कियारा आडवाणी ने छोड़ी थी विग्नेश शिवन की 'लव इंश्योरेंस कंपनी', फ्लॉप के बाद डायरेक्टर बोले- तुम खुशकिस्मत हो

फिल्म इंडस्ट्री में कब किसकी किस्मत बदल जाए, यह कहना मुश्किल है। अक्सर सितारे जिन प्रोजेक्ट्स को ठुकरा देते हैं, वे बाद में या तो ब्लॉकबस्टर बनते हैं या फिर फ्लॉप होकर एक्टर्स को किसी बड़े नुकसान से बचा लेते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला साउथ के दिग्गज निर्देशक और नयनतारा के पति विग्नेश शिवन के एक बयान में।

हाल ही में यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के प्री-रिलीज इवेंट में विग्नेश शिवन ने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को लेकर एक बेहद ही दिलचस्प खुलासा किया।जब विग्नेश मंच पर आए, तो उन्होंने कियारा आडवाणी की ओर देखते हुए अपनी पुरानी मुलाकात का जिक्र किया।

विग्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कियारा, मुझे याद है कि 'कबीर सिंह' से पहले मैं तुम्हें एक स्क्रिप्ट सुनाने मिला था। मैंने आखिरकार वह फिल्म बनाई, जिसका नाम 'लव इंश्योरेंस कंपनी' है। लेकिन तुम सच में खुशकिस्मत हो कि तुमने वह फिल्म नहीं की।

विग्नेश शिवन का यह बयान सुनते ही वहां मौजूद लोग और खुद कियारा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। विग्नेश का यह तंज अपनी ही हालिया निर्देशित फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' (LIK) पर था। प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी स्टारर 'LIK' वर्ष 2040 के बैकड्रॉप पर आधारित एक फ्यूचरिस्टिक Sci-Fi रोमांटिक कॉमेडी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी।