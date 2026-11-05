कबीर खान की 'लड़ाकू' में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे, इस दिन होगी रिलीज

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और जाने-माने निर्देशक कबीर खान की जोड़ी एक बार फिर सिनेमाघरों में बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है। स्पोर्ट्स ड्रामा 'चंदू चैंपियन' में अपनी शानदार अदाकारी और निर्देशन से दर्शकों व समीक्षकों का दिल जीतने के बाद, यह जोड़ी अब अपनी अगली फीचर फिल्म 'लड़ाकू' लेकर आ रही है।

मेकर्स ने न केवल फिल्म के टाइटल की आधिकारिक घोषणा की है, बल्कि इसकी वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज की तारीख भी शेयर कर दी है। यह फिल्म सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि यह कार्तिक आर्यन के सिनेमैटिक सफर में एक नया अध्याय भी जोड़ने जा रही है।

फिल्म 'लड़ाकू' के साथ कार्तिक आर्यन आधिकारिक तौर पर बतौर निर्माता अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। निर्माताओं की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'लड़ाकू' एक बेहद दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी होगी। यह फिल्म एक ऐसे इंसान की वास्तविक जीवन की असाधारण घटनाक्रमों पर आधारित है, जिसमें महत्वाकांक्षा, अटूट जज्बे और उम्मीद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।

मेकर्स ने इस बात पर खास जोर दिया है कि 'लड़ाकू' एक संपूर्ण पारिवारिक एंटरटेनर होगी, जिसे हर वर्ग का दर्शक देख सकेगा। हालांकि, फिल्म की स्टारकास्ट, अन्य कलाकारों और तकनीकी टीम से जुड़ी विस्तृत जानकारियां फिलहाल गुप्त रखी गई हैं, जिससे दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है।

18 जून 2027 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

बिड़ला स्टूडियोज ने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया। 'लड़ाकू' को 18 जून 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का निर्माण बिड़ला स्टूडियोज और कबीर खान एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं। वहीं, कार्तिक आर्यन अपने नए प्रोडक्शन हाउस डोपामाइन स्टूडियोज के बैनर तले इस फिल्म के जरिए सह-निर्माता के रूप में कदम रख रहे हैं।

कार्तिक आर्यन और कबीर खान की पहली जोड़ी 2024 में आई फिल्म 'चंदू चैंपियन' में नजर आई थी। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित इस बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अभिनय को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया, जिसके लिए उन्हें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।