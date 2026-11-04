  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kanika kapoor announces separation from husband gautam hathiramani after four years of marriage second divorce emotional post
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (10:54 IST)

‘बेबी डॉल’ सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी में भी आई दरार, 4 साल बाद पति से हुईं अलग

Kanika Kapoor Divorce
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (10:56 IST)
google-news
बॉलीवुड संगीत जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ‘बेबी डॉल’ और ‘चिट्टियां कलाइयां’ जैसे कई चार्टबस्टर गाने देने वाली लोकप्रिय सिंगर कनिका कपूर ने अपने पति और बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 
 
कनिका और गौतम मई 2022 में लंदन में एक भव्य निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के लगभग चार साल बाद दोनों ने आपसी सहमति से अपनी राहें जुदा करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद कनिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से शादी और रिसेप्शन की सभी तस्वीरें और वीडियो हटा दिए हैं। 
 
सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर कर मांगी प्राइवेसी   
कनिका कपूर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक भावुक बयान जारी कर इस सेपरेशन की पुष्टि की। अपने बयान में उन्होंने लिखा, "काफी सोच-विचार और गहन चर्चा के बाद, मैंने और मेरे पति ने अलग होने का फैसला किया है। हमने जो समय एक साथ बिताया है, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं और उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। अब जब हम अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि इस कठिन समय में हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें और संवेदनशीलता बनाए रखें।"   
 
शादी टूटने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। एक न्यूज पोर्टल से बातचीत के दौरान कनिका कपूर ने स्पष्ट किया कि उनके अलग होने के पीछे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है।   
कनिका ने कहा, "मुझे कोई नया पार्टनर नहीं मिला है और जहां तक मेरी जानकारी है, गौतम की जिंदगी में भी कोई और नहीं आया है। यह मेरी जिंदगी में दूसरी बार है जब मेरा तलाक हो रहा है, और यह अनुभव बेहद दर्दनाक और निराशाजनक है।"   
 
इसी के साथ उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया जिनमें यह कहा जा रहा था कि उनके बीच दूरी का कारण नाइजीरिया के लागोस शहर में बसना था, जहां गौतम अपने व्यवसाय के सिलसिले में रहते हैं।
 
15 साल पुरानी दोस्ती, फिर प्यार और शादी   
कनिका कपूर और गौतम हाथीरमानी की मुलाकात काफी सालों पहले हुई थी। दोनों लगभग 15 सालों से अच्छे दोस्त थे और समय के साथ उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। काफी समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 20 मई 2022 को लंदन के एक लग्जरी फाइव-स्टार होटल में शादी की थी। इस शादी में केवल परिवार के सदस्य और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे।   
 
पहली शादी और तीन बच्चों की परवरिश   
यह कनिका कपूर का दूसरा विवाह था। इससे पहले 18 साल की कम उम्र में उनकी शादी लंदन के एनआरआई डॉक्टर और बिजनेसमैन से हुई थी। हालांकि, 2012 में 14 साल के रिश्ते के बाद उनका तलाक हो गया था। पहली शादी से कनिका के तीन बच्चे हैं—दो बेटियां आयना और समारा, तथा एक बेटा युवराज। तलाक के बाद कनिका ने भारत लौटकर एक सिंगल मदर के रूप में अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण किया और संगीत की दुनिया में दोबारा अपनी पहचान बनाई।   
 
कनिका के म्यूजिक करियर की बात करें तो उन्हें 2012 में डॉ. ज़ीउस के साथ गाए 'जुगनी जी' से पहली बड़ी पहचान मिली थी। इसके बाद 2014 में फिल्म रागिनी एमएमएस 2 के गाने 'बेबी डॉल' ने उन्हें रातों-रात बॉलीवुड का टॉप प्लेबैक सिंगर बना दिया। उन्होंने 'चिट्टियां कलाइयां', 'देसी लुक', 'लवली', 'टुकुर टुकुर', 'गेंदा फूल' और हालिया हिट 'ऊ बोलेगा या ऊ ऊ बोलेगा' जैसे कई मशहूर गानों से दर्शकों के दिलों पर राज किया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Hanuman Ansh OTT Stream: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आएगी 'हनुमान अंश'? मेकर्स का बड़ा अपडेट

बैकलेस ब्लाउज और मॉस-ग्रीन साड़ी में आलिया भट्ट ने ढाया कहर, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

बैकलेस ब्लाउज और मॉस-ग्रीन साड़ी में आलिया भट्ट ने ढाया कहर, तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरेंबॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट जब भी अपने नए लुक के साथ नजर आती हैं, फैशन वर्ल्ड में तहलका मच जाता है। आलिया हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की गई अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में छा गई हैं। इस नए फोटोशूट में आलिया भट्ट ने पारंपरिक भारतीय पोशाक यानी साड़ी को एक आधुनिक, बोल्ड और बोहेमियन तड़का देकर फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं।

सुबह 5 बजे सलमान खान ने किया बड़ा धमाका, रिलीज किया 'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी'

सुबह 5 बजे सलमान खान ने किया बड़ा धमाका, रिलीज किया 'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी'डिजिटल दौर में जहां फिल्मों के गानों और ट्रेलर्स की रिलीज टाइमिंग हफ्तों पहले से तय की जाती है, वहीं बॉलीवुड के 'दबंग' यानी सलमान खान अपने ही नियमों पर चलते हैं। सोशल मीडिया ट्रैकिंग और एल्गोरिदम के इस ज़माने में सलमान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें किसी पारंपरिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है।

'कुछ तो लोग कहेंगे', 4000 करोड़ की 'रामायण' की ट्रोलिंग पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया जवाब

'कुछ तो लोग कहेंगे', 4000 करोड़ की 'रामायण' की ट्रोलिंग पर रणबीर कपूर ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया जवाबनितेश तिवारी के निर्देशन में बनी भव्य फिल्म 'रामायण' इस समय देश और दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है। भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, माता सीता के किरदार में साई पल्लवी और रावण के रूप में दक्षिण भारतीय स्टार यश को देखने के लिए फैंस काफी समय से उत्साहित हैं।

‘बेबी डॉल’ सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी में भी आई दरार, 4 साल बाद पति से हुईं अलग

‘बेबी डॉल’ सिंगर कनिका कपूर की दूसरी शादी में भी आई दरार, 4 साल बाद पति से हुईं अलगबॉलीवुड संगीत जगत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ‘बेबी डॉल’ और ‘चिट्टियां कलाइयां’ जैसे कई चार्टबस्टर गाने देने वाली लोकप्रिय सिंगर कनिका कपूर ने अपने पति और बिजनेसमैन गौतम हाथीरमानी से अलग होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

Hanuman Ansh OTT Stream: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आएगी 'हनुमान अंश'? मेकर्स का बड़ा अपडेट

Hanuman Ansh OTT Stream: सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आएगी 'हनुमान अंश'? मेकर्स का बड़ा अपडेटडॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा की दिव्य और आध्यात्मिक जीवन-यात्रा पर आधारित है। महज छोटे बजट में तैयार हुई इस फिल्म ने अपने अनोखे विषय और भावुक कर देने वाले भक्ति भाव के बल पर सिनेमाघरों में रिकॉर्डतोड़ सफलता हासिल की है। कहानी में आस्था, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम दिखाया गया है, जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ है।

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशा

उड़ता तीर मूवी रिव्यू: आयुष्मान खुराना की फिल्म में दिलचस्प आइडिया, लेकिन कॉमेडी के नाम पर निराशाआयुष्मान खुराना की ‘उड़ता तीर’ एक पाकिस्तानी जासूस की कहानी है, जिसकी याददाश्त जाने के बाद वह भारत के लिए काम करने लगता है। दिलचस्प विचार के बावजूद फिल्म कमजोर पटकथा, अविश्वसनीय घटनाक्रम और फीकी कॉमेडी के कारण असर नहीं छोड़ पाती। सारा अली खान समेत कलाकारों को भी पर्याप्त मौके नहीं मिलते। जल्दबाजी भरा निर्देशन, कमजोर सहायक ट्रैक और औसत संगीत फिल्म की कमियों को बढ़ाते हैं। पढ़ें पूरा रिव्यू और जानें कैसी है फिल्म।

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?

न बंदूक चली, न पड़ा थप्पड़: फिर भी सिनेमाघरों में क्यों चला 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का जादू?अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। बिना हिंसा और खून-खराबे के यह क्राइम थ्रिलर फैमिली ड्रामा के दम पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फ्रेंचाइज की लोकप्रियता, पुराने किरदारों से जुड़ाव, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की जोरदार एंट्री और अभिषेक पाठक के सधे हुए निर्देशन ने फिल्म को मास्टरपीस बना दिया। जानिए आखिर किन 5 मजबूत कारणों ने फिल्म को दर्शकों की पहली पसंद बना दिया है।

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानी

नाना पाटेकर की पत्नी कौन थीं? 1978 में हुई थी शादी, फिर क्यों अलग रहने लगे दोनों, जानिए अनकही कहानीनाना पाटेकर और नीलकांति पाटेकर की शादी 1978 में हुई थी। नीलकांति मराठी थिएटर से जुड़ी अभिनेत्री थीं और शुरुआती दौर में बैंक अधिकारी के तौर पर काम करती थीं। नाना ने माना था कि उनके संघर्ष के दिनों में पत्नी की आर्थिक मदद और भरोसे ने उन्हें अभिनय में करियर बनाने का मौका दिया। बाद में दोनों अलग रहने लगे, लेकिन तलाक नहीं लिया। नाना ने इसकी वजह समय के साथ पैदा हुए मतभेदों को बताया था।

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?

रेखा की जिंदगी में अमिताभ सहित आए ये 6 पुरुष, पर क्यों नहीं मिला सच्चा प्यार?रेखा की जिंदगी जितनी ग्लैमरस दिखी, उतनी ही दर्द भरी रही। कभी नवीन निश्चल से लेकर अमिताभ बच्चन तक, हर रिश्ता उन्हें कुछ सिखा गया। रेखा को चाहने वाले कई थे, पर समझने वाला कोई नहीं। उनके जीवन के ये रिश्ते बतौर इंसान रेखा के दिल के दर्द और मजबूती की कहानी बयां करते हैं।

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'

रेखा की जिंदगी के 25 अनसुने किस्से: जब 'अग्ली डकलिंग' कहकर उड़ाया गया मजाक, मजबूरी में बनीं बॉलीवुड की 'एवरग्रीन दीवा'बॉलीवुड की रहस्यमयी और दिलकश अदाकारा रेखा की जिंदगी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। आर्थिक तंगी के चलते बचपन में स्कूल छूटने से लेकर इंडस्ट्री में 'अग्ली डकलिंग' का ताना झेलने तक, उन्होंने हर संघर्ष को मात दी। अफेयर्स के किस्से, टूटी शादियां, अनूठे शौक और अपनी शर्तों पर खुद को एक स्टाइल आइकन के रूप में गढ़ने की दास्तान रेखा को सिनेमा की सबसे दिलचस्प पहेली बनाती है। जानिए उनकी जिंदगी के 25 अनसुने पहलू।