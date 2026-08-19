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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Wednesday, 19 August 2026 (12:47 IST)

'हां, मैं अंधभक्त हूं': ईशा कोप्पिकर ने देशप्रेम पर दिया बेबाक बयान, राष्ट्रवाद पर खुलकर रखी अपनी राय

Isha Koppikar
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (12:48 IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर अपने एक हालिया इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर राजनीतिक बहसों और बयानों के बीच ईशा ने खुद को 'गर्व से अंधभक्त' बताकर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि, अपने इस बयान के साथ उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनकी यह भक्ति किसी राजनीतिक दल या नेता के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से भारत देश के लिए है।
 
सोशल मीडिया पर जहां 'अंधभक्त' शब्द का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक कटाक्ष के रूप में किया जाता है, वहीं ईशा ने इस शब्द की एक नई और सकारात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके इस वीडियो के सामने आते ही इंटरनेट पर पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।
 
'राजनीतिक पार्टी से नहीं, देश से है मेरी भक्ति'
ईशा कोप्पिकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए अपनी बात बेबाकी से रखी। वीडियो की शुरुआत में ही उन्होंने कहा, हां, मैं एक अंधभक्त हूं। अगर अपने देश से प्यार करना और उसे आगे बढ़ते देखना 'भक्ति' है, तो हां, मुझे भक्त या अंधभक्त कहलाने में गर्व है। लेकिन मेरी यह अंधभक्ति किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है, यह केवल मेरे देश के लिए है। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
 
ईशा ने आगे स्पष्ट किया कि देश से सच्चा प्रेम करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सरकार की नीतियों पर सवाल न उठाएं। उन्होंने कहा, मैं सरकार से सवाल पूछ सकती हूं, उसकी नीतियों से असहमत हो सकती हूं, और फिर भी पूरे दिल से अपने देश से प्यार कर सकती हूं।
 
ईशा ने अपने संदेश को और अधिक स्पष्ट करने के लिए समाज और नागरिकों की सोच पर एक गहरा उदाहरण दिया। उन्होंने देश के नागरिकों की तुलना दो तरह की संतानों से की। पहले प्रकार के लोग: जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही गिनने में बिता देते हैं कि उनके माता-पिता ने उनके लिए क्या किया और क्या नहीं किया।
 
दूसरे प्रकार के लोग: जो जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध है, उसका सही इस्तेमाल करके अपने और अपने माता-पिता के जीवन को बेहतर बनाते हैं। ईशा के मुताबिक, यह अंतर परिस्थितियों का नहीं बल्कि केवल सोच और नजरिए का है। उन्होंने सवाल उठाया कि हम हर समय यह पूछने के बजाय कि देश ने हमें क्या दिया है, यह क्यों नहीं सोचते कि हम देश के विकास में क्या योगदान दे सकते हैं?
 
बदलते भारत में विचारों के बदलाव की जरूरत
'खल्लास गर्ल' के नाम से मशहूर अभिनेत्री ने कहा कि आज भारत तेजी से बदल रहा है और इस नए भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए नागरिकों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने कहा, “मुझे आप भक्त कहें, अंधभक्त कहें या राष्ट्रवादी कहें। मैं भारतीय हूं, मुझे अपने भारत से प्यार है और मुझे अपने देश पर अटूट विश्वास है। यह विश्वास अंधा नहीं, बल्कि गर्व, जुनून और निडरता से भरा हुआ है।”
 
यह पहली बार नहीं है जब ईशा कोप्पिकर ने देश के प्रति अपने लगाव को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया हो। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने अपनी बेटी रिआना का एक बेहद भावुक वीडियो साझा किया था। उस वीडियो में उनकी नन्हीं बेटी 'भारतीय सांकेतिक भाषा' में राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाती हुई नजर आई थी।
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