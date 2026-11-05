  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kartik aaryan kabir khan announce new film ladaku release date 18 june 2027
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (11:14 IST)

कबीर खान की 'लड़ाकू' में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन, फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे, इस दिन होगी रिलीज

Kartik Aaryan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (11:15 IST)
google-news
बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और जाने-माने निर्देशक कबीर खान की जोड़ी एक बार फिर सिनेमाघरों में बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है। स्पोर्ट्स ड्रामा 'चंदू चैंपियन' में अपनी शानदार अदाकारी और निर्देशन से दर्शकों व समीक्षकों का दिल जीतने के बाद, यह जोड़ी अब अपनी अगली फीचर फिल्म 'लड़ाकू' लेकर आ रही है। 
 
मेकर्स ने न केवल फिल्म के टाइटल की आधिकारिक घोषणा की है, बल्कि इसकी वैश्विक सिनेमाघरों में रिलीज की तारीख भी शेयर कर दी है। यह फिल्म सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि यह कार्तिक आर्यन के सिनेमैटिक सफर में एक नया अध्याय भी जोड़ने जा रही है। 
फिल्म 'लड़ाकू' के साथ कार्तिक आर्यन आधिकारिक तौर पर बतौर निर्माता अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। निर्माताओं की ओर से जारी बयान के अनुसार, 'लड़ाकू' एक बेहद दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानी होगी। यह फिल्म एक ऐसे इंसान की वास्तविक जीवन की असाधारण घटनाक्रमों पर आधारित है, जिसमें महत्वाकांक्षा, अटूट जज्बे और उम्मीद का अनोखा संगम देखने को मिलेगा।
 
मेकर्स ने इस बात पर खास जोर दिया है कि 'लड़ाकू' एक संपूर्ण पारिवारिक एंटरटेनर होगी, जिसे हर वर्ग का दर्शक देख सकेगा। हालांकि, फिल्म की स्टारकास्ट, अन्य कलाकारों और तकनीकी टीम से जुड़ी विस्तृत जानकारियां फिलहाल गुप्त रखी गई हैं, जिससे दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ गई है।
 
18 जून 2027 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक
बिड़ला स्टूडियोज ने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के माध्यम से फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान किया। 'लड़ाकू' को 18 जून 2027 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का निर्माण बिड़ला स्टूडियोज और कबीर खान एंटरटेनमेंट मिलकर कर रहे हैं। वहीं, कार्तिक आर्यन अपने नए प्रोडक्शन हाउस डोपामाइन स्टूडियोज के बैनर तले इस फिल्म के जरिए सह-निर्माता के रूप में कदम रख रहे हैं।
 
कार्तिक आर्यन और कबीर खान की पहली जोड़ी 2024 में आई फिल्म 'चंदू चैंपियन' में नजर आई थी। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर के जीवन पर आधारित इस बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अभिनय को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया, जिसके लिए उन्हें 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तार

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तार

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर आयुष्मान खुराना-तुषार कपूर से मांगी रंगदारी, पुलिस ने बेंगलुरु से किया आरोपी को गिरफ्तारबॉलीवुड में पिछले कुछ समय से आपराधिक गिरोहों के नाम पर जारी खौफ का फायदा उठाकर रातों-रात अमीर बनने की साजिश रचने वाले एक पेशेवर को मुंबई पुलिस ने बेनकाब किया है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु में एक आईटी इंजीनियर वैभव मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।

तब्बू के 55वें जन्मदिन पर फैंस को गिफ्ट, नागार्जुन की फिल्म 'किंग 100' से सामने आया दमदार लुक, निभाएंगी 'महंती झांसी रानी' का रोल

तब्बू के 55वें जन्मदिन पर फैंस को गिफ्ट, नागार्जुन की फिल्म 'किंग 100' से सामने आया दमदार लुक, निभाएंगी 'महंती झांसी रानी' का रोलभारतीय सिनेमा की बेहतरीन और मंजी हुई अभिनेत्रियों में शुमार तब्बू के 55वें जन्मदिन के खास मौके पर साउथ सिनेमा से एक बड़ा धमाका हुआ है। तेलुगु सुपरस्टार अक्किनेनी नागार्जुन की 100वीं लैंडमार्क फिल्म 'किंग 100' के निर्माताओं ने फिल्म से तब्बू का पहला लुक और एक दमदार झलक जारी कर दिया है।

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, रिलीज रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, रिलीज रोकने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकारबॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर चल रहे अदालती विवाद में दिल्ली उच्च न्यायालय से निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने फिल्म के ट्रेलर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा दिखाए जाने के बाद इसकी रिलीज रोकने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।

सूरज बड़जात्या की हीरोइनें क्यों पहनती हैं पीले रंग के कपड़े? पत्नी से जुड़ा है दिलचस्प राज

सूरज बड़जात्या की हीरोइनें क्यों पहनती हैं पीले रंग के कपड़े? पत्नी से जुड़ा है दिलचस्प राजसूरज बड़जात्या की फिल्मों की किसी हीरोइन को पीले रंग के परिधान में देखने का अपना ही एक जादू है। चाहे कोई रोमांटिक गाना हो, प्यार का कोई खूबसूरत पल या फिर जश्न का खास मौका, उनका यह पसंदीदा रंग उनकी फिल्मों के कुछ सबसे यादगार पलों का हिस्सा रहा है। इसके पीछे एक बेहद प्यारी वजह भी है।

मामा से शादी करने वाले किरदार को निभाकर परेशान हो गई थीं राधिका आप्टे, बताया तेलुगु फिल्म का कड़वा अनुभव

मामा से शादी करने वाले किरदार को निभाकर परेशान हो गई थीं राधिका आप्टे, बताया तेलुगु फिल्म का कड़वा अनुभवअपनी संजीदा अदाकारी और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेत्री राधिका आप्टे एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज 'अक्का' के प्रमोशन के दौरान राधिका ने अपने करियर के एक ऐसे अनुभव को साझा किया, जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन और परेशान करने वाला रोल बताया है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।