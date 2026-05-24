रविवार, 24 मई 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. jackie shroff chunni babu devdas role govinda manoj bajpayee rejected sanjay leela bhansali film
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 24 मई 2026 (11:38 IST)

देवदास में कोई नहीं बनना चाहता था चु्न्नी बाबू, फिर जैकी श्रॉफ के हाथ लगी यह फिल्म

Devdas 2002 film facts
संजय लीला भंसाली की साल 2002 में आई मैग्नम ओपस फिल्म 'देवदास' भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। भव्य सेट, दिल को छू लेने वाला संगीत और शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की बेमिसाल अदाकारी ने इस फिल्म को एवरग्रीन बना दिया। 
 
लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार था, जिसने अपनी यारी, नवाबियत और दर्द से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी—वह था 'चुन्नी बाबू' का किरदार, जिसे बॉलीवुड के 'जग्गू दादा' यानी जैकी श्रॉफ ने निभाया था। आज भी जब देवदास और चुन्नी बाबू के दृश्यों की बात होती है, तो आंखों के सामने शराबी दोस्त की वह वफादार छवि आ जाती है। 
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैकी श्रॉफ इस आइकॉनिक रोल के लिए भंसाली की पहली पसंद नहीं थे? इस किरदार को निभाने से बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेताओं ने साफ मना कर दिया था, जिसके बाद यह रोल जैकी श्रॉफ की झोली में गिरा।
 

गोविंदा और मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गजों ने ठुकराया ऑफर

खबरों के अनुसार संजय लीला भंसाली चुन्नी बाबू के रोल के लिए सबसे पहले उस दौर के सुपरस्टार गोविंदा के पास गए थे। गोविंदा उस समय लीड एक्टर के तौर पर स्थापित थे। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने भी खुलासा किया था कि गोविंदा ने 'छोटा सा रोल' या 'सेकंड लीड' होने के कारण इसे ठुकरा दिया था। गोविंदा का मानना था कि जब वह खुद एक टॉप स्टार हैं, तो वह साइड रोल क्यों करें?
 
गोविंदा के बाद यह रोल मनोज बाजपेयी को ऑफर हुआ। मनोज बाजपेयी ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि वह थिएटर के दिनों से ही 'देवदास' का मुख्य किरदार निभाना चाहते थे। जब उन्हें चुन्नी बाबू का रोल मिला, तो उन्होंने भंसाली से सीधे कह दिया, 'यार संजय, मेरी तो हमेशा से देवदास करने की इच्छा थी।' इस तरह उन्होंने भी मना कर दिया। चर्चा तो यह भी थी कि सैफ अली खान के साथ भी इस रोल को लेकर बातचीत अधूरी रह गई थी।
जब पूरी इंडस्ट्री इस सपोर्टिंग रोल को करने से हिचकिचा रही थी, तब जैकी श्रॉफ आगे आए। करिश्मा तन्ना के टॉक शो में बातचीत के दौरान जैकी श्रॉफ ने अपने ही अंदाज में इस राज से पर्दा उठाया था। जैकी श्रॉफ ने कहा था, देवदास में चुन्नी बाबू के रूप में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था, लेकिन मैं था, इसलिए मुझे काम मिल गया। 
 
उन्होंने कहा था, मैं हैरान था कि कोई भी यह रोल नहीं करना चाहता था... पागल कुत्ते ने काटा है क्या? लोग डरते हैं कि उनका सीन कट जाएगा या रोल छोटा होगा। कभी टेंशन नहीं लेने का! भूमिका के लिए जो आवश्यक है, वह आपको मिलेगा ही।
 
जैकी श्रॉफ ने अपने करियर के उसूलों को साझा करते हुए आगे कहा था, मैंने इसके बारे में कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया। अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर या राम लखन जैसी फिल्मों में हमेशा डबल या ट्रिपल हीरो होते थे। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान मुझे जो देते हैं, मैं उसमें खुश हूं। एक निर्देशक, एक अभिनेता और एक कहानी होती है, हर दृश्य में आप राजा नहीं हो सकते। जो मिला, ऊपरवाले का कान पकड़ो और निकल लो।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सरकारी नौकरी करना चाहते थे राजेश रोशन, किस्मत ने बना दिया बॉलीवुड का दिग्गज संगीतकार

सरकारी नौकरी करना चाहते थे राजेश रोशन, किस्मत ने बना दिया बॉलीवुड का दिग्गज संगीतकारबॉलीवुड के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन अपने संगीतबद्ध गीतों से लगभग चार दशक से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे है, लेकिन वह संगीतकार नहीं बनकर सरकारी नौकरी करना चाहते थे। राजेश रोशन का जन्म 24 मई 1955 को मुंबई में हुआ। उनके पिता रोशन लाल नागरथ फिल्म इंडस्ट्री के नामी संगीतकार थे।

क्या दर्शकों ने थिएटर जाना छोड़ दिया है? फिल्मों को नहीं मिल पा रही है ओपनिंग, छोटी फिल्मों की खाली सीटें इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी

क्या दर्शकों ने थिएटर जाना छोड़ दिया है? फिल्मों को नहीं मिल पा रही है ओपनिंग, छोटी फिल्मों की खाली सीटें इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी‘चांद मेरा दिल’ और ‘पति पत्नी और वो 2’ जैसी फिल्मों की कमजोर ओपनिंग ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या दर्शकों ने सिनेमाघरों से दूरी बना ली है? OTT की आदत, महंगे टिकट और कंटेंट की भरमार ने बॉलीवुड के पारंपरिक बिजनेस मॉडल को चुनौती दे दी है।

'है जवानी तो इश्क होना है' का मजेदार ट्रेलर रिलीज, दो हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवन

'है जवानी तो इश्क होना है' का मजेदार ट्रेलर रिलीज, दो हसीनाओं के बीच फंसे वरुण धवननिर्देशक डेविड धवन एक बार फिर वह अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। लंबे इंतजार और भारी सस्पेंस के बाद उनकी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड़ रोल में नजर आने वाली हैं।

रॉयल ब्लू आउटफिट में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, सिजलिंग लुक्स से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

रॉयल ब्लू आउटफिट में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, सिजलिंग लुक्स से बढ़ाया इंटरनेट का पारारियलिटी टीवी स्टार और एक्ट्रेस निक्की तंबोली अक्सर अपने बोल्ड और सिजलिंग अवतार से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ाए रखती हैं। हाल ही में निक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया फोटोशूट साझा किया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

Cannes के रेड कार्पेट पर आराध्या बच्चन का ऑफिशियल डेब्यू, मां ऐश्वर्या के साथ लूटी लाइमलाइट

Cannes के रेड कार्पेट पर आराध्या बच्चन का ऑफिशियल डेब्यू, मां ऐश्वर्या के साथ लूटी लाइमलाइटफ्रांस के रिवेरा में आयोजित हो रहे 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। कई दिनों के सस्पेंस और सोशल मीडिया पर उड़ती अफवाहों को शांत करते हुए ऐश्वर्या ने न केवल कान के रेड कार्पेट पर अपनी बादशाहत कायम रखी, बल्कि इस बार का सफर उनके लिए बेहद खास रहा।

और भी वीडियो देखें

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

श्वेता तिवारी ने गोल्डन साड़ी में ढाया कहर, डीप नेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटेलीविजन की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ अपने बेमिसाल फैशन सेंस के लिए भी काफी पसंद की जाती हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी का ग्लैमरस लुक देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां है।

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

कृति सेनन का समंदर किनारे बोल्ड अवतार, बढ़ाया इंटरनेट का तापमानबॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। कृति जल्द ही कार्तिक आर्यन और रश्‍मिका मंदाना के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आने वाली हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी सुपर सिजलिंग तस्वीरों से फैंस के दिल की धड़कने बढ़ा दी है।

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएं

लाल परी बन पलक तिवारी ने ढाया कहर, फेदर मिनी ड्रेस में दिखाई बोल्ड अदाएंबॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस पलक तिवारी अपनी बोल्डनेस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 25 साल की पलक का इंस्टा अकाउंड अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से भरा हुआ है। इस बार पलक ने रेड कलर की फेदर मिनी ड्रेस में अपनी कातिलाना तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

दिशा पाटनी ने ट्रैकसूट में दिखाया बोल्ड अवतार, क्रॉप हुडी में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्सबॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल दिशा पाटनी अपनी हॉट एंड ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है। इन तस्वीरों में दिशा ने अपना बोल्ड और सेक्सी अंदाज़ दिखाया है।

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमान

मालदीव में निक्की तंबोली का बोल्ड अवतार, रेड बिकिनी में बढ़ाया इंटरनेट का तापमानटेलीविजन और रियलिटी शो की क्वीन निक्की तंबोली अपने बोल्ड लुक्स से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। हाल ही में निक्की ने मालदीव वेकेशन की कुछ बेहद बोल्ड तस्वीरें फैंस संग शेयर की है। तस्वीरों में निक्की नीले समंदर और सफेद रेत के बीच रेड कलर की स्टाइलिश बिकिनी पहने नजर आ रही हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com