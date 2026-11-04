‘बेबी डॉल’ सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी में भी आई दरार, 4 साल बाद पति से हुईं अलग

बॉलीवुड संगीत जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ‘बेबी डॉल’ और ‘चिट्टियां कलाइयां’ जैसे कई चार्टबस्टर गाने देने वाली लोकप्रिय सिंगर कनिका कपूर ने अपने पति और बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

कनिका और गौतम मई 2022 में लंदन में एक भव्य निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के लगभग चार साल बाद दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें जुदा करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद कनिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से शादी और रिसेप्शन की सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए हैं।

सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर मांगी प्राइवेसी

कनिका कपूर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक बयान जारी कर इस सेपरेशन की पुष्टि की। अपने बयान में उन्होंने लिखा, "काफी सोच-विचार और गहन चर्चा के बाद, मैंने और मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया है। हमने जो समय एक साथ बिताया है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं और उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। अब जब हम अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि इस कठिन समय में हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और संवेदनशीलता बनाए रखें।"

शादी टूटने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत के दौरान कनिका कपूर ने स्पष्ट किया कि उनके अलग होने के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है।

कनिका ने कहा, "मुझे कोई नया पार्टनर नहीं मिला है और जहां तक मेरी जानकारी है, गौतम की जिंदगी में भी कोई और नहीं आया है। यह मेरी जिंदगी में दूसरी बार है जब मेरा तलाक हो रहा है, और यह अनुभव बेहद दर्दनाक और निराशाजनक है।"

इसी के साथ उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि उनके बीच दूरी का कारण नाइजीरिया के लागोस शहर में बसना था, जहां गौतम अपने व्यवसाय के सिलसिले में रहते हैं।

15 साल पुरानी दोस्ती, फिर प्यार और शादी

कनिका कपूर और गौतम हाथीरमानी की मुलाकात काफी सालों पहले हुई थी। दोनों लगभग 15 सालों से अच्छे दोस्त थे और समय के साथ उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 20 मई 2022 को लंदन के एक लग्जरी फाइव-स्टार होटल में शादी की थी। इस शादी में केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।

पहली शादी और तीन बच्चों की परवरिश

यह कनिका कपूर का दूसरा विवाह था। इससे पहले 18 साल की कम उम्र में उनकी शादी लंदन के एनआरआई डॉक्टर और बिजनेसमैन से हुई थी। हालांकि, 2012 में 14 साल के रिश्ते के बाद उनका तलाक हो गया था। पहली शादी से कनिका के तीन बच्चे हैं—दो बेटियां आयना और समारा, तथा एक बेटा युवराज। तलाक के बाद कनिका ने भारत लौटकर एक सिंगल मदर के रूप में अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण किया और संगीत की दुनिया में दोबारा अपनी पहचान बनाई।

कनिका के म्यूजिक करियर की बात करें तो उन्हें 2012 में डॉ. ज़ीउस के साथ गाए 'जुगनी जी' से पहली बड़ी पहचान मिली थी। इसके बाद 2014 में फिल्म रागिनी एमएमएस 2 के गाने 'बेबी डॉल' ने उन्हें रातों-रात बॉलीवुड का टॉप प्लेबैक सिंगर बना दिया। उन्होंने 'चिट्टियां कलाइयां', 'देसी लुक', 'लवली', 'टुकुर टुकुर', 'गेंदा फूल' और हालिया हिट 'ऊ बोलेगा या ऊ ऊ बोलेगा' जैसे कई मशहूर गानों से दर्शकों के दिलों पर राज किया है।