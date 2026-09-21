बेबो के नाम से लेकर जीरो फिगर तक, करीना कपूर की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से

बॉलीवुड की 'बेबो' यानी करीना कपूर खान पिछले ढाई दशकों से भारतीय सिनेमा पर राज कर रही हैं। 21 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रही करीना का फिल्मी सफर न केवल सफलताओं से भरा रहा है, बल्कि समय के साथ उनका लुक, स्टाइल और अभिनय क्षमता भी एक नए आयाम पर पहुंची है। वर्ष 2000 में फिल्म 'रिफ्यूजी' से कदम रखने वाली करीना ने इन 26 वर्षों में अपने फैशन, फिटनेस और बहुमुखी अभिनय से बार-बार खुद को साबित किया है।

आइए जानते हैं बॉलीवुड की इस 'आइकॉनिक' अभिनेत्री के जीवन और 25 साल के करियर से जुड़े 25 बेहद दिलचस्प और अनसुने किस्से:

1. नाम के पीछे की अनोखी कहानी

करीना जब अपनी मां बबिता के गर्भ में थीं, तब उनकी मां मशहूर रूसी लेखक लियो टॉल्सटॉय का विश्वप्रसिद्ध उपन्यास 'अन्ना करेनीना' पढ़ रही थीं। इसी किताब के नाम से प्रेरित होकर उनका नाम 'करीना' रखा गया। घर में सब उन्हें प्यार से 'बेबो' कहते हैं।

2. अभिनय के लिए छोड़ी पढ़ाई

कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के कारण अभिनय करीना की रगों में था। फिल्मों के प्रति अपने इसी जुनून की वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और बॉलीवुड में कदम रख दिया, हालांकि वे खुद को हमेशा एक अच्छी स्टूडेंट मानती हैं।

3. सलमान खान से पहली मुलाकात

करीना ने सलमान खान को पहली बार तब देखा था जब उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर सलमान के साथ शूटिंग कर रही थीं। उस वक्त करीना बेहद घबराई हुई थीं और सलमान ने उनके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया था। किसे पता था कि आगे चलकर यह बच्ची सलमान की सुपरहिट फिल्मों की हीरोइन बनेगी!

4. 'कहो ना प्यार है' से क्यों हुईं अलग?

करीना को सबसे पहले राकेश रोशन ने फिल्म 'कहो ना प्यार है' में ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया था। कुछ दिनों की शूटिंग के बाद करीना इस प्रोजेक्ट से अलग हो गईं। कहा जाता है कि उनके कैंप को लगा कि फिल्म में ऋतिक पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

5. 'रिफ्यूजी' से धमाकेदार डेब्यू

साल 2000 में जेपी दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से करीना ने बॉलीवुड में कदम रखा। यह फिल्म अभिषेक बच्चन की भी डेब्यू फिल्म थी और करीना के अभिनय को आलोचकों ने खूब सराहा।

6. सिद्धांतों और फीस से समझौता नहीं

करीना हमेशा से अपने फैसलों में अडिग रही हैं। एक बार उन्होंने करण जौहर की एक बड़ी फिल्म केवल इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि उन्हें उनके मनमुताबिक फीस नहीं दी जा रही थी।

7. 'चमेली' के लिए रेड लाइट एरिया का दौरा

फिल्म 'चमेली' करीना के करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। शुरुआत में वैश्या का किरदार निभाने से कतराने वाली करीना ने बाद में इस रोल को स्वीकार किया। किरदार में ढलने के लिए उन्होंने मुंबई के रेड लाइट एरिया का दौरा किया ताकि वहां की महिलाओं के हाव-भाव सीख सकें।

8. सह-कलाकारों से अनबन की चर्चाएं

करीना का नाम विवादों से भी जुड़ा। फिल्म 'अजनबी' के सेट पर बिपाशा बसु के साथ उनकी अनबन काफी चर्चा में रही। वहीं फिल्म 'ऐतराज' की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ भी उनके मतभेद की खबरें आईं।

9. टॉप स्टार्स की पहली पसंद

शुरुआत से ही करीना बॉलीवुड के हर बड़े डायरेक्टर और एक्टर की पहली पसंद रही हैं। हर बड़ा सितारा उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था।

10. 'खान त्रिमूर्ति' संग एक साथ काम

करीना कपूर बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने एक ही दौर में बॉलीवुड की खान त्रिमूर्ति—शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान—के साथ बैक-टू-बैक सुपरहिट फिल्में कीं।

11. शाहरुख खान की पहली पसंद

किंग खान यानी शाहरुख खान करीना के अभिनय के इस कदर मुरीद हैं कि वे कई बार कह चुके हैं कि अगर बस चले तो वे करीना को अपनी हर फिल्म की मुख्य हीरोइन बना लें।

12. शाहिद कपूर संग प्यार और शाकाहार

शाहिद कपूर और करीना का अफेयर लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। शाहिद के प्रभाव में आकर ही करीना ने पूरी तरह शाकाहारी जीवनशैली अपना ली थी।

13. 'टशन' के सेट पर सैफ से नज़दीकियां

फिल्म 'टशन' की शूटिंग के दौरान सैफ अली खान और करीना एक-दूसरे के करीब आए। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। आज वे बॉलीवुड के सबसे चर्चित कपल्स में से एक हैं और उनके दो बेटे (तैमूर और जहांगीर) हैं।

14. 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स की विजेता

करीना की अदाकारी का लोहा पूरी इंडस्ट्री मानती है। वे अब तक 6 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीत चुकी हैं, जिनमें बेस्ट डेब्यू (रिफ्यूजी), स्पेशल अवॉर्ड (चमेली), क्रिटिक्स अवॉर्ड्स (देव, ओंकारा) और सपोर्टिंग एक्ट्रेस (वी आर फैमिली) शामिल हैं।

15. नरगिस और मीना कुमारी से प्रेरणा

करीना पुरानी पीढ़ी की दिग्गज अभिनेत्रियों नरगिस और मीना कुमारी से बेहद प्रभावित हैं और हमेशा उन्हीं की तरह यादगार और ऐतिहासिक भूमिकाएं निभाने की इच्छा रखती हैं।

16. एक्शन से दूरी, इमोशन से प्यार

करीना को हैवी एक्शन फिल्में करना खास पसंद नहीं है। उन्हें भावना-प्रधान (Emotional) और रोमांटिक लव स्टोरीज में काम करना ज्यादा भाता है।

17. प्रोफेशनल ट्रेनिंग

इंडस्ट्री में आने से पहले करीना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जाने-माने एक्टिंग गुरु किशोर नमित कपूर से अभिनय की बारीकियां सीखीं।

18. शाहरुख जैसे जीवनसाथी की चाहत

एक समय करीना, शाहरुख खान के व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपने होने वाले पति में शाहरुख जैसे गुण देखना चाहती हैं।

19. 'फिदा' में निभाया नेगेटिव रोल

फिल्म 'फिदा' में करीना ने अपने करियर में पहली बार एक विलेन (ग्रे-शेप) का किरदार निभाकर दर्शकों को चौंका दिया था।

20. हॉर्स राइडिंग और कुकिंग का शौक

फिल्मी परदे के बाहर करीना को हॉर्स राइडिंग (घुड़सवारी) का शौक है और खाली समय में वे कुकिंग करना भी पसंद करती हैं।

21. बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर

मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और करीना कपूर की फ्रेंडशिप पूरे बॉलीवुड में मशहूर है। ये गल्र्स गैंग अक्सर एक साथ पार्टी और वेकेशन मनाते दिखते हैं। ईशा देओल से भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है।

22. 'जीरो फिगर' का ट्रेंड

फिल्म 'टशन' (2008) के लिए करीना ने 'जीरो फिगर' बनाया था, जिसके बाद पूरे भारत में फिटनेस और जीरो फिगर का एक नया दौर शुरू हो गया। खुद को फिट रखने के लिए वे नियमित योग करती हैं।

23. 'खान' सरनेम से लगाव

करीना को 'खान' सरनेम हमेशा से आकर्षित करता था और सैफ अली खान से शादी के बाद वे 'करीना कपूर खान' के नाम से पहचानी जाकर बेहद गर्व महसूस करती हैं।

24. रील लाइफ में सैफ-करीना की जोड़ी

रियल लाइफ में सुपर-हिट यह जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर बॉक्स ऑफिस का बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी। दोनों की एक साथ की गई फिल्में जैसे टशन, कुर्बान और एजेंट विनोद कमर्शियल तौर पर सफल नहीं रहीं।

25. मिस्टर परफेक्टनिस्ट भी हैं फैन

आमिर खान का मानना है कि करीना कपूर न केवल एक बेहतरीन अदाकारा हैं, बल्कि वे वर्तमान दौर की सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेत्री भी हैं।