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर  मॉडल की थी। अपनी शुरुआती दौर में कृति ने क्लोज अप, बाटा, अमूल, सैमसंग और पैराशूट जैसे देश के कई बड़े ब्रांड्स के टीवी विज्ञापनों में काम किया, जहां से उन्हें पहचान मिलनी शुरू हुई।
 
कृति ने साल 2014 में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म '1: नेनोक्कादीन' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उसी साल उन्होंने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म 'हीरोपंती' से टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और कृति सेनन रातों-रात नेशनल क्रश और यूथ आइकन बन गईं।
 
'बरेली की बर्फी', 'लुका छुपी' और 'हाउसफुल 4' जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद, कृति के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2021 में आई फिल्म 'मिमी' साबित हुई। फिल्म में एक सरोगेट मदर का रोल निभाने के लिए कृति ने 15 किलो वजन बढ़ाया था। उनके इस संजीदा अभिनय के लिए उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कृति सेनन आज के समय में बॉलीवुड की सबसे महंगी और सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। कृति सेनन की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 32 करोड़ से 40 करोड़ रुपये है। वह एक फिल्म के लिए लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं। विभिन्न ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस के जरिए उनकी सालाना कमाई 5 से 8 करोड़ रुपये से अधिक है।
 
कृति एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ बिजनेसमैन भी हैं। उनका खुद का क्लॉथिंग ब्रांड 'Ms. Taken', स्किनकेयर ब्रांड 'Hyphen', फिटनेस ऐप 'The Tribe' और प्रोडक्शन हाउस 'Blue Butterfly Films' भी है।
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