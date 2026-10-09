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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (17:09 IST)

वजन पर उठे सवाल तो छलका कैटरीना कैफ का दर्द, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कह दी बड़ी बात

Katrina Kaif body shaming
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (17:11 IST)
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बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग और बॉडी-शेमिंग पर अपनी बात रखी है। मां बनने के बाद अपने शारीरिक बदलावों और वजन को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आईं कैटरीना ने कहा कि सोशल मीडिया के विचारों को अपनी आत्म-समीक्षा या आत्म-सम्मान पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
 
हाल ही में अपने ब्यूटी ब्रांड काय ब्यूटी के एक इवेंट के सिलसिले में लंदन पहुंचीं कैटरीना कैफ ने खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब आप हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करने लगते हैं, तो आप अपनी व्यक्तिगत पसंद और फैसले लेने की क्षमता खो बैठते हैं।
 
दूसरों को खुश करने से रुक जाती है तरक्की
अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान पति विक्की कौशल के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आने के बाद कैटरीना के लुक और वजन को लेकर ट्रोल्स ने उन्हें निशाना बनाया था। कैटरीना ने नवंबर 2025 में अपने बेटे का स्वागत किया था।
 
अपना अनुभव साझा करते हुए अभिनेत्री ने कहा, हमें सोशल मीडिया पर बनने वाले नैरेटिव को लेकर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम इंटरनेट पर मौजूद हर राय को संतुष्ट करने निकलेंगे, तो हम अपने फैसले खुद लेने में असमर्थ हो जाएंगे। यदि मैंने हर टिप्पणी या आलोचना को अपने फैसलों पर हावी होने दिया होता, तो मैं डर के मारे जम जाती और जीवन के किसी भी पड़ाव में आगे नहीं बढ़ पाती।
 
कैलकुलेटेड दबाव से परे रहने का सुझाव देते हुए कैटरीना ने आगे कहा कि जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जब पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी, लेकिन ऐसे दौर भी आएंगे जब आपको खुद ही अपना सबसे बड़ा प्रशंसक बनना पड़ेगा। कैलकुलेटेड खूबसूरती के मानकों को खारिज करते हुए कैटरीना ने अपने ब्रांड के टैगलाइन "It’s K to be you" के पीछे की सोच को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इंसान का रूप-रंग और मन की स्थिति जीवन के अलग-अलग चरणों में बदलती रहती है।
कैटरीना के अनुसार, कभी आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, और कभी लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। कभी आप खुद को सबसे बेहतरीन महसूस करते हैं, तो कभी वहां तक पहुंचने के सफर में होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इन सभी उतार-चढ़ावों को हल्के में लें और खुद पर बहुत ज्यादा दबाव न बनाएं।
 
बॉलीवुड से मिला समर्थन: सलमान खान ने उठाये सवाल
कैटरीना के समर्थन में सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने ट्रोल्स की जमकर क्लास लगाई थी और नए माता-पिता बनने के बाद महिलाओं पर बनाए जाने वाले शारीरिक दबाव की आलोचना की। सलमान खान ने भी बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। 
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