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सिल्क साड़ी में जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल आउटफिट में लगाया बोल्डनेस का तड़का
बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
इन लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने भारतीय परंपरा को बोल्डनेस के साथ पेश किया है।
तस्वीरों में जाह्नवी कपूर ने एक बेहद खूबसूरत लैवेंडर और गोल्डन शेड वाली सिल्क साड़ी पहनी हुई है। साड़ी का बॉर्डर काफी हैवी है, जो इसे बेहद रॉयल लुक दे रहा है।
साड़ी के साथ जाह्नवी ने मैचिंग स्ट्रैपलेस स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके इस एथनिक लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस टच जोड़ रहा है।
तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक सेक्सी और अट्रैक्टिव पोज देते नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। उनके इन बोल्ड पोज ने ट्रेडिशनल लुक में भी हॉटनेस का तड़का लगा दिया है।
जाह्नवी ने न्यूड-ग्लॉसी लिपस्टिक, सटल मेकअप, विंग्ड आईलाइनर और माथे पर एक छोटी सी बिंदी के साथ अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारा है।
इस रॉयल लुक को पूरा करने के लिए जाह्नवी ने अपने बालों का एक नीट और क्लीन स्लीक जूड़ा (Sleek Bun) बनाया हुआ है, जिसे पारंपरिक हेयर एक्सेसरीज से सजाया गया है।
ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने गले में एक बेहद हैवी कुंदन और पर्ल का चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके, हाथों में ढेर सारी खूबसूरत चूड़ियां, बाजूबंद और अंगूठियां पहनी हुई हैं, जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
मराठी फिल्म 'देऊल बंद 2' की मदद करने पर ट्रोल हुए शाहरुख खान, निर्देशन बोले- हिंदू-मुस्लमान कहां से आया?
मराठी सिनेमा की हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म 'देऊल बंद 2' की सफलता के पीछे बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान का एक ऐसा योगदान था, जो फिल्म के रिलीज होने तक दुनिया से छिपा रहा। हाल ही में जब फिल्म के निर्देशक प्रवीण तरडे ने इस राज से पर्दा उठाया, तो सोशल मीडिया पर प्रशंसा के साथ-साथ एक अजीब विवाद भी खड़ा हो गया।
प्रभास की फिल्म के सेट पर हादसा, अभिनेता राजेश शर्मा को जहरीले कीड़े ने काटा
बॉलीवुड एक्टर राजेश शर्मा को लेकर एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। अपनी दमदार एक्टिंग से हर किरदार में जान फूंकने वाले राजेश शर्मा इस समय कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। हैदराबाद में सुपरस्टार प्रभास की आगामी फिल्म के सेट पर एक अनहोनी घटना का शिकार होने के बाद राजेश शर्मा की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई।
जब संजीव कुमार ने बिना संवाद बोले जीत लिया था हर दिल, जानिए उनकी अनसुनी कहानी
बॉलीवुड में संजीव कुमार को ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलो मे खास पहचान बनाई। मुंबई में 9 जुलाई 1938 को एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्में संजीव कुमार बचपन से ही फिल्मों में नायक बनने का सपना देखा करते थे। इस सपने को पूरा करने के लिये उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया।