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भारत-इंग्लैंड मैच के बीच जाह्नवी कपूर बनीं स्टाइल क्वीन, ब्लेजर-ट्राउजर में दिखीं बेहद स्टनिंग
बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हर मौके पर अपने फैशन सेंस से लोगों का दिल जीतना बखूबी जानती हैं। अभिनेत्री हाल ही में लंदन के प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच का आनंद लेने पहुंचीं, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था।
इस खास मौके पर जाह्नवी ने राल्फ लॉरेन का टेलर्ड ब्लेज़र और मैचिंग ट्राउज़र पहनकर क्लासिक एलिगेंस और मॉडर्न पावर ड्रेसिंग का शानदार मेल पेश किया।
उन्होंने अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज़, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और सिग्नेचर स्लीक हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया, जिससे उनके आउटफिट का शार्प सिल्हूट और भी उभरकर सामने आया।
जहां क्रिकेट प्रेमियों की नजरें मैदान पर चल रहे रोमांचक मुकाबले पर टिकी थीं, वहीं स्टैंड्स में मौजूद जाह्नवी कपूर ने अपने बेहतरीन फैशन चॉइस से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका यह शानदार लुक लॉर्ड्स के शाही और ऐतिहासिक माहौल के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था, जिसे 'होम ऑफ क्रिकेट' भी कहा जाता है।
रेड कार्पेट हो या फिर क्रिकेट स्टेडियम, जाह्नवी कपूर हर बार अपने स्टाइल से एक नया फैशन गोल सेट करती हैं। भारत-इंग्लैंड मैच के दौरान उनका यह एलिगेंट और पावरफुल लुक एक बार फिर साबित करता है कि किसी भी मौके पर फैशन के खेल में जीतना उन्हें बखूबी आता है।
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सालों से, बॉलीवुड हीरो ने सबसे ज़्यादा वाहवाही बटोरी है, लेकिन कुछ सबसे यादगार सिनेमैटिक पल दूसरी तरफ खड़े आदमियों के रहे हैं। पिछले कुछ सालों में, फिल्ममेकर्स ने लेयर्ड, खतरनाक और लार्जर-दैन-लाइफ विलेन बनाने में बहुत पैसा लगाया है, जिन्होंने न सिर्फ हीरो को चैलेंज किया बल्कि अपने आप में पॉप कल्चर की पहचान बन गए। बेरहम शासकों से लेकर बेरहम मास्टरमाइंड तक, इन परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि एक ताकतवर विलेन पूरी फिल्म को ऊपर उठा सकता है।
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