जूनियर एनटीआर पर टूटा दुखों का पहाड़, पेट डॉग बघीरा के निधन, लिखा- 'तुम्हारा जाना खालीपन छोड़ गया'

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के लिए यह महीना काफी कठिन और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म के सेट पर घायल होने के बाद उन्हें कंधे की सर्जरी से गुजरना पड़ा था। अब इस शारीरिक चोट और रिकवरी के बीच अभिनेता पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जूनियर एनटीआर के सबसे करीबी साथी और उनके प्यारे पेट डॉग 'बघीरा' का निधन हो गया है। अपने डॉग को खोने के बाद जूनियर एनटीआर पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद भावुक पोस्ट साझा कर अपने वफादार दोस्त को अंतिम विदाई दी है।

जूनियर एनटीआर ने इंस्टाग्राम पर बघीरा की तस्वीरों का एक कैरोसेल शेयर किया, जिसमें उनके और बघीरा के खूबसूरत पलों की झलक देखने को मिल रही है। पोस्ट के साथ उन्होंने एक ऐसा कैप्शन लिखा, जिसने हर किसी की आंखों को नम कर दिया।

अभिनेता ने लिखा, बघीरा, तुम मेरी दुनिया में एक साथी के रूप में आए थे और बहुत शांति से मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। तुमने मेरे दिनों को प्यार, वफादारी, थोड़ी सी नटखट हरकतों और एक खास सुकून से भर दिया, जो सिर्फ तुम ही दे सकते थे। तुम्हारा जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ गया है, जिसे भरना नामुमकिन है। लेकिन तुमने जो निस्वार्थ प्यार दिया है, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा।

उन्होंने आगे लिखा, मुझे चुनने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए और इन चार सालों को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। रन फ्री, मेरे प्यारे बच्चे। तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया गया है और हमेशा किया जाता रहेगा।

फिल्मी हस्तियों और फैंस ने जताया शोक

एनटीआर की इस इमोशनल पोस्ट के सामने आते ही सिनेमा जगत के कई बड़े कलाकारों और उनके करोड़ों प्रशंसकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कमेंट सेक्शन में संवेदनाओं का तांता लग गया। अभिनेत्री श्रुति हासन ने टूटे हुए दिल और हाथ जोड़ने वाले इमोजी के जरिए अपना दुख व्यक्त किया। वहीं, लक्ष्मी मंचू ने कमेंट करते हुए लिखा, “मेरी गहरी संवेदनाएं आपके साथ हैं।”



सर्जरी के बाद कैसा है स्वास्थ्य?

एक तरफ जहां एनटीआर व्यक्तिगत नुकसान से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान उनके कंधे में चोट लग गई थी, जिसके बाद सिकंदराबाद के केआईएमएस अस्पताल में उनकी आर्थ्रोस्कोपिक शोल्डर सर्जरी की गई। डॉक्टरों ने अभिनेता को पूरी तरह ठीक होने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने के बेड रेस्ट और रिहैबिलिटेशन की सलाह दी है।