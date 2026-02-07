51 साल की करिश्मा कपूर का 'प्रिंसेस अवतार', बुर्ज खलीफा के सामने बिखेरा जलवा

बॉलीवुड में 'लोलो' के नाम से मशहूर करिश्मा कपूर हमेशा से ही अपने स्टाइल और ग्रेस के लिए जानी जाती हैं। भले ही करिश्मा अब एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव नहीं हो, लेकिन कपूर खानदान की पहली हीरोइन का जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्होंने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

दुबई के बुर्ज खलीफा के बैकड्रॉप में खिंचवाई गई ये तस्वीरें करिश्मा के उस 'प्रिंसेस लुक' को दर्शाती हैं, जो केवल उनके जैसा कोई मंझा हुआ सितारा ही कैरी कर सकता है। तस्वीरों में करिश्मा कपूर ने एक हेवी फ्लेयर्ड, पेस्टल पीच रंग का गाउन पहने नजर आ रही हैं।

इस गाउन का डिजाइन किसी आधुनिक परीकथा जैसा है। गाउन पर की गई सूक्ष्म कढ़ाई, 3D फ्लोरल वर्क और लंबी ट्रेल इसे एक शाही टच दे रही है। ऑफ-शोल्डर पैटर्न और कंधों पर लटकते मोतियों के स्ट्रिंग्स उनके ग्लैमर में चार चांद लगा रहे हैं।

तस्वीरों में करिश्‍मा की आंखों की चमक और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उनकी मैच्योर खूबसूरती को बयां करती है। सटल मेकअप और गहरे रंग की लिपस्टिक उनके लुक को और भी खास बना रहा है। लुक को पूरा करने के लिए करिश्मा ने एक स्लीक पोनीटेल चुनी है।

90 के दशक की नंबर वन अभिनेत्री रहीं करिश्मा कपूर 51 वर्ष की आयु में भी वैसी ही फिट और ऊर्जावान दिखती हैं, जैसी वह अपनी फिल्म 'दिल तो पागल है' या 'राजा हिंदुस्तानी' के समय थीं। आज वह भले ही फिल्मों में कम सक्रिय हों, लेकिन उनका फैशन सेंस और सोशल मीडिया प्रेजेंस उन्हें आज की अभिनेत्रियों से भी आगे रखता है।