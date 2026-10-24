  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kriti sanon breaks silence on outfit trolling kareena kapoor supports actress
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 24 October 2026 (13:34 IST)

कृति सेनन की चोली पर मचा था बवाल, करीना कपूर के शो में एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Kriti Sanon
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:37 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को हाल ही में करीना कपूर खान के शो 'व्हाट वूमेन वॉन्ट' पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए देखा गया। जहां दोनों ने महिलाओं, ऑनलाइन ट्रोलिंग से लेकर खुद के लिए खड़े होने के महत्व पर खुलकर चर्चा की। इस तरह से कृति ने एक सेगमेंट में कई तरह के हालातों पर कभी ‘बॉस लेडी’ तो कभी ‘बैडी’ की तरह अपना जवाब दिया, इतना ही नहीं उन्होंने खुद के ऐड आउटफिट की वजह से हुई ट्रोलिंग पर भी रोशनी डाली। इस ट्रोलिंग ने एक बड़ी बहस छेड़ दी कि महिलाओं के कपड़ों को लेकर उन्हें किस तरह सवालों का सामना करना पड़ता है।
 
कैसे अक्सर होने वाली ट्रोलिंग को कृति हैंडल करती हैं, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं बॉस हूं। मैं किसी भी ट्रोल पर ध्यान नहीं देती। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मुझे महसूस नहीं होता है कि मुझे जरूरत है जस्टिफाई करने की क्योंकि मुझे उन्हें अटेंशन नहीं देना है। बल्कि मैं इसे जाने देता हूं। मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। मैं रिएक्ट ही नहीं करती। 

उन्होंने कहा, पर, जो कुछ हाल ही में सच में हुआ, मेरी चोली नेशनल डिबेट बन गई। हे भगवान, मुझे आधी बार तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी चोली प्राइम-टाइम न्यूज़ पर छह लोगों का पैनल डिस्कशन बन गई। और मैं सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? आम तौर पर मैं कुछ नहीं कहती। आप जानते हैं, ट्रोलिंग तो इससे बहुत पहले हो चुकी थी। और तभी मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा "बैडी" बनना पड़ेगा।
 
इसपर रिस्पॉन्ड करते हुए करीना ने कहा, "जो वाकई बहुत शानदार था।" कृति ने आगे कहा, थैंक यू पर इसलिए नहीं कि, आप जानते हैं, मुझे लगा कि ये मेरे बारे में था। ये एक कहीं बड़ा मुद्दा था, जहां मुझे लगता है कि महिलाओं को हर चीज़ के लिए लगातार परखा जाता है। और सिर्फ महिलाओं को ही छोटी-छोटी बातों पर निशाना बनाया जाता है। इस बात से सहमत होते हुए करीना ने कहा, "हां, और ये आपकी चॉइस है कि आप क्या और कैसे पहनना चाहते हैं।"
 
कृति ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और आप क्या पहनना चाहती हैं, वो बहुत छोटी है, बहुत लंबी है, वज़न बढ़ गया है, बहुत पतली लग रही है, अरे, क्या वो प्रेग्नेंट है? कितनी बार आपको सफाई देनी पड़ी है? हां, आपने पिज़्ज़ा, पास्ता और वाइन खाई थी। (करीना के लिए) ये क्या हो रहा है? और, आप जानते हैं, बस, मुझे ये आउटफिट पसंद है, मुझे ये आउटफिट पसंद नहीं है। ठीक है। ये एक राय है।" 
 
करीना ने बीच में कहा, 'लेकिन अब ये अगले लेवल पर पहुंच गया है।' कृति ने इसपर जवाब देते हुए कहा, "इतनी नफ़रत क्यों होती है, ये नफ़रत आखिर किस बात की है?" करीना ने सहमति जताते हुए ट्रोलिंग को "बिल्कुल गैरज़रूरी" बताया।
 
कृति ने आगे समझाते हुए कहा कि क्यों महिलाओं को अपनी खुद की चॉइसेज की बचाव करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा, जैसे कि मेरी बहन का कहना था कि तुम अपना कमेंट बंद कर दो और मैंने कहा क्यों? वो बोली, ओह, मैं इस सबसे बहुत ही परेशान हो रही हूं। तो मुझे बस लगता है, और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए अपने लिए खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ पर इतने सवाल उठाए जाते हैं। और इन लोगों को ये हक़ किसने दिया है कि वो हम पर कमेंट करें, किस बात के लिए? आप जानते हैं, महिलाएं असल में यही चाहती हैं कि उन्हें जज न किया जाए और लोग अपने काम से मतलब रखें।
 
करीना ने कृति की सराहना की क्योंकि उन्होंने इस तरह के मुद्दे को उठाया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो महिलाओं से जुड़ी बातचीत के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, "तो बस, यही बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी तरफ से और 'व्हाट वीमेन वॉन्ट' जैसे शो पर ये बात आना, कृति के लिए यहां आकर ये कहना कि यही सच है, एक पूरी तरह से प्रेरणा है।"
 
इस मुद्दे को अपने खुद ने अनुभव से आगे बढ़ाते हुए कृति ने कहा,"और ये इसलिए भी है कि ये कई महिलाओं के साथ हुआ है, और एक्टर्स सबसे ईजी टारगेट होते हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है। हाल ही में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और ये बहुत दुख की बात है क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम पर भी इन सभी चीजों का असर पड़ता है, और ये सही नहीं है। और न हिन्ये  ये किसी अन्य महिला के लिए सही है।" 
 
फिर करीना ने उनसे कहा, "मुझे लगता है कि 'बैडी' बनना आपकी बहुत, बहुत बड़ी हिम्मत है। तो आप एक बैडी हैं।" कृति ने भी इस बात पर हामी भरी, और उन्होंने खुद के खातिर खड़े होने और असमानता को बढ़ावा देने वाली सोच को चुनौती देने में अपना विश्वास फिर दिखाया। उन्होंने कहा, "हां, जब बात इसकी आती है। और मैं अपने लिए खड़े होने को लेकर बहुत मज़बूत महसूस करती हूं। हां। अपने लिए खड़े होना और बस, जो जेंडर इनइक्वॉलिटी मौजूद है और पितृसत्ता इतनी गहराई तक बसी हुई है कि उसे तोड़ने के लिए हमें उसे कई बार झकझोरने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो टूटेगी।"
 
आखिर में बातचीत को खत्म करते हुए करीना ने कृति की बातों पर अपनी सहमति जताते हुए कहा, "नहीं, बिल्कुल सही। कृति ने बातचीत के दौरान, इस बात पर रोशनी डाली की कैसे महिलाओं के दिखने से लेकर उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों पर नजर बनाए रखने वाले लोग, अक्सर पर्सनल ओपिनियन देने से आगे बढ़कर महिलाओं को टारगेट करने से लेकर कभी-कभी उनके परिवारों को भी प्रभावित करने लगते हैं।
 
करीना के साथ की गई बातचीत में कृति ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि महिलाओं को खुद को एक्सप्रेस करने का हक है, बिना गलत व्यवहार या किसी और द्वारा उस पसंद को सही ठहराने की उम्मीद के। जैसा कि कृति ने कहा, खुद के लिए आवाज उठाना केवल अपनी बात रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लड़का और लड़की के बीच की असमानता और पितृसत्ता को चुनौती देने का भी एक रास्ता है, जो आज भी लोगों की सोच और बोली पर असर डालती है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
'रिश्ता खत्म करने का फैसला उनका था', इमरान खान से तलाक पर पहली बार खुलकर बोलीं अवंतिका मलिक

गजब रात रिव्यू: भ्रष्ट सिस्टम, साजिश और दिल्ली की एक रात का रहस्य, कितना असर छोड़ती है मनोज बाजपेयी की फिल्म?

गजब रात रिव्यू: भ्रष्ट सिस्टम, साजिश और दिल्ली की एक रात का रहस्य, कितना असर छोड़ती है मनोज बाजपेयी की फिल्म?नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘गजब रात’ दिल्ली की एक रहस्यमयी रात से शुरू होकर भ्रष्टाचार, साजिश और सरकारी तंत्र की मिलीभगत की परतें खोलती है। मनोज बाजपेयी एक जिद्दी सब इंस्पेक्टर के किरदार में जांच को आगे बढ़ाते हैं। दमदार अभिनय और सस्पेंस से सजी यह फिल्म शुरुआत में बांधती है, लेकिन कमजोर क्लाइमैक्स और कुछ अविश्वसनीय दृश्यों के कारण अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पाती। तमाम कमियों के बावजूद यह एक बार देखी जा सकती है।

कृति सेनन की चोली पर मचा था बवाल, करीना कपूर के शो में एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

कृति सेनन की चोली पर मचा था बवाल, करीना कपूर के शो में एक्ट्रेस ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाबकृति सेनन को हाल ही में करीना कपूर खान के शो पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए देखा गया। जहां दोनों ने महिलाओं, ऑनलाइन ट्रोलिंग से लेकर खुद के लिए खड़े होने के महत्व पर खुलकर चर्चा की। इस तरह से कृति ने एक सेगमेंट में कई तरह के हालातों पर कभी ‘बॉस लेडी’ तो कभी ‘बैडी’ की तरह अपना जवाब दिया।

'रिश्ता खत्म करने का फैसला उनका था', इमरान खान से तलाक पर पहली बार खुलकर बोलीं अवंतिका मलिक

'रिश्ता खत्म करने का फैसला उनका था', इमरान खान से तलाक पर पहली बार खुलकर बोलीं अवंतिका मलिकबॉलीवुड अभिनेता इमरान खान और उनकी पूर्व पत्नी अवंतिका मलिक का रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में रहा है। दोनों जब मिले थे, तब अवंतिका महज 19 साल की थीं। लगभग 18 साल तक एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी रहने और साल 2011 में शादी के बंधन में बंधने के बाद, 2019 में दोनों ने हमेशा के लिए अपनी राहें अलग कर लीं।

रजनीकांत की 'जेलर 2' का गदर, 'सुल्तान' और 'सलार' को छोड़ा पीछे, दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपए

रजनीकांत की 'जेलर 2' का गदर, 'सुल्तान' और 'सलार' को छोड़ा पीछे, दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपएभारतीय सिनेमा के थलाइवा रजनीकांत का जादू एक बार फिर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। नवरात्रि और दशहरा की छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाने के बाद, कामकाजी दिनों में मामूली गिरावट के बावजूद यह फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है।

4000 करोड़ की 'रामायण' पर बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर की फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए करना होगा लंबा इंतजार!

4000 करोड़ की 'रामायण' पर बड़ा अपडेट, रणबीर कपूर की फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए करना होगा लंबा इंतजार!बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही माइथोलॉजिकल मैग्नम ओपस फिल्म 'रामायण' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां एक तरफ फैंस रणबीर कपूर को पर्दे पर 'भगवान श्री राम' के रूप में देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म के दूसरे हिस्से यानी 'रामायण पार्ट 2' को लेकर आ रही खबर ने फैंस को थोड़ा हैरान कर दिया है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।