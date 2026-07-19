72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'कल्कि 2898 AD' का जलवा, प्रभास ने खास पोस्ट से मनाया जश्न

पूरे भारत के सुपरस्टार प्रभास एक बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 AD' को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का प्रतिष्ठित अवॉर्ड मिला, जिससे इसकी शानदार यात्रा में एक और मील का पत्थर जुड़ गया और हाल के भारतीय सिनेमा में सबसे बड़े सिनेमाई तमाशों में से एक के रूप में इसकी जगह पक्की हो गई।

इस प्रतिष्ठित सम्मान पर रिएक्ट करते हुए, प्रभास ने अपने लाखों फैंस के साथ ऑफिशियल अवॉर्ड अनाउंसमेंट पोस्टर शेयर करने के लिए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज का सहारा लिया। एक्टर ने इस पहचान पर अपनी खुशी और गर्व जताया, और फिल्म के पीछे की पूरी टीम के साथ इस कामयाबी का जश्न मनाया।

पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "पूरे #Kalki2898AD परिवार के लिए गर्व की बात...." उनके दिल से निकले मैसेज में इस बड़े प्रोजेक्ट को असलियत में बदलने के लिए की गई सबकी कोशिश और इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े अवॉर्ड में से एक मिलने की खुशी झलक रही थी।

रिलीज होने के बाद से, प्रभास की कल्कि 2898 AD ने अपने बड़े स्केल, शानदार विज़ुअल्स और ज़बरदस्त कहानी से दर्शकों का दिल जीत लिया है। यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त सफल रही और इंडियन फ़िल्ममेकिंग की सीमाओं को आगे बढ़ाने और एक ज़बरदस्त सिनेमाई अनुभव देने के लिए इसे बहुत सराहा गया।

नेशनल अवॉर्ड जीतना फ़िल्म की बहुत ज़्यादा तारीफ़ और लंबे समय तक चलने वाले असर का एक और सबूत है, जिसने अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में से एक के तौर पर इसकी पहचान को और मज़बूत किया है।

यह पहचान प्रभास के शानदार करियर में एक और गर्व की बात है। बिना किसी शक के पूरे भारत के सुपरस्टार माने जाने वाले प्रभास ने लगातार इंडियन सिनेमा की कुछ सबसे बड़ी फ़िल्मों में काम किया है, और अलग-अलग भाषाओं और इलाकों के दर्शकों से बहुत प्यार कमाया है। बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क सेट करने से लेकर बड़े नामों वाली, हाई-कॉन्सेप्ट एंटरटेनर फिल्मों का हिस्सा बनने तक, वह अपने हर प्रोजेक्ट के साथ इंडियन सिनेमा के लेवल को नया आयाम देते रहते हैं।

कल्कि 2898 AD ने अब अपनी कामयाबियों की लंबी लिस्ट में एक बड़ा नेशनल अवॉर्ड जोड़ लिया है, और फिल्म की सक्सेस स्टोरी एक और ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। जैसे-जैसे यह बिना किसी शक के पैन-इंडिया सुपरस्टार नई ऊंचाइयां छू रहा है, दर्शकों के पास उनकी आने वाली रोमांचक फिल्मों की लिस्ट में देखने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें फौजी, स्पिरिट, सालार पार्ट 2: शौर्यंगा पर्वम, और कल्कि 2898 AD पार्ट 2 शामिल हैं।