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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 13 November 2026 (11:41 IST)

करीना कपूर और पृथ्वीराज की 'दायरा' की ओटीटी पर दस्तक, जानिए कब और कहां देखें फिल्म

Kareena Kapoor
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (11:43 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की बहुचर्चित इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' अब बड़े पर्दे के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मशहूर फिल्ममेकर मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 13 नवंबर से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
 
नेटफ्लिक्स इंडिया ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म की ओटीटी रिलीज की आधिकारिक घोषणा की। प्लेटफॉर्म ने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए एक बेहद दमदार कैप्शन लिखा, "सच, सजा, सिस्टम। आखिर न्याय के असली मायने क्या हैं? देखिए 'दायरा', 13 नवंबर से सिर्फ नेटफ्लिक्स पर!" खास बात यह है कि हिंदी के साथ-साथ साउथ के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए इसे मलयालम भाषा में भी स्ट्रीम किया जा रहा है।
 
सच्ची घटनाओं से प्रेरित है 'दायरा' की कहानी
करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार इस फिल्म के जरिए पर्दे पर एक साथ नजर आए हैं। 'राजी' और 'तलवार' जैसी संवेदनशील और यथार्थवादी फिल्में बनाने वाली मेघना गुलजार ने 'दायरा' में एक बेहद गंभीर और पेचीदा मुद्दे को उठाया है। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है, जो जुवेनाइल क्राइम, एक चर्चित एनकाउंटर और उसके बाद उपजे कानूनी व नैतिक द्वंद्व के इर्द-गिर्द घूमती है।   
फिल्म में करीना कपूर ने पुलिस अधिकारी 'अजूनी' का किरदार निभाया है, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन 'रमन' नाम के पुलिस अफसर की भूमिका में हैं। कहानी तब नया मोड़ लेती है जब एक जघन्य अपराध के बाद हुए एनकाउंटर की जांच के दौरान दोनों अधिकारी एक ही सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी आमने-सामने आ खड़े होते हैं।   
 
बॉक्स ऑफिस पर सुस्त रफ्तार, अब OTT से बड़ी उम्मीदें
गौरतलब है कि 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। खासकर करीना और पृथ्वीराज के सधे हुए अभिनय और मेघना गुलजार के कसे हुए निर्देशन की खूब तारीफ हुई। हालांकि, गंभीर विषय होने के कारण फिल्म टिकट खिड़की पर कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सकी। लगभग 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और करीना के करियर की सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई।   
ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील और इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा फिल्मों का असली दर्शक वर्ग अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुका है। ऐसे में जो दर्शक किसी कारणवश सिनेमाघरों में यह थ्रिलर देखने से चूक गए थे, उनके लिए नेटफ्लिक्स पर इसकी रिलीज एक बेहतरीन मौका है। 
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