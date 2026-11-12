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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (12:01 IST)

सुर्ख लाल गाउन में कियारा आडवाणी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, सिजलिंग अदाओं से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Kiara Advani Pregnancy
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (12:03 IST)
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बॉलीवुड की खूबसूरत और स्टाइलिश अभिनेत्रियों में शुमार कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में हैं। मां बनने की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है और इसी बीच उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद ही ग्लैमरस तस्वीरें साझा की हैं। 
 
करण जौहर के चर्चित चैट शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' में पति सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शिरकत करने पहुंचीं कियारा का यह मैटरनिटी अवतार सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। तस्वीरों में कियारा जिस आत्मविश्वास और नजाकत के साथ अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं, उसने मैटरनिटी फैशन की परिभाषा को एक नया आयाम दे दिया है।
 
कियारा आडवाणी ने इस खास मौके के लिए लंदन के मशहूर लग्जरी फैशन लेबल 'डेविड कोमा' की सुर्ख लाल रंग की ड्रेस को चुना है। स्लीवलेस और हाई-नेकलाइन वाली इस ड्रेस में बेहद खूबसूरती से प्लीट्स और ड्रेपिंग का काम किया गया है, जो इसे एक रॉयल और मॉडर्न टच देता है।
 
इस ड्रेस का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी कमर पर जड़ा हुआ चमकदार सिल्वर स्टारफिश ब्रोच है, जो ठीक उनके बेबी बंप के पास स्थित है। ड्रेस के एक कंधे से नीचे की ओर लटकता हुआ लंबा स्कार्फ पैनल और असिमेट्रिकल हेमलाइन पूरे लुक में गजब का ड्रामा जोड़ रही है। 
 
इसके साथ ही, गाउन में दिया गया बोल्ड थाई-हाई स्लिट कियारा के लुक में ग्लैमर और बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। उन्होंने इस लाल रंग की ड्रेस को न्यूड पॉइंटेड हील्स के साथ पेयर किया है, जो उनके पैरों को और भी लंबा और आकर्षक दिखा रही हैं।
इन तस्वीरों में कियारा आडवाणी के चेहरे पर जो नूर और 'प्रेग्नेंसी ग्लो' नजर आ रहा है, वह किसी भी महंगा मेकअप से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। तस्वीरों में वह एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कियारा की आंखों में चमक और होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान यह बयां कर रही है कि वह अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत पड़ाव का भरपूर आनंद ले रही हैं।   
 
सिद्धार्थ के साथ उनका कोजी पोज इंटरनेट पर कपल गोल्स सेट कर रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट सेक्शन में कियारा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और उन्हें बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस 'मॉम-टू-बी' बता रहे हैं। 
 
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