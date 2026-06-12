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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: शुक्रवार, 12 जून 2026 (12:18 IST)

'जबान संभाल के' फेम दिग्गज एक्टर दिनयार तिरंदाज, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Dinyar Tirandaz death
मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। 90 के दशक के मशहूर एक्टर दिनयार तीरंदाज का निधन हो गया है। उन्होंने 69 वर्ष की उम्र में मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। दिनयार तीरंदाज के निधन से बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। 
 
दिनयार तिरंदाज भले ही मुख्य भूमिकाओं में कम नजर आए, लेकिन उन्होंने अपनी सहज अदाकारी और अनोखे अंदाज से चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एक अमिट छाप छोड़ी। दिनयार तिरंदाज के करियर का सबसे यादगार और मील का पत्थर साबित होने वाला किरदार 90 के दशक के बेहद लोकप्रिय सिटकॉम 'जबान संभाल के' में था। इस शो में उन्होंने 'मिस्टर केकी दारूवाला' की भूमिका निभाई थी। 
 
दिनयार का यह मजाकिया और अनोखा पारसी अंदाज भारतीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक गिना जाता है। इस शो ने उन्हें हर वर्ग के दर्शकों, खासकर युवाओं और बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था।
 
दिनयार ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत साल 1984 में आई फिल्म 'दुनिया' से की थी। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया और दूरदर्शन के कल्ट क्लासिक धारावाहिक 'नुक्कड़' और जासूसी शो 'व्योमकेश बख्शी' में अपनी वर्सटाइल एक्टिंग का लोहा मनवाया। 
टेलीविजन के साथ-साथ दिनयार तिरंदाज ने हिंदी सिनेमा जगत में भी लंबा वक्त बिताया। उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में दिल है के मानता नहीं, हैलो ब्रदर, क्या कहना, अलबेला, चलते चलते, मैंने प्यार क्यों किया और कमाल धमाल मालामाल शामिल है। 
 
पर्दे पर दिनयार की आखिरी मौजूदगी साल 2017 में आई गुजराती पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'वॉट्सअप! जिंदगी' में देखी गई थी। अभिनय की दुनिया से अलग, दिनयार तिरंदाज रंगमंच के प्रति भी बेहद समर्पित थे। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक थिएटर कंपनी का संचालन करते थे और गुजराती व पारसी नाटकों को बढ़ावा देते थे। 
 
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