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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 31 July 2026 (13:38 IST)

एक्टिंग में आने से पहले यह काम करती थीं कियारा आडवाणी, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Kiara Advani Birthday
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 31 Jul 2026 (13:41 IST)
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कियारा आडवाणी आज हिंदी सिनेमा का एक जाना-माना नाम बन चुकी हैं। 31 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहीं कियारा ने अपनी सादगी, खूबसूरती और बेहतरीन अभिनय के दम पर बी-टाउन में एक खास पहचान बनाई है। फिल्म 'फुगली' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली इस अभिनेत्री ने बेहद कम समय में सफलता की बुलंदियों को छुआ है।
 
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर अपनी अदाकारी का जादू चलाने से पहले कियारा आडवाणी क्या काम करती थीं? अगर आप सोचते हैं कि उन्होंने सीधे मॉडलिंग से फिल्मों में एंट्री ली, तो आप बिल्कुल गलत हैं! आइए उनके जन्मदिन के खास मौके पर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा यह बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्सा।
'प्रीति' के किरदार से मिली घर-घर में पहचान
कियारा आडवाणी के करियर में सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट फिल्म 'कबीर सिंह' साबित हुई। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए 'प्रीति' के सीधे-सादे और मासूम किरदार ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इस रोल के बाद कियारा की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ और आज भी उनके फैंस उन्हें प्यार से 'प्रीति' कहकर ही पुकारते हैं।
 
इसके बाद उन्होंने 'शेरशाह', 'गुड न्यूज', और 'भूल भुलैया 2' जैसी कई बैक-टू-बैक सुपरहिट फिल्में दीं और खुद को बॉलीवुड की टॉप-लीडिंग एक्ट्रेसेस की कतार में खड़ा कर लिया।
 
ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखने से पहले करती थीं ये काम!
अक्सर सेलिब्रिटीज की चकाचौंध भरी जिंदगी देखकर फैंस को लगता है कि उनकी शुरुआत भी वैसी ही रही होगी। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान कियारा आडवाणी ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया था, जिसने सभी को चौंका दिया।
 
कियारा ने बताया था कि फिल्मों में आने से पहले वे कोई मॉडलिंग असाइनमेंट या एक्टिंग वर्कशॉप नहीं, बल्कि एक प्ले-स्कूल में बच्चों को संभालने (Baby Sitting) का काम करती थीं। वह रोज सुबह 7 बजे वहां पहुंच जाती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। 
कियारा ने अपने उस अनुभव को याद करते हुए बताया था कि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव है। वे केवल नाम के लिए वहां नहीं जाती थीं, बल्कि बच्चों की देखभाल से जुड़ा हर छोटा-बड़ा काम खुद अपने हाथों से करती थीं। वह रोज सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचकर बच्चों का स्वागत करती थीं। इसके बाद बच्चों को नर्सरी की मजेदार कविताएं सुनाना, उन्हें अल्फाबेट्स और गिनती याद कराना। कियारा ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने प्ले-स्कूल में छोटे बच्चों के डायपर तक चेंज किए हैं।
 
सादगी और कड़ी मेहनत की मिसाल हैं कियारा
एक सुपर-रिच फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद अपनी मां के प्ले-स्कूल में जमीन से जुड़कर काम करना और फिर अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना—यह साबित करता है कि कियारा आडवाणी केवल एक बेहतरीन कलाकार ही नहीं, बल्कि एक बेहद डाउन-टू-अर्थ इंसान भी हैं। 
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