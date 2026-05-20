बुधवार, 20 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. john krasinski reacts to ranveer singh dhurandhar praises indian cinema global impact
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 20 मई 2026 (11:57 IST)

हॉलीवुड एक्टर जॉन क्रैसिंस्की पर चढ़ा रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का क्रेज, बोले- मौका मिला तो जरूर देखूंगा

Ranveer Singh Dhurandhar
हॉलीवुड एक्टर जॉन क्रैसिंस्की ने भी अब इंडियन सिनेमा और रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चल रही ग्लोबल चर्चा पर अपना रिएक्शन दिया है। इस फिल्म में रणवीर ने स्पाई एजेंट हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह रांगी का जो किरदार निभाया है, उसे दुनिया भर से ढेर सारा प्यार मिल रहा है।
 
ठीक वैसे ही जैसे जॉन क्रैसिंस्की का आइकॉनिक स्पाई कैरेक्टर 'जैक रायन' है, 'धुरंधर' में रणवीर सिंह का किरदार भी एक अंडरकवर एजेंट का है जो देश के लिए लगातार अपनी जान जोखिम में डालता रहता है। रणवीर सिंह की इस इमोशनली इंटेंस और एक्शन से भरपूर परफॉर्मेंस की चर्चा हर तरफ हो रही है, और फैंस उनकी एक्टिंग की गहराई, इंटेंसिटी और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
जब जॉन क्रैसिंस्की से पूछा गया कि क्या उन्होंने 'धुरंधर' देखी है और वो इंडियन सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने माना कि उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने ओवरऑल इंडियन फिल्ममेकिंग की जमकर तारीफ की।
 
जॉन क्रैसिंस्की ने कहा, मैंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। लेकिन अगर कुल मिलाकर इंडियन फिल्मों की बात करें, तो वहां की मूवी मेकिंग बेहद एडवांस और कटिंग-एज है। मैं अपने कई फिल्ममेकर दोस्तों को जानता हूं जो फिल्में डायरेक्ट करते हैं, और वे लगातार वहां से आने वाली फिल्मों को देखकर हैरान रह जाते हैं।
 
एक्टर ने आगे यह भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिला, तो वे रणवीर सिंह की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म को जरूर देखना चाहेंगे। उन्होंने आगे जोड़ा, "बिल्कुल। मुझे कुछ भी देखना पसंद है। बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, यह देखना हमेशा इंस्पायर करता है।"
'धुरंधर' में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन और यादगार किरदारों में से एक बनकर उभरी है। दुनिया भर के थिएटर्स में तहलका मचाने से लेकर अब इसके अनकट वर्जन 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर छा जाने तक, रणवीर को हमजा अली मजारी/जसकीरत सिंह रांगी के किरदार में जान फूंकने के लिए लगातार तारीफें मिल रही हैं। उन्होंने इस रोल को एक अलग ही इंटेंसिटी और इमोशनल गहराई के साथ पर्दे पर उतारा है।
 
इस किरदार की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस और ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री भी इस बात को मान रही है कि रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के जरिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कार्तिक आर्यन का शानदार सफर: प्यार का पंचनामा के द मोनोलॉग गाइ से लेकर बैंकेबल स्टार बनने तक

कार्तिक आर्यन का शानदार सफर: प्यार का पंचनामा के द मोनोलॉग गाइ से लेकर बैंकेबल स्टार बनने तकबॉक्स ऑफिस सफलता और मेनस्ट्रीम पहचान हासिल करने से पहले, कार्तिक आर्यन ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के एक छोटे शहर के लड़के थे, जिनका फिल्मी बैकग्राउंड या इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाने का सपना जरूर था।

अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों का सच आया सामने, बिग बी बोले- चील जब होवे शांत तो...

अमिताभ बच्चन के अस्पताल में भर्ती होने की खबरों का सच आया सामने, बिग बी बोले- चील जब होवे शांत तो...बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर हाल ही में खबर आई की वह मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि 83 वर्षीय अमिताभ को अस्पताल के वीआईपी विंग में पेट से जुड़ी समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया है और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे।

‘मैं अकेला नहीं हूं...’ सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, ‘Lonely’ पोस्ट पर मचा बवाल तो मां सलमा खान ने पूछा- क्या हुआ बेटा?

‘मैं अकेला नहीं हूं...’ सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, ‘Lonely’ पोस्ट पर मचा बवाल तो मां सलमा खान ने पूछा- क्या हुआ बेटा?सलमान खान की ‘Lonely’ पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। फैन्स उनके इमोशनल मैसेज को लेकर चिंतित हो गए थे। अब भाईजान ने नया पोस्ट शेयर कर साफ किया कि वह अकेले नहीं हैं, बल्कि सिर्फ थोड़ा ‘me time’ चाहते थे। इस बीच मां सलमा खान का रिएक्शन भी चर्चा में आ गया।

चांद मेरा दिल: प्यार में पागलपन की सारी हदें पार, अनन्या और लक्ष्य का इंटेंस रोमांस

चांद मेरा दिल: प्यार में पागलपन की सारी हदें पार, अनन्या और लक्ष्य का इंटेंस रोमांसकरण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी 'चांद मेरा दिल' एक बेहद भावुक और गहन रोमांटिक-ड्रामा फिल्म है। विवेक सोनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह कहानी दो ऐसे प्रेमियों की है, जिनका प्यार जुनून और पागलपन की हदें पार कर जाता है। फिल्म 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो दर्शकों को प्यार के एक अलग और अनूठे सफर पर ले जाएगी।

'पेड्डी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, राम चरण ने तीन अलग अवतार से जीता दिल

'पेड्डी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, राम चरण ने तीन अलग अवतार से जीता दिलबुची बाबू सना के निर्देशन में बनी पेड्डी को वृद्दि सिनेमाज, माइथ्री मूवी मेकर्स और आईवीवाई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में राम चरण और जान्हवी कपूर लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। पेड्डी का ग्रैंड प्रीमियर 3 जून को रखा गया है, जिसके बाद फिल्म 4 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com