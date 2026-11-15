India's Got Latent 2: हैदराबादी अंदाज में 'सलमा दीवानी' ने लूटी महफिल, जानिए कौन हैं भाग्यश्री तर्के?

कॉमेडियन समय रैना का चर्चित रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' अपने दूसरे सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर जमकर धमाल मचा रहा है। शो के हालिया रिलीज हुए नौवें एपिसोड में एक कंटेस्टेंट ने अपनी बेबाक कॉमेडी और अनोखे अंदाज से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

कंटेस्टेंट भाग्यश्री तार्के 'सलमा दीवानी' (हैदराबादी मुस्लिम लड़की) का किरदार निभाकर धमाल मचा ‍दिया। सलमा दीवानी ने अपने शानदार ह्यूमर से न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि शो के होस्ट समय रैना और सेलिब्रिटी पैनल को भी खड़े होकर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया।

She is not Muslim She is Bhagyashree Tarke This is her character ‘Salma Deewani’ in Deccan Hindi.. https://t.co/kSOhsee5vO — Maithili (@Kaleshini) November 14, 2026

हैदराबादी लहजे और बेबाक अंदाज का चला जादू

एपिसोड 9 में पैनल के तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी, कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक, आशीष सोलंकी और बलराज घई मौजूद थे। इन दिग्गजों के बीच गुलाबी कुर्ता और फिरोजी दुपट्टा पहनकर स्टेज पर आईं भाग्यश्री ने 'सलमा दीवानी' के किरदार में समां बांध दिया। अपने खास हैदराबादी लहजे में उन्होंने पारंपरिक पारिवारिक ढांचे, मातृत्व और समाज के दोहरे मापदंडों पर बेहद हल्के-फुल्के मगर तीखे अंदाज में बात की। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उनके चुटकुलों ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया, जिसके वीडियो क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

गालियों पर दोहरे मापदंड को लेकर कसा तंज

भाग्यश्री की परफॉर्मेंस का सबसे यादगार हिस्सा वह था, जब उन्होंने समाज में लड़के और लड़कियों को अभद्र भाषा (गाली) के इस्तेमाल पर अलग-अलग नजरिए से देखे जाने पर तंज कसा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि लड़कियों को हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखने की हिदायत दी जाती है।

उन्होंने कहा, "मेरा भी मन करता है कि मैं सामने वाले को सुना दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं न यहां गाली देती हूं और न ही कहीं और। अगर कोई लड़की गाली दे दे, तो उसकी पूरी इज्जत खराब हो जाती है। वहीं, अगर लड़के गाली दें, तो कुछ नहीं होता; उल्टा उन्हें इसके लिए अवॉर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं।" उनकी इस पंचलाइन पर पूरा हॉल ठहाकों और तालियों से गूंज उठा।

समय रैना की चुटकी और कजिन वाला किस्सा

परफॉर्मेंस के दौरान समय रैना भी अपनी हाजिरजवाबी से पीछे नहीं रहे। जब भाग्यश्री ने जिक्र किया कि शो में उनके साथ उनके कजिन आए हैं, तो समय ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा कि असल में वह उनके पति हैं। कजिन मैरिज पर किए गए समय के इस अचानक और शरारती कमेंट ने हुमा कुरैशी समेत पूरे पैनल को हंसने पर मजबूर कर दिया।

कौन हैं सलमा दीवानी

शो में सलमा दीवानी बनकर आई भाग्यश्री तर्के स्टेज पर एक प्रसिद्ध थिएटर किरदार निभा रही थीं। भाग्यश्री की जबरदस्त एक्टिंग से कई दर्शकों को यह भ्रम हो गया कि वह वास्तव में कोई हैदराबादी 'सलमा' है। भाग्यश्री हैदराबाद की एक अनुभवी थिएटर कलाकार, लेखिका, निर्देशक और स्टूडेंट हैं। वह बतौर पत्रकार भी काम कर चुकी हैं।

भाग्यश्री तर्के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की छात्रा रही हैं। उन्होंने 2023 में आई वेब सीरीच 'चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली' में वासिमा हुसैन की भूमिका निभाई थी।