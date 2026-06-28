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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 28 जून 2026 (16:18 IST)

रेड कट-आउट क्रॉप टॉप में कंगना शर्मा ने ढहाया कहर, तस्वीरों ने लगाई इंटरनेट पर आग

Kangna Sharma Bold Pics
अपनी हॉटनेस और बोल्ड अदाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। हाल ही में कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। 
 
तस्वीरों में कंगना शर्मा चटक लाल रंग का रिब्ड शॉर्ट स्लीव क्रॉप टॉप पहने नजर आ रही हैं। इस टॉप की सबसे खास बात इसका फ्रंट 'कट-आउट' डिजाइन है, जो उनके लुक को बेहद बोल्ड और हॉट बना रहा है। 

 
इस टॉप पर एक ब्लैक ट्राइबल-आर्ट मोटिफ भी बना है, जो इसे कूल लुक देता है। इसके साथ उन्होंने लाइट-ब्लू कलर की हाई-वेस्टेड, वाइड-लेग डेनिम जीन्स कैरी की है, जिसके साइड में रेड और व्हाइट पट्टियों का स्पोर्टी टच है। 
 
कंगना ने अपने लुक को और निखारने के लिए ऊपर से एक लॉन्ग रेड ओवरकोट भी कैरी किया है, जो उनके स्टाइल को लाउड और क्लासी बना रहा है। तस्वीरों में उनका ग्लैमरस और निडर अंदाज साफ देखा जा सकता है। 
 
कंगना ने ग्लॉसी न्यूड लिप्स और न्यूट्रल टोन मेकअप के साथ एविएटर सनग्लासेस पहनी हुई है। चश्मे के ऊपर से उनकी तीखी निगाहें और कैमरे की तरफ देखने का अंदाज बेहद कॉन्फिडेंट और सिडक्टिव है। 

 
उनके बाल हल्के सुनहरे-भूरी शेड में हैं, जिन्हें वेवी टच देकर खुला छोड़ा गया है। यह सॉफ्ट कर्ल हेयरस्टाइल उनके चेहरे के कट को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
 
तस्वीरों में कंगना एक से बढ़कर एक सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वह चश्मे को थोड़ा नीचे खिसकाकर कैमरे को घूरती हैं, तो कभी खिड़की के सहारे हाथ उठाकर अपनी टोंड मिडरिफ और कर्वी फिगर को फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
फैन्स कंगना शर्मा की इन तस्वीरों पर दिल और फायर वाले इमोजी की बौछार कर रहे हैं। फैशन और बोल्डनेस के मामले में कंगना का यह लेटेस्ट फोटोशूट यकीनन इस सीजन के सबसे चर्चित लुक्स में से एक बन चुका है।
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