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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (10:51 IST)

संजय लीला भंसाली का विजन और केतन मेहता की कहानी, 'जय सोमनाथ' के लिए साथ आए बॉलीवुड के दो बड़े दिग्गज

Ketan Mehta
जब से लोगों ने सुना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दो दिग्गज, केतन मेहता और संजय लीला भंसाली, बड़े लेवल के हिस्टोरिकल ड्रामा 'जय सोमनाथ' के लिए साथ आ रहे हैं, तब से एक्साइटमेंट वाकई सातवें आसमान पर पहुंच गई है। हर कोई इस फिल्म को लेकर अपडेट का इंतज़ार कर रहा था। 
 
अब सुनने में आया है कि SLB इसके विजुअल्स की कमान संभालेंगे, जबकि केतन मेहता इसकी स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। ​एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, वे सिर्फ पार्टनर्स के तौर पर नहीं, बल्कि दो क्रिएटिव ताकतों के रूप में साथ आए हैं। इस तालमेल का मकसद इंडियन सिनेमा को एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देना है।
 
दोनों डायरेक्टर्स के काम के बारे में बताते हुए सोर्स ने आगे कहा, जहां केतन मेहता फिलहाल स्क्रिप्ट पर फोकस कर रहे हैं ताकि 'जय सोमनाथ' की ऐतिहासिक सटीकता और बारीकियों को बरकरार रखा जा सके, वहीं भंसाली इसकी एक अनोखी विजुअल दुनिया बनाने पर काम कर रहे हैं। 'बाजीराव मस्तानी' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों में भव्य दुनिया बसाने के बाद, उनकी कहानी कहने का अंदाज़ सबसे अलग है। 'जय सोमनाथ' भारत की तरफ से एक ऐसा सिनेमैटिक स्पेक्टेकल बनने जा रही है जिसे पूरी दुनिया को देखना चाहिए।
 
सदियों से, सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं रहा है, बल्कि यह हमारी सभ्यता की अटूट ताकत का प्रतीक भी रहा है। अब, फिल्म 'जय सोमनाथ' के जरिए जाने-माने फिल्ममेकर्स संजय लीला भंसाली और केतन मेहता भारत के इतिहास के इस ऐतिहासिक अध्याय को उस भव्य स्तर पर लाने के लिए तैयार हैं, जिसका यह हकदार है। 
 
अपनी विजुअली शानदार कहानी कहने की कला और इतिहास से जुड़ी गहराई के लिए मशहूर इन दोनों का साथ आना, सोमनाथ के संघर्षों और जीत की कहानी को एक गंभीर और प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारने का वादा करता है, जिसमें महमूद गजनवी के साथ हुए टकराव को भी दिखाया जाएगा।
 
​'जय सोमनाथ' भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय अध्यायों में से एक, महमूद गजनवी के आक्रमण को सामने लाता है, जिसे पहले कभी इस तरह नहीं बताया गया। अब संजय लीला भंसाली और केतन मेहता इस महान गाथा को जीवंत करने के लिए एक साथ आए हैं। अपने भव्य सिनेमैटिक विजन के साथ, 'जय सोमनाथ' का मकसद भक्ति, बलिदान और भारत की अविनाशी भावना की कहानी पेश करना है। 
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