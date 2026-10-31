बेटियों के अधिकार और सम्मान का संदेश देती लघु‍ फिल्म 'कोथला' की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग, शशि थरूर समेत कई दिग्गजों ने रखी राय

नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (IIC) में 'कोथला' नामक लघु फिल्म की एक विशेष स्क्रीनिंग और उसके बाद एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। यह फिल्म ग्रामीण बिहार में कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रथा को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक जीवन, संस्कृति और कला जगत की जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा, लैंगिक समानता, शिक्षा और हानिकारक सामाजिक परंपराओं को चुनौती देने की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए।

फिल्म की स्क्रीनिंग और चर्चा का मुख्य केंद्र फिल्म में दिखाई गई सामाजिक वास्तविकताएं और बच्चियों के अधिकारों व गरिमा की रक्षा का महत्व था। सिनेमा और संवाद के माध्यम से, इस कार्यक्रम का उद्देश्य पितृसत्तात्मक प्रथाओं, सामाजिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देना था। साथ ही, इसमें लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी की भूमिका पर भी जोर दिया गया।

'आलियास एंटरटेनमेंट' द्वारा निर्मित फिल्म 'कोथला' की कहानी बिहार के ग्रामीण इलाकों पर आधारित है। इसमें मिट्टी से बनी एक पारंपरिक संरचना का जिक्र है, जिसका उपयोग मूल रूप से नई फसल के अनाज को रखने के लिए किया जाता था, लेकिन समय के साथ यह नवजात बच्चियों की हत्या से जुड़ गई। फिल्म इस भयावह बदलाव के जरिए पुरानी परंपराओं और मानव जीवन की रक्षा के बीच के विरोधाभासों को सामने लाती है।

कहानी के केंद्र में एक ऐसी महिला है जो इन पितृसत्तात्मक परंपराओं को चुनौती देने का साहस करती है। अपनी अजन्मी बेटी को बचाने के लिए, वह अपना ससुराल छोड़ देती है और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का फैसला करती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद, वह अपनी बेटी का पालन-पोषण गरिमा के साथ करती है, उसे अच्छी शिक्षा दिलाती है और एक बेहतर भविष्य के सपने देखने की आजादी देती है। यह फिल्म कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं की पहचान, गरिमा और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, साथ ही गहरी जड़ें जमा चुकी रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को चुनौती देती है।

फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद आयोजित पैनल चर्चा में डॉ. शशि थरूर, डॉ. सोनल मानसिंह, डॉ. शोवना नारायण, सुश्री डी. आलिया, डॉ. कुमार महेश और श्री विनोद अनुपम जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हुईं। शुरुआती ब्रीफिंग श्री के. पी. श्रेयस्कर ने दी, जिन्होंने अतिथियों को स्वागत, सम्मान और शुरुआती संबोधन के लिए आमंत्रित किया।

श्रीमती डी. आलिया ने 'कोथला' के लेखक श्री शैवाल के बारे में भी बात की, जो 'दामुल' और 'मृत्युदंड' जैसी प्रशंसित फिल्मों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बताया कि शैवाल जी की पत्नी, जो भोजपुर क्षेत्र से हैं, ने एक बार 'कोथला' के ऊपर बड़ी संख्या में चीलों को उड़ते देखा। जब उन्होंने एक दाई से इस बारे में पूछा, तो उन्हें इन पारंपरिक ढांचों में नवजात बच्चियों को मार दिए जाने की एक बेहद परेशान करने वाली प्रथा के बारे में पता चला।

श्रीमती डी. आलिया ने 'द मिडवाइव्स कन्फेशन' नामक डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र किया, जिसका प्रीमियर सितंबर 2024 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पर हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में पारंपरिक दाइयों के बेहद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इनमें हकिया देवी भी शामिल थीं, जिन्होंने कथित तौर पर 12-13 वर्षों के दौरान लगभग 12-13 नवजात बच्चियों को मारने की बात कबूली; वहीं धर्मी देवी ने कम से कम 15 बच्चियों को मारने का जुर्म स्वीकार किया।

डॉ. सोनल मानसिंह ने भेदभावपूर्ण सोच को चुनौती देने और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सार्थक बातचीत की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हरियाणा, असम और भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही मामलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कन्या शिशु हत्या और लैंगिक भेदभाव का मुद्दा केवल ग्रामीण बिहार या छोटे शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक चिंता है, जिसके लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।





इस चर्चा के दौरान भेदभावपूर्ण सोच को चुनौती देने और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने में शिक्षा, जन जागरूकता, सांस्कृतिक पहलों और सार्थक संवाद की भूमिका पर विचार करने का मौका मिला। इसके बाद दर्शकों के साथ सवाल-जवाब का सत्र हुआ, जिसमें उपस्थित लोगों ने पैनल के साथ बातचीत की और अपने विचार साझा किए।

इस स्क्रीनिंग और पैनल चर्चा के माध्यम से, आयोजकों ने महिलाओं और लड़कियों की गरिमा और अधिकारों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को उन सामाजिक बदलावों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि हर लड़की बिना किसी भेदभाव के जी सके, पढ़-लिख सके और अपने सपनों को पूरा कर सके।