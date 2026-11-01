हैलोवीन पर नागिन अवतार में दिखीं जाह्नवी कपूर, मां श्रीदेवी को दिया इमोशनल ट्रिब्यूट, ओरी संग रीक्रिएट किया 'नगीना' आइकॉनिक लुक

हैलोवीन 2026 के मौके पर हर तरफ अलग-अलग तरह के डरावने और फंकी लुक्स का बोलबाला रहा, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने इस सेलिब्रेशन को एक बेहद खास और भावनिक मोड़ दे दिया है। जाह्नवी ने इस बार किसी हॉलीवुड कैरेक्टर को चुनने के बजाय अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी के करियर की सबसे ऐतिहासिक फिल्म 'नगीना' (1986) के आइकॉनिक लुक को रीक्रिएट किया।

जाह्नवी कपूर का यह नागिन अवतार सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। 1986 में रिलीज हुई 'नगीना' में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन 'रजनी' का रोल निभाकर हर घर में अपनी पहचान बनाई थी।

जाह्नवी कपूर ने इस लुक को रीक्रिएट करने में बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा। उन्होंने ठीक उसी तरह का गुलाबी और सफेद रंग का परिधान पहना, वैसी ही हैवी जूलरी, मेकअप और हेयरस्टाइल कैरी किया।

इस फोटोशूट को और दिलचस्प बनाने के लिए जाह्नवी के दोस्त ओरी भी साथ आए। ओरी ने फिल्म में ऋषि कपूर के किरदार का लुक अपनाया, वहीं वैष्णव प्रवीण ने अमरीश पुरी के तांत्रिक वाले पोज को रीक्रिएट किया। दोनों ने साथ मिलकर फिल्म का ओरिजिनल पोस्टर और पर्दे के पीछे के कुछ यादगार पलों को भी कैमरे में कैद किया।

तस्वीरें शेयर करते हुए जाह्नवी ने लिखा, हैप्पी हैलोवीन! मुझे सिनेमा के सबसे यादगार पलों में से एक को फिर से तैयार करना ही था। आजकल हैलोवीन का मतलब सिर्फ भूत-प्रेत बनना नहीं, बल्कि अपने पसंदीदा किरदारों और पॉप कल्चर को ट्रिब्यूट देना भी है। और मेरी मम्मा, ऋषि अंकल और अमरीश सर से ज्यादा आइकॉनिक और कौन हो सकता है!

जाह्नवी की इस पोस्ट पर उनकी बहन खुशी कपूर ने लिखा, 'तुमने तो हैलोवीन जीत लिया।' करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर और अनन्या पांडे जैसे सितारों ने भी कमेंट कर जान्हवी के लुक की काफी तारीफ की।

1986 की ब्लॉकबस्टर 'नगीना' और श्रीदेवी का योगदान

साल 1986 में रिलीज हुई हरमेश मल्होत्रा की फिल्म 'नगीना' उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरे स्थान पर रही थी। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया था कि एक महिला कलाकार अपने दम पर भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ब्लॉकबस्टर दे सकती है।

क्या है हैलोवीन?

सांस्कृतिक और मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में हैलोवीन का चलन पश्चिमी संस्कृति और फिल्मों के प्रभाव से बढ़ा है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से, हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को 'ऑल सेंट्स डे' से ठीक एक शाम पहले मनाया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 2,000 साल पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड के प्राचीन केल्टिक त्योहार 'समहेन' से हुई थी।

केल्टिक सभ्यता के लोग मानते थे कि इस रात जीवितों और मृतकों के बीच की सीमा रेखा धुंधली हो जाती है। बुरी आत्माओं और भूतों को भ्रमित करने के लिए लोग अलाव जलाते थे और तरह-तरह के मुखौटे व वेशभूषा पहनते थे। आज यह परंपरा मनोरंजन और क्रिएटिव ट्रिब्यूट का एक प्रमुख जरिया बन चुकी है।