गोल्डन ड्रेस में जाह्नवी कपूर ने दिखाया कातिलाना अंदाज, बोल्ड लुक देख फैंस के उड़े होश

बॉलीवुड की यंग और बेहद लोकप्रिय अभिनेत्री जाह्नवी कपूर एक बार फिर अपने कातिलाना फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। फैशन वर्ल्ड में अपने रिस्क-टेकिंग और ग्लैमरस स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाने वाली जाह्नवी ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें साझा की हैं।

तस्वीरों में जाह्नवी का बोल्ड और एलिगेंट अंदाज देखते ही बन रहा है। गोल्डन मैटेलिक ड्रेस में जाह्नवी की इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है और फैंस उनके इस किलर अवतार पर दिल हार बैठे हैं।

जाह्नवी कपूर शाइनिंग गोल्डन मैटेलिक ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं। ड्रेस के पतले स्ट्रैप्स और बॉडी-हगिंग फिटिंग उनके कर्व्स को बखूबी हाइलाइट कर रहे हैं। आउटफिट की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी बैकलेस कटआउट डिटेलिंग और फ्रंट में दिया गया हाई-थाई स्लिट है, जो जाह्नवी को एक बोल्ड, बोल्डर और सिजलिंग लुक दे रहा है।

जाह्नवी कैमरे के सामने बेहद सिड्यूसिंग और आत्मविश्वास से भरे पोज़ देते दिख रही हैं। बैकड्रॉप के वार्म और गोल्डन टोन के साथ तालमेल बिठाते हुए जाह्नवी कहीं अपने बालों को सहलाते हुए सेंसुअस एक्सप्रेशन्स दे रही हैं, तो कहीं कैमरे में सीधे देखते हुए इंटेंस ग्लेंस दे रही हैं।

जाह्नवी ने न्यूड और वार्म टोन का सॉफ्ट ग्लैम मेकअप चुना है। स्मोकी आईज, डिफाइंड आईलाइनर, हाइलाइटेड चीकबोन्स और न्यूड-ग्लोसी लिप्स उनके चेहरे की नैचुरल ब्यूटी को उभार रहे हैं। बालों को मिडल पार्टीशन के साथ सॉफ्ट, बाउंसी और वेवी टेक्सचर में खुला छोड़ा गया है।

जाह्नवी कपूर का यह लेटेस्ट अवतार फैशन लवर्स और उनके फैंस के बीच ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। जाह्नवी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात रेड-कार्पेट या बोल्ड फोटोशूट्स की आती है, तो वह बॉलीवुड की टॉप फैशन डिवा में से एक हैं।