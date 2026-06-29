सोमवार, 29 जून 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. jasmin bhasin hospitalized in dubai after serious infection aly goni shares health update
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 29 जून 2026 (12:26 IST)

दुबई में बर्थडे मनाने गई जैस्मिन भसीन अस्पताल में भर्ती, बॉयफ्रेंड अली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट

Jasmin Bhasin Hospitalized
जैस्मिन भसीन और अली गोनी को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। जैस्मिन भसीन, जो हाल ही में अपना जन्मदिन मनाने के लिए अली गोनी के साथ दुबई गई थीं, वहां अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गईं। हालत बिगड़ने के कारण उन्हें आनन-फानन में दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 
 
इस अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी के कारण जैस्मिन भसीन के जन्मदिन का जश्न अस्पताल के कमरे में बदल गया। बॉयफ्रेंड अली गोनी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है, जिसके बाद से ही फैंस और टीवी इंडस्ट्री के सितारे जैस्मिन के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।
अली बोले- 'किस्मत को कुछ और मंजूर था'
28 जून को जैस्मिन भसीन का जन्मदिन था। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए अली गोनी उन्हें दुबई लेकर गए थे। लेकिन वहां पहुंचते ही जैस्मिन एक गंभीर इन्फेक्शन की चपेट में आ गईं।
 
अली गोनी ने इंस्टाग्राम पर जैस्मिन के साथ अस्पताल के बेड से एक तस्वीर साझा की, जिसमें जैस्मिन बेहद कमजोर नजर आ रही हैं और अली का हाथ थामे हुए हैं। अस्पताल के कमरे में ही अली ने जैस्मिन का हौसला बढ़ाने के लिए केक भी काटा।
 
अली ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जैस्मिन भसीन। हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी की कुछ और ही प्लानिंग थी। बर्थडे की खूबसूरत यादें बनाने की जगह आज हम अस्पताल के एक कमरे में हैं। तुम्हें इस दर्द में देखना इस पूरी ट्रिप का सबसे मुश्किल और तकलीफदेह हिस्सा रहा है। तुम्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए मैं दुनिया का हर जश्न छोड़ सकता हूं। अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियां, अच्छी सेहत और कामयाबी दे। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, आज मेरे दिल में यही एकमात्र बर्थडे विश है। लव यू, हमेशा।
 
अली ने दी हेल्थ अपडेट
जैसे ही जैस्मिन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर फैली, सोशल मीडिया पर फैंस और करीबियों के कॉल्स और मैसेजेस की बाढ़ आ गई। इस पर अली गोनी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक और विस्तृत नोट साझा कर सभी का शुक्रिया अदा किया और स्थिति स्पष्ट की।
 
अली ने लिखा, जो लोग भी मुझे मैसेज और कॉल कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक संदेश! आप सभी के प्यार, प्रार्थनाओं और संदेशों के लिए शुक्रिया। हम दुबई जैस्मिन का जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन अचानक वह बहुत बीमार हो गईं और गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिछले कुछ दिन हमारे लिए बेहद कठिन और भावनात्मक रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा, अगर मैं आपके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे माफ कीजिएगा। इस समय मेरा पूरा ध्यान उनके साथ रहने पर है। उन्हें अस्पताल में बेहतरीन मेडिकल केयर मिल रही है और वह धीरे-धीरे रिकवर हो रही हैं। कृपया उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह, वह बहुत जल्द मुस्कुराते हुए वापस लौटेंगी।
 
जैस्मिन की बीमारी की खबर सुनते ही टीवी इंडस्ट्री के उनके तमाम दोस्तों ने उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। भारती सिंह, राहुल वैद्य, रुबीना दिलैक, दिव्यांका त्रिपाठी और रोशेल राव समेत कई सेलिब्रिटीज ने अली की पोस्ट पर कमेंट कर जैस्मिन के स्पीडी रिकवरी की कामना की है।
 
अली गोनी और जैस्मिन भसीन की लव स्टोरी टेलीविजन की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। दोनों की पहली मुलाकात 2018 में मुलाकात रोहित शेट्टी के स्टंट रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 9' के दौरान अर्जेंटीना में हुई थी। वहां दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई।
 
इसके बाद साल 2020 में दोनों 'बिग बॉस 14' के घर में नजर आए। इसी शो के दौरान दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। नेशनल टेलीविजन पर दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। बिग बॉस से बाहर आने के बाद से ही दोनों पिछले कई सालों से लिव इन में साथ रह रहे हैं और अक्सर अपनी वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें फैंस के साथ साझा करते रहते हैं।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा, या मैं', दर्द और एक्शन से भरा इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का टीजर रिलीज

'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा, या मैं', दर्द और एक्शन से भरा इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का टीजर रिलीज

'इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा, या मैं', दर्द और एक्शन से भरा इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का टीजर रिलीजबॉलीवुड के 'सीरियल किसर' और वर्सटाइल एक्टर इमरान हाशमी की साल 2007 में रिलीज हुई कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' की रिलीज को पूरे 19 साल हो चुके हैं। इस खास मौके पर मेकर्स ने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए 'आवारापन 2' का पहला टीज़र आधिकारिक तौर पर ड्रॉप कर दिया है।

दुबई में बर्थडे मनाने गई जैस्मिन भसीन अस्पताल में भर्ती, बॉयफ्रेंड अली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेट

दुबई में बर्थडे मनाने गई जैस्मिन भसीन अस्पताल में भर्ती, बॉयफ्रेंड अली गोनी ने दिया हेल्थ अपडेटजैस्मिन भसीन और अली गोनी को लेकर एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। जैस्मिन भसीन, जो हाल ही में अपना जन्मदिन मनाने के लिए अली गोनी के साथ दुबई गई थीं, वहां अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गईं। हालत बिगड़ने के कारण उन्हें आनन-फानन में दुबई के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली पर कलह, एक्टर ने चाची पर लगाया कब्जा करने का आरोप, मांगा न्याय

चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली पर कलह, एक्टर ने चाची पर लगाया कब्जा करने का आरोप, मांगा न्याय'माचिस' और 'दाग द फायर' जैसी सुपरहिट फिल्मों से दर्शकों के दिलों में पहचान बनाने वाले बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित उनकी 19वीं सदी की पुश्तैनी हवेली 'कल्याण भवन' को लेकर पारिवारिक विवाद गहरा गया है।

किसिंग सीन के दौरान बेकाबू हो गई थीं कंगना रनौट, काट लिए थे वीर दास के होंठ! पत्रकार के दावे पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

किसिंग सीन के दौरान बेकाबू हो गई थीं कंगना रनौट, काट लिए थे वीर दास के होंठ! पत्रकार के दावे पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पीबॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत फिल्मों के साथ-साथ अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। इस बार वह अपनी किसी नई फिल्म नहीं, बल्कि साल 2014 में रिलीज हुई डार्क कॉमेडी-क्राइम ड्रामा फिल्म 'रिवॉल्वर रानी' के एक पुराने किस्से को लेकर सुर्खियों में हैं।

महज 7 साल की उम्र में उपासना सिंह ने शुरू कर दिया था एक्टिंग करियर, मैंने प्यार किया से इस वजह से हो गई थीं बाहर

महज 7 साल की उम्र में उपासना सिंह ने शुरू कर दिया था एक्टिंग करियर, मैंने प्यार किया से इस वजह से हो गई थीं बाहरबॉलीवुड और टीवी जगत में अपनी बेहतरीन कॉमेडी और दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस उपासना सिंह 29 जून को अपना जन्मदिन मना रही हैं। पंजाब के होशियारपुर में जन्मी उपासना ने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है।

और भी वीडियो देखें

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com