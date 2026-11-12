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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (13:28 IST)

दिवाली लुक बना करीना कपूर के लिए मुसीबत! कुरान की आयत वाला हार पहनने पर मिला लीगल नोटिस

Kareena Kapoor Khan
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (13:31 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान अपने शाही अंदाज और फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार उनका एक विंटेज लुक बड़े विवाद की वजह बन गया है। दिवाली के मौके पर पहने गए एक खास पेंडेंट को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने करीना कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है। 
 
क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने सोशल मीडिया पर करीना कपूर की कुछ तस्वीरें साझा की थीं। इन तस्वीरों में करीना अपने दिवाली लुक के साथ एक बेहद खूबसूरत और बड़ा एमराल्ड जड़ित विंटेज पेंडेंट पहने नजर आ रही हैं। इस पेंडेंट पर इस्लाम की पवित्र किताब 'कुरान' की एक आयत अंकित है।
 
तस्वीरें सामने आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अपने वकील मोहम्मद जफर के माध्यम से करीना को एक लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में मांग की गई है कि अभिनेत्री सोशल मीडिया से इन तस्वीरों को तुरंत हटाएं, सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और भविष्य में धार्मिक शिलालेखों को इस तरह प्रदर्शित न करने का आश्वासन दें।
 
कांग्रेस नेता की क्या है आपत्ति?
अब्बास हफीज का कहना है कि उन्हें करीना के गहने पहनने से कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि जिस तरह से पवित्र आयत वाले पेंडेंट को सोशल मीडिया पर एक फैशन एक्सेसरी के रूप में दिखाया गया है, उससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनके वकील मोहम्मद जफर ने तर्क दिया कि इस्लामी मान्यताओं के अनुसार, कुरान की आयतों को छूने या पढ़ने से पहले 'वुजू' करना अनिवार्य होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पेंडेंट भोपाल की बेगमों की विरासत से जुड़ा है, जिसे आस्था के प्रतीक के रूप में पहना जाता था, न कि केवल फैशन के लिए।
हालांकि, विवाद बढ़ता देख हफीज ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह कानूनी नोटिस उनका पूरी तरह से व्यक्तिगत कदम है और इसका कांग्रेस पार्टी या उसकी विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है।
 
वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी करीना कपूर के कुरान की आयतों वाले पेंडेट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कुरान की किसी आयत पर सच्चा विश्वास रखता है और उसे पूरी श्रद्धा के साथ पहनता है तो किसी को भी इस पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं है। 
 
हिंदू संगठनों ने किया करीना का बचाव
जहां एक तरफ करीना कपूर को नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भोपाल के प्रमुख हिंदू संगठनों ने उनका समर्थन किया है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और 'संस्कृति बचाओ मंच' ने अभिनेत्री के पक्ष में बयान जारी किया है।
 
चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, पेंडेंट हमेशा गले में, यानी हृदय के सबसे करीब पहना जाता है। यदि उस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, तो जाहिर है कि इसे किसी भी अपमानजनक स्थान पर नहीं पहना गया होगा। करीना कपूर को किसी से भी माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि करीना भोपाल के पूर्व शाही परिवार की बहू हैं, इसलिए अपनी सास और परिवार के पुश्तैनी गहने पहनना उनका स्वाभाविक अधिकार है।
 
भोपाल के शाही परिवार से क्या है इस हार का कनेक्शन?
रिया कपूर के अनुसार, यह पेंडेंट लगभग 200 साल पुराना है और भोपाल के पूर्व शाही परिवार की ऐतिहासिक धरोहर है। करीना कपूर का इस विरासत से सीधा पारिवारिक संबंध है। करीना के पति सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान, भोपाल के अंतिम शासक नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी थीं। 
 
साजिदा सुल्तान का विवाह पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ था, जिनके पुत्र पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी (सैफ के पिता) थे। इसी शाही विरासत के तहत यह बेशकीमती हार पटौदी और भोपाल परिवार के पास है। फिलहाल, इस पूरे कानूनी विवाद पर करीना कपूर खान या उनकी टीम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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