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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (16:50 IST)

करीना कपूर के बेटे तैमूर ने चुना बॉलीवुड से अलग करियर, फुटबॉलर या क्रिकेटर बनने का है सपना

Kareena Kapoor son Taimur Ali Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (16:52 IST)
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बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध परिवारों में जन्म लेने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बच्चा माता-पिता के नक्शेकदम पर ही चले। कपूर खानदान की विरासत और पटौदी परिवार की शान संभालने वाली अभिनेत्री करीना कपूर खान ने हाल ही में अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान के भविष्य को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है। 
 
करीना के अनुसार, 7 साल के तैमूर का झुकाव एक्टिंग की ओर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह खेल की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं। 
हाल ही में हनुमान दास से बातचीत करते हुए करीना कपूर ने बताया कि तैमूर अभी से अपने करियर को लेकर काफी स्पष्ट हैं। करीना ने कहा, जब 'टिम' (तैमूर) कहता है कि वह एक फुटबॉलर या क्रिकेटर बनना चाहता है, तो मैं उससे पूछती हूं कि क्या वह इसे लेकर वाकई गंभीर है? इस पर उसका जवाब होता है— 'हां, मैं ग्लोबल स्टेज पर फुटबॉल या क्रिकेट खेलना चाहता हूं।' ऐसे में एक मां के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम उसे सही दिशा में आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहित करें।
 
करीना ने आगे स्पष्ट किया कि भले ही वह खुद एक बड़े फिल्मी परिवार से आती हैं, लेकिन वह अपने बच्चों पर अभिनय करने का कोई दबाव नहीं डालना चाहतीं। उन्होंने कहा, अगर वह भविष्य में अपना इरादा बदलता है, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अभी वह जो करना चाहता है, हम उसे पूरा अनुभव और सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं।
 
खून में दौड़ रही है खेल की विरासत 
तैमूर का खेलों के प्रति यह जुनून हैरान करने वाला नहीं है। उन्हें यह प्रेरणा अपने पिता सैफ अली खान के परिवार से विरासत में मिली है। तैमूर के दादा मंसूर अली खान पटौदी भारत के महानतम क्रिकेट कप्तानों में से एक थे,जिन्होंने एक दशक तक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कमान संभाली।
 
वहीं तैमूर के परदादा इफ्तिकार अली खान पटौदी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। 
हाल ही में अपनी ननद सोहा अली खान के पॉडकास्ट में करीना ने बताया था कि तैमूर और उनका छोटा भाई जेह बॉलीवुड अभिनेताओं के बजाय खेल जगत की हस्तियों के ज्यादा प्रशंसक हैं। तैमूर अक्सर करीना से पूछते रहते हैं कि क्या उनकी दोस्ती विराट कोहली, रोहित शर्मा या लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से है।
 
बच्चों की परवरिश के साथ-साथ करीना कपूर अपने एक्टिंग करियर में भी लगातार नए प्रयोग कर रही हैं। करीना जल्द ही मशहूर डायरेक्टर मेघना गुलजार की आगामी थ्रिलर फिल्म 'दायरा' में मुख्य भूमिका निभाती नजर आएंगी। 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 
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