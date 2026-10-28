श्रीदेवी के निधन के बाद जाह्नवी कपूर का सहारा बने थे शिखर पहाड़िया, पढ़ाई छोड़ लंदन से लौट आए थे मुंबई

बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं। जाह्नवी हाल ही में हाल ही में वह अपने को-स्टार वरुण धवन के साथ करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' के नए सीजन में नजर आईं। इस दौरान शो के होस्ट करण जौहर के सामने जाह्नवी ने अपनी निजी जिंदगी और रिश्तों को लेकर कुछ ऐसे भावनात्मक खुलासे किए, जिसने दर्शकों और प्रशंसकों के दिलों को छू लिया है।

जाह्नवी कपूर ने बताया कि साल 2018 में जब उनकी मां और दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी का अचानक निधन हुआ था, तब उनके कथित बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया किस तरह उनके लिए एक मजबूत चट्टान और सहारा बनकर खड़े रहे थे।

पढ़ाई छोड़ मुंबई लौट आए थे शिखर

करण जौहर के शो में जब जाह्नवी से शिखर पहाड़िया के साथ उनके जुड़ाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उस दर्दनाक दौर को याद किया। जाह्नवी ने खुलासा किया कि फरवरी 2018 में जब दुबई में एक पारिवारिक शादी के दौरान श्रीदेवी का आकस्मिक निधन हुआ, तो उस समय शिखर लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे।

मां के जाने के गहरे सदमे से जूझ रही जाह्नवी की मदद करने के लिए शिखर ने अपनी पढ़ाई से करीब आधे सेमेस्टर का ब्रेक ले लिया। वे तुरंत लंदन से मुंबई आ गए। जाह्नवी ने बताया कि मुंबई आने के बाद शिखर अपने पिता के साथ टाउन (दक्षिण मुंबई) में रहते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे जाह्नवी के घर के करीब रह सकें, उन्होंने जुहू में अपने एक दोस्त के घर पूरे एक महीने तक रहने का फैसला किया।

एक्ट्रेस ने कहा, ऐसा नहीं था कि मैं उनसे हर दिन मिल रही थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनका सोचना था कि 'अगर उसे कभी भी मेरी जरूरत पड़े, तो मैं बस उसके आसपास मौजूद रहना चाहता हूं।'

मां के जाने का सदमा और बहन खुशी का संबल

शो के दौरान जाह्नवी ने अपनी मां के निधन वाले दिन की कड़वी यादों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्हें मां के जाने की खबर मिली, तो वे पूरी तरह से टूट गई थीं और जोर-जोर से रोने लगी थीं। लेकिन जैसे ही वे अपनी छोटी बहन खुशी कपूर के कमरे में पहुंचीं, तो खुशी ने अपने खुद के आंसुओं को रोककर अपनी बड़ी बहन को संभालना शुरू कर दिया। जाह्नवी के अनुसार, उस कठिन समय में परिवार और शिखर की मौन मौजूदगी ने उन्हें बिखरने से बचाया।

प्यार का अहसास और गहरा होता रिश्ता

हालांकि, जाह्नवी Kapoor और शिखर पहाड़िया ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों अक्सर पारिवारिक कार्यक्रमों, कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ देखे जाते हैं। साल 2023 में 'कॉफी विद करण 8' में जाह्नवी ने अपनी स्पीड डायल लिस्ट में 'शिकू' (शिखर का निकनेम) का नाम लेकर पहली बार सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते का संकेत दिया था।

इसके बाद, साल 2024 में अपने पिता बोनी कपूर की फिल्म 'मैदान' की स्क्रीनिंग के दौरान भी जाह्नवी 'Shiku' नाम का नेकलेस पहने नजर आई थीं। एक पुराने इंटरव्यू में जाह्नवी ने कहा था कि शिखर उनकी जिंदगी में तब से हैं जब वे 15-16 साल की थीं और वे दोनों एक-दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हैं।