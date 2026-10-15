प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान खान को मिला देश छोड़ने का नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा

बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों सुर्खियों में आए गहैं। मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस थमाया है। इस कार्रवाई के खिलाफ अभिनेता की लीगल टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला किया है।

इमरान खान के वकीलों का तर्क है कि भारत के नागरिक न होने के बावजूद, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर होने के नाते नियमों में कहीं भी उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने पर रोक नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

बीते दिनों मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर एक राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन में अमेरिकी पासपोर्ट धारक और OCI कार्डधारक अभिनेता इमरान खान ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को देखते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

पुलिस वैन से अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए इमरान खान ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक अंदाज में लिखा था, "शायद मैं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूं।" मीडिया से बातचीत में खान ने स्पष्ट किया था कि वह किसी विशेष राजनीतिक मांग के तहत नहीं, बल्कि मुंबई के एक आम निवासी के रूप में वहां पहुंचे थे। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों की आवाज दबाए जाने पर भी चिंता जताई थी।

इमीग्रेशन एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई

इमरान खान की इस मौजूदगी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विदेशी अधिनियम और इमीग्रेशन एक्ट की धारा 29 और 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। अधिकारियों का मानना है कि गैर-भारतीय नागरिक होने के नाते किसी भी प्रकार के घरेलू राजनीतिक विरोध या आंदोलन में भाग लेना उनके वीजा और OCI शर्तों का उल्लंघन है।