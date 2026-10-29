कॉफी विद करण 9: पेड्डी विवाद पर जाह्नवी कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे अपने विशेषाधिकार का फायदा उठाना चाहिए था'

फिल्म निर्माता करण जौहर के मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण 9' का लेटेस्ट एपिसोड इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। इस एपिसोड में बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर और वरुण धवन मेहमान बनकर पहुंचे। शो के दौरान जाह्नवी ने अपनी बहुचर्चित तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' से जुड़े विवाद पर आखिरकार खुलकर अपनी बात रखी है।

फिल्म में अपने किरदार 'अच्चियम्मा' के अत्यधिक सेक्शुअलाइजेशन और ऑब्जेक्टिफिकेशन को लेकर हुए विवाद पर अफसोस जताते हुए जाह्नवी ने स्वीकार किया कि उन्हें इंडस्ट्री में मिले अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर उस समय आवाज उठानी चाहिए थी।

वह शर्मिंदगी हमेशा मेरे साथ रहेगी

शो के दौरान होस्ट करण जौहर ने जाह्नवी से इस संवेदनशील मुद्दे पर सवाल किया। करण ने कहा कि इस विवाद पर लोगों की दो तरह की राय थी—एक वर्ग उनके प्रति सहानुभूति रख रहा था कि उनके किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि दूसरा वर्ग यह सवाल उठा रहा था कि सेट पर मौजूद होते हुए भी उन्होंने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की।

इस सवाल का जवाब देते हुए जाह्नवी ने काफी गंभीरता और सावधानी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे पर बात करने से इसलिए झिझक रही थी क्योंकि कई लोगों ने उस फिल्म पर बहुत मेहनत की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। लेकिन मैं अपनी आधी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। इस तरह की कहानियों और चित्रण का समाज पर, खासकर मेरी अपनी जेंडर (महिलाओं) पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका बोझ मेरे जमीर पर हमेशा रहेगा। वह शर्मिंदगी मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलूंगी।

क्या सेट पर किया जा सकता था विरोध?

जाह्नवी से जब पूछा गया कि क्या वह उस स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकती थीं, तो उन्होंने साफ लहजे में अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने कहा, क्या मैं अधिक सतर्क रह सकती थी? क्या मैं वहां बड़ा मुद्दा बना सकती थी? 100 प्रतिशत, हां। क्या वह चित्रण समस्याग्रस्त था? क्या वह अत्यधिक ऑब्जेक्टिफिकेशन था? क्या उसने कहानी के तौर पर यौन उत्पीड़न को बढ़ावा दिया? बिल्कुल हां। अब मैं केवल यह सुनिश्चित कर सकती हूं कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो।

अभिनेत्री ने फिल्म शूटिंग के दौरान निर्देशकों और कलाकारों के बीच के समीकरण पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वह किसी पर दोष नहीं मढ़ना चाहतीं, लेकिन सेट पर एक कलाकार को यही सिखाया जाता है कि आपको पेशेवर बने रहना है और निर्देशक के निर्देशों का पालन करना है।

दक्षिण भारतीय सिनेमा की कार्यशैली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, वहां शायद ही कभी बाउंड स्क्रिप्ट मिलती है। और उन पटकथाओं में यह कभी नहीं लिखा होता कि कैमरा एंगल कहां और कैसा होगा। जैसे-जैसे चीज़ें मेरे सामने आ रही थीं, मैं स्थिति को कम समस्याग्रस्त बनाने की कोशिश कर रही थी।

विशेषाधिकार का लाभ न उठाने का पछतावा

बातचीत के अंत में जाह्नवी ने माना कि एक स्थापित स्टार किड और जानी-मानी अभिनेत्री होने के नाते उनके पास जो प्रभाव था, उसका इस्तेमाल उन्हें उस गलत चित्रण को रोकने के लिए करना चाहिए था। उन्होंने कहा, मुझे अपनी आधी गलती की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान से आती हूं। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए था, क्योंकि प्रिविलेज्ड होने के नाते मुझे ट्रॉलिंग और आलोचना तो झेलनी ही पड़ती है, तो क्यों न मैं इसका सही इस्तेमाल करती?

क्या था 'पेड्डी' विवाद?

राम चरण के अभिनय से सजी फिल्म 'पेड्डी' (Peddi) के प्रदर्शन के बाद जान्हवी कपूर के किरदार 'अच्चियम्मा' के कुछ दृश्यों और गानों में उनके चित्रण को लेकर दर्शकों और समीक्षकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। दर्शकों का आरोप था कि कुछ दृश्यों में सहमति के बिना छुए जाने और आपत्तिजनक कैमरा एंगल्स के जरिए महिला किरदार को केवल एक वस्तु के रूप में दिखाया गया।

विवाद के भारी तूल पकड़ने के बाद फिल्म के निर्देशक बुच्ची बाबू सना ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी और थिएटर कट से उन विवादित दृश्यों को हटा दिया गया था।