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Written By WD Entertainment Desk
Last Updated : मंगलवार, 31 मार्च 2026 (16:36 IST)

Kiara Advani Secret Crush: सिद्धार्थ की पत्नी कियारा आडवाणी का इस साउथ स्टार के लिए था सॉफ्ट कॉर्नर, राम चरण ने खोला राज

Kiara Advani Secret Crush
बॉलीवुड की गॉर्जियस दीवा कियारा आडवाणी वैसे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसी बात कुबूल कर ली जिसने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल, राणा दग्गुबाती के साथ एक बेबाक बातचीत के दौरान कियारा ने खुलेआम स्वीकार किया कि उनके दिल में साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लिए एक 'सॉफ्ट कॉर्नर' है। खुद को विजय का बहुत बड़ा फैन बताते हुए कियारा ने जिस ईमानदारी से अपनी पसंद जाहिर की, उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान भी किया और खूब हंसाया भी। अब कियारा की यह मासूमियत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।
 

पार्टी में जाने से पहले होती थी विजय की 'चेकिंग'

इस मजेदार बातचीत में कियारा के 'गेम चेंजर' को-स्टार राम चरण ने तड़का लगाते हुए एक ऐसा राज खोला कि कियारा शर्म से लाल हो गईं। राम चरण ने बताया कि जब भी किसी पारिवारिक फंक्शन या गेट-टुगेदर की बात होती थी, तो कियारा अक्सर दबे पांव यह पूछती थीं कि क्या वहां 'अर्जुन रेड्डी' फेम विजय देवरकोंडा भी आने वाले हैं? राम चरण के इस खुलासे के बाद राणा दग्गुबाती भी खुद को रोक नहीं पाए और कियारा की खिंचाई करने लगे। कियारा ने भी इस मस्ती में शामिल होते हुए मजाक में राणा से कह दिया कि वो उनकी मुलाकात विजय से करवा दें, क्योंकि वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। हालांकि कियारा और विजय पहले कुछ विज्ञापनों में साथ दिख चुके हैं, लेकिन उनकी यह 'फैन गर्ल' वाली बात फैंस को बेहद पसंद आ रही है।
 

फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर आया बड़ा अपडेट

वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वे कन्नड़ सुपरस्टार यश के साथ नजर आएंगी। पहले यह फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' से टकराने वाली थी, लेकिन मिडिल ईस्ट के हालातों और गल्फ देशों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए इसकी रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बन रही इस मेगा बजट फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट की गई है और 4 जून 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।
 
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Kiara Advani Secret Crush: सिद्धार्थ की पत्नी कियारा आडवाणी का इस साउथ स्टार के लिए था सॉफ्ट कॉर्नर, राम चरण ने खोला राज

Kiara Advani Secret Crush: सिद्धार्थ की पत्नी कियारा आडवाणी का इस साउथ स्टार के लिए था सॉफ्ट कॉर्नर, राम चरण ने खोला राजकियारा आडवाणी ने राणा दग्गुबाती के शो में विजय देवरकोंडा के लिए अपनी दीवानगी का इजहार किया है। राम चरण ने खुलासा किया कि कियारा अक्सर पार्टी में विजय की मौजूदगी के बारे में पूछती थीं। इसके साथ ही उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है।

Blast From Past : छोटी सी बात (1976) में बड़ा दम

Blast From Past : छोटी सी बात (1976) में बड़ा दमनिर्माता-निर्देशक बीआर चोपड़ा बड़ी फिल्मों के साथ-साथ 'क्विकी' भी बनाया करते थे। क्विकी उन फिल्मों को कहा जाता है जो कम बजट में दो-तीन महीने में तैयार हो जाती है। 1976 में चोपड़ा ने 'छोटी सी बात' नामक क्विकी बनाई। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी बसु चटर्जी को सौंपी। बसु दा ने 1960 में रिलीज हुई ब्रिटिश मूवी 'स्कूल फॉर स्काउण्ड्रल्स' को आधार बना कर स्क्रीनप्ले लिखा। इसमें प्रसिद्ध लेखक शरद जोशी का भी सहयोग लिया। फिल्म अरुण (अमोल) नामक ऐसे युवक की कहानी है जो बेहद शर्मीला है। जो अपने अंदर के भाव को व्यक्त नहीं कर पाता। वह जो करने की सोचता है उसे तुरंत कोई दूसरा कर लेता है। आत्मविश्वास की भी उसमें कमी है। मुंबई के एक ऑफिस में वह काम करता है। रोजाना बस स्टॉप से बस पकड़ता है। उसी बस स्टॉप से प्रभा (विद्या सिन्हा) भी बस पकड़ती है, जो दूसरे ऑफिस में काम करती है। प्रभा को अरुण मन ही मन चाहता है। कभी-कभी पीछा भी करता है। प्रभा यह बात ताड़ जाती है। वह भी उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन चाहती है कि अरुण पहल करे।

कियारा आडवाणी का सफर: प्लेस्कूल की ‘स्टेज’ से बॉलीवुड तक, अब खुद की कहानी खुद लिख रही हैं एक्ट्रेस

कियारा आडवाणी का सफर: प्लेस्कूल की ‘स्टेज’ से बॉलीवुड तक, अब खुद की कहानी खुद लिख रही हैं एक्ट्रेसग्राज़िया इंडिया के लेटेस्ट कवर पर कियारा आडवाणी ने अपने करियर, संघर्ष, एक्टिंग प्रोसेस और जिंदगी के बदलते नजरिए पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कैसे शुरुआती दिनों से लेकर आज तक उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और अब वह पूरी तरह अपने फैसलों और पहचान पर नियंत्रण रखती हैं।

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मां बनने से लेकर फिल्मों तक: आलिया भट्ट ने बताया कैसे बदल रही है उनकी जिंदगी और सफलता की परिभाषाफेमिना के मार्च-अप्रैल 2026 अंक में आलिया भट्ट ने सफलता, असफलता, मां बनने और खुद को समझने पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि असली जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि खुद से प्यार और संतुलन बनाने में है। उनका यह इंटरव्यू जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।

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हमारे परिवार को किसी को जवाब देने की जरूरत नहींज़ायद ख़ान ने हाल ही में अपनी मां, ज़रीन ख़ान के अंतिम संस्कार पर उठी आलोचना पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का धर्म मानवता का है और किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। ज़रीन की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए, परिवार ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया।

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