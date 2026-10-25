‘हाउसफुल 4’ के 7 साल पूरे होने पर कृति खरबंदा ने याद किया अपना शाही अंदाज, फिल्म के लिए जताया आभार

2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘हाउसफुल 4’ बॉलीवुड की लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी की यादगार फिल्मों में से एक है। फिल्म के सात साल पूरे होने के मौके पर अभिनेत्री कृति खरबंदा ने इससे जुड़ी यादें ताजा की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नॉस्टैल्जिक पोस्ट साझा करते हुए फिल्म के साथ अपने जुड़ाव को याद किया है।

फिल्म की सालगिरह के मौके पर कृति ने एक एआई से तैयार किया गया वीडियो साझा किया है, जिसमें फिल्म से उनका लुक नजर आ रहा है। इस वीडियो ने प्रशंसकों को एक बार फिर ‘हाउसफुल 4’ की दुनिया की याद दिला दी है।

इसके साथ ही अभिनेत्री ने एक भावुक नोट लिखा है, फिल्म, इस अनुभव, पूरी टीम और बेशक हमारे दर्शकों के लिए आभारी हूं! उनके इस संदेश ने फिल्म से जुड़े अनुभवों, साथ काम करने वाले लोगों और दर्शकों से मिले प्यार के प्रति उनकी कृतज्ञता को जाहिर किया है।

‘हाउसफुल 4’ में कृति खरबंदा दोहरी भूमिका में नजर आई थीं, जहां उन्होंने अलग-अलग दौर के दो किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया था। फिल्म में उनका शाही अंदाज खास आकर्षण का केंद्र रहा।

पारंपरिक परिधानों, खूबसूरत आभूषणों और राजसी स्टाइलिंग से सजे उनके लुक ने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म की दो अलग-अलग समयावधियों में उनके किरदारों के लुक और व्यक्तित्व में नजर आया अंतर भी फिल्म की खासियतों में शामिल रहा।

सात साल बाद कृति की यह पोस्ट पुरानी यादों को ताजा करने के साथ फिल्म का हिस्सा बनने के उनके अनुभव का जश्न मना रही है। अपने एआई वीडियो और दिल छू लेने वाले संदेश के जरिए अभिनेत्री ने न सिर्फ अपने फिल्मी सफर के इस खास पड़ाव को याद किया है, बल्कि उस टीम व दर्शकों के प्रति आभार भी जताया है, जिन्होंने इस सफर को यादगार बनाया।