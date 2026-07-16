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कैटरीना कैफ के नाम के पीछे छिपी है दिलचस्प कहानी, आयशा श्रॉफ ने बदली थी पहचान
बॉलीवुड में जब भी हुस्न, कड़े संघर्ष और जबरदस्त डांसिंग स्किल्स की बात होती है, तो एक नाम हर किसी के जेहन में सबसे पहले आता है— कैटरीना कैफ। आज कैटरीना फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी और टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम पर आज करोड़ों फैंस दिल हारते हैं, वह उनका असली नाम है ही नहीं?
16 जुलाई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली कैटरीना के नाम बदलने और बॉलीवुड की 'क्वीन' बनने की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। आइए जानते हैं हांगकांग में जन्मी एक साधारण लड़की के कैटरीना कैफ बनने का वह सफर, जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया।
'टरकॉटा' से 'कैफ' का सफर: आयशा श्रॉफ का वो एक फैसला
16 जुलाई 1983 को हांगकांग में जन्मी कैटरीना का असली नाम कैटरीना टरकॉटा (Katrina Turquotte) है। टरकॉटा दरअसल उनकी ब्रिटिश मां सुजैन का सरनेम था। महज 14 साल की उम्र में हवाई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के बाद कैटरीना ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। मॉडलिंग के सिलसिले में ही वह भारत आईं, जहां उनकी मुलाकात फिल्ममेकर कैजाद गुस्ताद से हुई और उन्हें फिल्म 'बूम' (2003) ऑफर हुई।
कैटरीना को फिल्म तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उनका सरनेम 'टरकॉटा'। फिल्म की प्रोड्यूसर आयशा श्रॉफ को लगा कि भारतीय दर्शकों के लिए इस नाम को बोलना और याद रखना बेहद मुश्किल होगा। शुरुआती दौर में मेकर्स ने कैटरीना का नाम 'कैटरीना काजी' रखने का मन बनाया था। लेकिन बाद में लगा कि यह नाम थोड़ा ज्यादा धार्मिक साउंड करता है। उस दौर में भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का काफी जलवा था, इसलिए मेकर्स ने 'काजी' को ड्रॉप कर 'कैफ' सरनेम चुना, ताकि लोग आसानी से कनेक्ट कर सकें।
पहली फिल्म रही महाफ्लॉप, फिर कैसे बदली किस्मत?
अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारों से सजी कैटरीना की डेब्यू फिल्म 'बूम' बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। फिल्म फ्लॉप होने के साथ-साथ कैटरीना को हिंदी न बोल पाने की वजह से भी काफी रिजेक्शन झेलने पड़े। कई फिल्ममेकर्स उन्हें फिल्मों में लेने से कतराने लगे थे।
लेकिन कैटरीना ने हार नहीं मानी। उन्होंने मॉडलिंग और टीवी विज्ञापनों के जरिए खुद को इंडस्ट्री में बनाए रखा। उनके करियर को असली पहचान रामगोपाल वर्मा की फिल्म 'सरकार' (2005) और डेविड धवन की 'मैंने प्यार क्यों किया' से मिली। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ उनकी जोड़ी नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंह इज किंग ने उन्हें बॉलीवुड की 'हिट मशीन' बना दिया।
कैटरीना कैफ की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही, उतनी ही सुर्खियां उनकी पर्सनल लाइफ ने भी बटोरीं। इंडस्ट्री में यह माना जाता है कि कैटरीना को शुरुआती दौर में स्थापित करने में सलमान खान का बड़ा हाथ रहा। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट किया।
साल 2009 में जब कैटरीना रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'अजब प्रेम की गजब कहानी' की शूटिंग कर रही थीं, तब सलमान के साथ उनके ब्रेकअप की खबरें आईं। इसके बाद रणबीर और कैटरीना का रिश्ता भी सालों तक सुर्खियों में रहा, लेकिन वक्त के साथ राहें जुदा हो गईं। आज कैटरीना कैफ एक्टर विक्की कौशल के साथ एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं।
कैटरीना सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। एक बेहतरीन डांसर और एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वह भारत के सबसे सफल सेलिब्रिटी कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक 'के ब्यूटी' की मालकिन भी हैं। कड़े संघर्ष, भाषा की दीवार को तोड़ने की जिद और अपनी मेहनत के दम पर कैटरीना टरकॉटा से 'कैटरीना कैफ' बनकर आज करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं।
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