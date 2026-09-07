फिल्मों से परे हैं जूनियर एनटीआर की दोस्ती, डालें उनके स्पेशल बॉन्ड्स पर एक नजर

ब्लॉकबस्टर, मशहूर किरदारों और शानदार उपलब्धियों के अलावा, इंडियन सिनेमा में एनटीआर का सफर उनके बनाए खास रिश्तों से भी बना है। मशहूर को-स्टार्स से लेकर इंडस्ट्री के करीबी दोस्तों और साथ काम करने वालों तक, इंडियन सिनेमा के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ उनकी दोस्ती ने फैंस को अनगिनत यादगार पल दिए हैं।

चाहे वह ऑन-स्क्रीन यादगार पार्टनरशिप हो या ऑफ-स्क्रीन खुलकर बातचीत, ये रिश्ते उस प्यार, आपसी सम्मान और सच्ची दोस्ती को दिखाते हैं जो एनटीआर के सफ़र को और भी खास बनाते हैं। यहां 7 ऐसे रिश्ते हैं जो फैंस को पसंद हैं

1. एनटीआर और राम चरण का एक मशहूर ब्रोमांस

कुछ ही दोस्तियों ने दर्शकों का ध्यान एनटीआर और राम चरण के रिश्ते की तरह खींचा है। उनकी दोस्ती, खासकर आरआरआर के दौर में, इंडियन सिनेमा की सबसे मशहूर दोस्तियों में से एक बन गई।

2. NTR और महेश बाबू की आपसी तारीफ़

NTR और महेश बाबू के बीच रिश्ता हमेशा से ही प्यार और आपसी सम्मान पर आधारित रहा है। उनकी बातचीत से अक्सर फैंस को एक-दूसरे के लिए उनकी सच्ची तारीफ़ की झलक मिलती है।





3. NTR और अल्लू अर्जुन के दो पावरहाउस, एक खास रिश्ता

दोनों ही अपनी ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेज़ेंस के लिए जाने जाते हैं, NTR और अल्लू अर्जुन के बीच एक ऐसी दोस्ती है जिसे फैंस ने सालों से बड़ी दिलचस्पी से फॉलो किया है।

4. NTR और प्रभास की पूरे भारत में दोस्ती

दोनों स्टार्स के इंडियन सिनेमा के जाने-माने चेहरे बनने के साथ, उनका रिश्ता फैंस के लिए और भी खास हो गया है। उनके साथ बिताए पल अक्सर तुरंत एक्साइटमेंट पैदा कर देते हैं।

5. NTR और SS राजामौली का भरोसे पर बना रिश्ता

यामाडोंगा से लेकर RRR तक, NTR और SS राजामौली के कोलेबोरेशन ने यादगार सिनेमैटिक पल दिए हैं। उनकी प्रोफेशनल पार्टनरशिप भरोसे और समझ की गहरी भावना से और मज़बूत होती है।

6. NTR और नानी का इंडस्ट्री में अच्छा रिश्ता

NTR और नानी के बीच दोस्ताना रिश्ता है जो दो बहुत पसंद किए जाने वाले स्टार्स के बीच के रिश्ते को दिखाता है। उनकी बातचीत को अक्सर फैंस ने बहुत पसंद किया है।

7. NTR और ऋषभ शेट्टी की क्रॉस-इंडस्ट्री दोस्ती का जश्न

NTR का ऋषभ शेट्टी के साथ रिश्ता अलग-अलग रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लीडिंग टैलेंट्स के बीच बढ़ती दोस्ती को दिखाता है, जो इंडियन सिनेमा के दो जाने-माने नामों को एक साथ लाता है।

आइकॉनिक स्क्रीन पार्टनरशिप से लेकर ऑफ-स्क्रीन मोमेंट्स तक, NTR की दोस्ती ने उनके सफर में एक और खूबसूरत पहलू जोड़ा है। ये रिश्ते फैंस के साथ जुड़े रहते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि जहां सिनेमा स्टार्स बनाता है, वहीं सच्ची दोस्ती ऐसी यादें बनाती है जो स्क्रीन के बाद भी बनी रहती हैं।