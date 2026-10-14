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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (12:35 IST)

21 साल बाद फिर मचेगी हंसी की धूम! 'खोसला का घोसला 2' की नई रिलीज डेट आई सामने

Khosla Ka Ghosla 2
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (12:37 IST)
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साल 2006 में आई बॉलीवुड की आइकॉनिक और कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' तो आपको याद ही होगी। मध्यवर्गीय परिवार की जमीन हड़पने और फिर उस जमीन को वापस पाने के लिए रची गई चतुर योजना की कहानी ने दर्शकों को हंसते-हंसते लोटपोट कर दिया था। 
 
अब इस सुपरहिट कॉमेडी के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। फिल्म निर्माताओं ने इसके बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'खोसला का घोसला 2' की नई रिलीज़ डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
 
पहले यह फिल्म अगस्त 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन अब दर्शकों को 'खोसला परिवार' की इस नई और मजेदार नौटंकी को देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। मेकर्स ने नया पोस्टर शेयर करते हुए साफ कर दिया है कि फिल्म अब 5 मार्च 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी।
 
मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक नया आकर्षक पोस्टर साझा करते हुए फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की। मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, Deal पक्की! खोसला परिवार #KhoslaKaGhosla2 के साथ सिनेमाघरों पर कब्जा करने के लिए तैयार है, जो 5 मार्च 2027 को बड़े पर्दे पर आ रही है।
सोशल मीडिया पर इस घोषणा के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 'खोसला का घोसला 2' की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली फिल्म की पूरी मुख्य स्टारकास्ट एक बार फिर से एक साथ नजर आने वाली है।
 
फिल्म में अनुपम खेर, बोमन ईरानी, रणवीर शोरे, किरण जुनेजा, परवीन डबास जैसे कलाकार नजर आएंगे। इसके साथ ही, साल 2006 की फिल्म का हिस्सा रहीं तारा शर्मा भी इस सीक्वल में अपनी भूमिका दोहराती हुई दिखाई देंगी। सीक्वल का निर्देशन प्रिया मिश्रा और प्रशांत भागिया मिलकर कर रहे हैं।
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